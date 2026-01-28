Op zoek naar een LogMeIn-promotiecode of -korting?

Bespaar nog meer, zelfs tot 80% in vergelijking met LogMeIn-prijzen, door in plaats daarvan Splashtop te kiezen. Splashtop is het beste LogMeIn-alternatief. En in vergelijking met LogMeIn-prijzen bespaart Splashtop u meer dan welke LogMeIn-korting of -coupon dan ook.
U kunt de snelste, veiligste remote desktop accessoplossing krijgen zonder een fortuin te betalen. De remote accessoplossingen van Splashtop zijn betrouwbare, bekroonde producten die een betere deal zijn dan LogMeIn, zelfs met een kortingscode.
Zijn LogMeIn Promo Codes genoeg om stijgende kosten te compenseren?
Hoewel een LogMeIn promotiecode of coupon in eerste instantie een goede deal lijkt, ontdekken veel gebruikers dat het nauwelijks een deuk maakt in de stijgende abonnementsprijzen van het platform. LogMeIn heeft in de loop der jaren herhaaldelijk zijn prijzen verhoogd, waarbij sommige klanten zien dat de kosten verdubbelen of zelfs verdrievoudigen. Een tijdelijke kortingscode kan op korte termijn verlichting bieden, maar lost het onderliggende probleem niet op: het prijsmodel van LogMeIn wordt steeds minder duurzaam voor individuen, IT-professionals en kleine bedrijven.
Bespaar groot: Kies Splashtop boven LogMeIn voor maximale besparingen
In plaats van achter tijdelijke promotiecodes of couponaanbiedingen aan te jagen, maak je de overstap naar een remote access oplossing die is ontworpen met kostenefficiëntie in gedachten. Met Splashtop kun je tot 70% besparen vergeleken met LogMeIn, zonder in te boeten op prestaties, beveiliging of functies. Splashtop biedt transparante, voorspelbare prijzen zonder verrassingsverlengingen of verborgen kosten, waardoor het de slimmere langetermijninvestering is voor iedereen die op zoek is naar krachtige remote access tegen een fractie van de kosten.
Vergeet LogMeIn Pro Coupons: Schakel over naar Splashtop en bespaar meer dan 70%
Wanneer u LogMeIn Pro vergelijkt met Splashtop Remote Access, dan kost Splashtop minder, werkt het sneller en heeft u bovendien toegang tot meer computers (tot 10 per licentie). U kunt tot $250-$6.604 per jaar besparen wanneer u Splashtop Remote Access kiest in plaats van LogMeIn Pro.
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Sla LogMeIn Central kortingscodes over: Bespaar 50% met Splashtop
U kunt tot 50% of meer besparen als u Splashtop Remote Support kiest in plaats van LogMeIn Central. Daar kan geen couponcode tegenop!
Laat u echter niet misleiden door het prijsverschil, Splashtop Remote Support heeft dezelfde topfuncties als LogMeIn Central. U kunt uw endpopints eenvoudig op afstand bewaken, beheren en ondersteunen.
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Ga verder dan LogMeIn Rescue Promo Codes: Bespaar 80% met Splashtop
Splashtop Remote Support is de beste attended remote supportoplossing die tegenwoordig op de markt is, en het is beschikbaar voor een veel betere prijs-kwaliteitverhouding dan LogMeIn Rescue.
Veel voormalige LogMeIn-klanten, gefrustreerd door de stijgende prijzen bij abonnementsverlengingen, zijn al overgestapt op Splashtop, dat wordt geleverd met alle topfuncties die u nodig heeft om on-demand remote support te bieden. In een oogwenk op afstand verbinding met elk apparaat, zonder dat de eindgebruiker software hoeft te downloaden of te installeren.
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Splashtop, met hoofdkantoor in San Jose, Californië en opgericht in 2006, heeft zich gericht op het bieden van de beste remote desktop-oplossingen, remote support en screenmirroring. Splashtop remote accessoplossingen worden gebruikt door tienduizenden bedrijven en meer dan 30 miljoen gebruikers in al meer dan 800 miljoen sessies.
Onze prijzen zijn lager dan die van onze concurrenten omdat we minder uitgeven aan marketing en vertrouwen op mond-tot-mondreclame via de positieve beoordelingen van onze klanten om het goede nieuws over onze producten te helpen verspreiden.