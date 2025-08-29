LogMeIn Prijsvergelijking: Hoe Splashtop meer biedt voor minder
Ontdek hoe u tot 80% of meer kunt besparen door Splashtop te kiezen
LogMeIn Prijzen: Is het de prijs waard?
U heeft zich misschien afgevraagd: "Is LogMeIn de prijs waard?". LogMeIn is een van de duurste remote access-opties, maar dat betekent niet dat het de beste is. U kunt meer krijgen voor minder wanneer u Splashtop kiest in plaats van LogMeIn.
U bespaart! De vanafprijzen van Splashtop besparen u ergens tussen de 50 en meer dan 80% per jaar in vergelijking met de vanafprijzen van LogMeIn
Splashtop heeft dezelfde topfuncties als in LogMeIn
Splashtop levert de beste remote access-ervaring met krachtige verbindingen
Splashtop is gebouwd met toonaangevende securitytools en -functies
Splashtop wordt wereldwijd door meer dan 30 miljoen mensen gebruikt
Het is gemakkelijk te begrijpen waarom Splashtop het beste LogMeIn-alternatiefis.
Vergelijk de abonnementen van Splashtop met die van LogMeIn
Voor individuen en kleine teams om op afstand toegang te krijgen tot hun computers om werken op afstand mogelijk te maken
LogMeIn Pro
Vanafprijs (per jaar)
€ 90
€ 349,99
Met Splashtop Remote Access Pro bespaart u meer dan 70% per jaar op uw jaarlijkse abonnementskosten in vergelijking met LogMeIn Pro - perfect voor kleine bedrijven! Bekijk onze volledige LogMeIn Pro prijsvergelijking en onze functievergelijking die laat zien waarom Splashtop het beste LogMeIn Pro alternatief is.
Voor IT-support en helpdesks om onbeheerde en beheerde remote support te bieden voor elk apparaat
LogMeIn Rescue
Vanafprijs (per jaar)
€ 244
€ 1.099
Ondersteuning voor iOS en Android
Gratis inbegrepen
€ 379 per jaar
U bespaart meer dan 80% per jaar op uw abonnementskosten door Splashtop Remote Support te kiezen in plaats van LogMeIn Rescue. En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat u nog meer bespaart als u mobiele apparaten wilt ondersteunen, omdat Splashtop geen extra kosten in rekening brengt voor die functionaliteit zoals LogMeIn doet. Bekijk de volledige LogMeIn Rescue prijsvergelijking en waarom Splashtop het beste LogMeIn Rescue alternatief is.
Voor MSPs - en IT-teams om endpoints op afstand te beheren, patchen, monitoren en ondersteunen
Voor MSPs - en IT-teams om endpoints op afstand te beheren, patchen, monitoren en ondersteunen
Jaarlijkse kosten voor eindpuntbeheer
LogMeIn Central met Add-ons
25 eindpunten/computers
€ 1.188 per jaar
€ 2.268 per jaar
50 eindpunten/computers
€ 1.188 per jaar
€ 2.844 per jaar
100 eindpunten/computers
€ 1.188 per jaar
€ 4.548 per jaar
Securityfeatures
Inbegrepen
Vereist een beveiligingsadd-on
Automatiseringsfuncties
Inbegrepen
Vereist automatiseringsadd-on
Insight-kenmerken
Inbegrepen
Vereist Insight add-on
Externe toegang en kernplatform
Inbegrepen
Opgenomen in de Centrale Basis
Splashtop AEM heeft een minimum van 100 eindpunten, dus dezelfde jaarlijkse prijs geldt voor 25, 50 en 100 eindpunten. De getoonde LogMeIn Central-prijzen omvatten de Security-, Automation- en Insight-add-ons die nodig zijn voor endpointbeheermogelijkheden zoals patchbeheer, antivirusbeheer, automatisering, alerts, inventaris, dashboards en rapportages.
Bij de getoonde eindpuntentellingen kost Splashtop AEM 54% tot 77% minder dan LogMeIn Central inclusief deze add-ons. Bekijk onze volledige prijsvergelijking en functielijst van Splashtop vs LogMeIn Central om te ontdekken waarom Splashtop AEM een kosteneffectief alternatief voor endpointbeheer is voor LogMeIn Central .
De ultieme, betaalbare oplossing voor remote access: Bespaar tot 80% met Splashtop in vergelijking met LogMeIn
Wat voormalige LogMeIn-klanten zeggen
Ik heb Splashtop remote access-software gebruikt om thuis te werken en in te loggen op mijn werk-pc. We gebruikten LogMeIn al jaren, maar ze bleven de prijzen maar verhogen tot een punt waarop ze zichzelf buiten ons budget prijsden, waardoor we verschillende alternatieven zijn gaan proberen. We hebben uiteindelijk Splashtop gevonden en tot nu toe is het stabieler dan alle andere oplossingen, zelfs LogMeIn. Het is veel gemakkelijker te gebruiken, gemakkelijker in te loggen en gemakkelijker toegang te krijgen tot andere machines; gewoon alles eraan is gemakkelijker.
Simon White - CTO & Founder, TheYachtMarket.com
Wat voormalige LogMeIn-klanten zeggen
Bij Ultimate IT Guys voeren we het grootste deel van ons werk op afstand uit. Het is dus van cruciaal belang dat we een remote controltool hebben die gemakkelijk te gebruiken, betrouwbaar en veilig is, maar tegen een redelijke prijs. We bieden ook remote access tot kantoorcomputers voor sommige van onze klanten, zodat ze thuis of op reis kunnen werken. We hebben vastgesteld dat Splashtop gebruiksvriendelijk, betrouwbaar, veilig en kostenbesparend is voor zowel onze technici als voor onze klanten die op afstand werken. We zijn overgestapt van LogMeIn naar Splashtop vanwege de constante prijsstijgingen en de steeds slechtere support van LogMeIn.
Cleatus Davis - Ultimate IT Guys
Heeft u al een LogMeIn-licentie? Wacht niet langer!