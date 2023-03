LogMeIn-prijsvergelijking

Voor individuen en kleine teams om op afstand toegang te krijgen tot hun computers om werken op afstand mogelijk te maken

Splashtop Business Access Pro LogMeIn Pro Vanafprijs (per jaar) €90 €349.99

Splashtop Business Access Pro bespaart u meer dan 70% per jaar op uw jaarlijkse abonnementskosten in vergelijking met LogMeIn Pro - perfect voor kleine bedrijven! Bekijk onze volledige LogMeIn Pro-prijsvergelijking en onze functievergelijking die laat zien waarom Splashtop het beste LogMeIn Pro-alternatiefis.

Voor IT-support en helpdesks om onbeheerde en beheerde remote support te bieden voor elk apparaat

Splashtop SOS LogMeIn Rescue Vanafprijs (per jaar) €189 €1,099 Ondersteuning voor iOS en Android Gratis inbegrepen €379 per jaar

U bespaart meer dan 80% per jaar op uw abonnementskosten door Splashtop SOS te kiezen in plaats van LogMeIn Rescue. Om nog maar te zwijgen van het feit dat u nog meer bespaart wanneer u mobiele apparaten wilt ondersteunen, aangezien Splashtop geen extra kosten in rekening brengt voor die functionaliteit, zoals LogMeIn wel doet. Bekijk de volledige prijsvergelijking van LogMeIn Rescue en waarom Splashtop het beste LogMeIn Rescue-alternatiefis.

Voor MSPs om endpoints op afstand te ondersteunen, beheren en bewaken

Splashtop Remote Support LogMeIn

Vanafprijs (per jaar) €439 €840 Aanvullende securityfuncties (Windows-updates, antivirus, enz.) Gratis inbegrepen €480 per jaar Aanvullende automatiseringsfuncties (proactieve alerts, 1-op-veel-acties, enz.) Gratis inbegrepen €480 per jaar Extra inzichtfuncties (systeeminventaris, eventlogs, enz.) Gratis inbegrepen €468 per jaar

Beide pakketten zijn geprijsd op basis van het aantal computers. Bij hun vanafprijzen (25 computers) bespaart Splashtop Remote Support u 50% per jaar in vergelijking met LogMeIn Central. De besparingen worden alleen maar groter als u extra functies nodig heeft. Bekijk onze volledige prijsvergelijking tussen Splashtop en LogMeIn Central en de lijst met functies en zie waarom Splashtop het beste LogMeIn Central-alternatiefis.