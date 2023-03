Op zoek naar een LogMeIn-promotiecode of -korting?

Bespaar nog meer, tot 80% korting op LogMeIn-prijzen, door in plaats daarvan Splashtop te kiezen. Splashtop is het beste LogMeIn-alternatief. En in vergelijking met LogMeIn-prijzenbespaart Splashtop u meer dan welke LogMeIn-korting of -coupon dan ook.

U kunt de snelste, veiligste oplossing voor externe desktoptoegang krijgen zonder een fortuin te betalen. De oplossingen voor externe toegang van Splashtop zijn betrouwbare, bekroonde producten die u betere deals bieden dan LogMeIn, zelfs met een kortingscode.

Bovendien verhoogt Splashtop uw verlengingsprijzen niet jaarlijks zoals andere producten voor externe toegang, waaronder LogMeIn. Voor het geval je het nog niet hebt gehoord, LogMeIn heeft de prijs van hun product voor externe toegang de afgelopen vijf jaar met meer dan 253% verhoogd .

Dus waarom zou u nu uw tijd besteden aan het zoeken naar een kortingscode voor minimale besparingen als u toch meer moet betalen? Splashtop biedt u de beste oplossingen voor externe toegang tegen de beste prijs voor u.

Bespaar meer dan 70% in vergelijking met LogMeIn Pro

Bij het vergelijken van LogMeIn Pro met Splashtop Business Access , kost Splashtop minder, werkt sneller en geeft u ook toegang tot meer computers (tot 10 per licentie). U kunt tot $ 250- $ 6.604 per jaar besparen als u Splashtop Business Access kiest boven LogMeIn Pro.

Bekijk waarom Splashtop Business Access het beste LogMeIn Pro-alternatiefis en bekijk onze LogMeIn Pro-prijsvergelijking.

Bespaar tot 50% in vergelijking met LogMeIn Central

U kunt tot 50% of meer besparen als u Splashtop Remote Support kiest in plaats van LogMeIn Central. Daar kan geen couponcode tegenop!

Laat u echter niet misleiden door het prijsverschil, Splashtop Remote Support heeft dezelfde topfuncties als LogMeIn Central. U kunt uw eindpunten eenvoudig op afstand bewaken, beheren en ondersteunen.

Ontdek waarom Splashtop Remote Support het beste LogMeIn Central-alternatiefis en bekijk onze LogMeIn Central-prijsvergelijking.

Bespaar meer dan 80% in vergelijking met LogMeIn Rescue

SOS is de best bezochte oplossing voor ondersteuning op afstand die momenteel op de markt is, en het is voor u beschikbaar tegen een veel betere prijs dan LogMeIn Rescue.

Veel voormalige LogMeIn-klanten, gefrustreerd door de stijgende verlengingsprijzen, zijn al overgestapt op SOS, dat wordt geleverd met alle topfuncties die u nodig hebt om on-demand ondersteuning op afstand te bieden. In een oogwenk op afstand naar elk apparaat, zonder dat de eindgebruiker applicaties hoeft te downloaden of te installeren.

Zie waarom Splashtop SOS het beste LogMeIn Rescue-alternatiefis en bekijk onze LogMeIn Rescue-prijsvergelijking.

Over Splashtop

Splashtop, met hoofdkantoor in San Jose, Californië en opgericht in 2006, heeft zich gericht op het bieden van de beste oplossingen voor extern bureaublad, ondersteuning op afstand en schermspiegeling. Splashtop-oplossingen voor externe toegang worden gebruikt door tienduizenden bedrijven en meer dan 30 miljoen gebruikers voor meer dan 800 miljoen sessies.

Onze prijzen zijn lager dan die van onze concurrenten omdat we minder uitgeven aan marketing en vertrouwen op mond-tot-mondreclame via de positieve beoordelingen van onze klanten om het nieuws over onze producten te helpen verspreiden.