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A man using a laptop with Splashtop, saving him 75% per year when compared to LogMeIn pricing.

LogMeIn Prijsvergelijking: Hoe Splashtop meer biedt voor minder

Ontdek hoe u tot 80% of meer kunt besparen door Splashtop te kiezen

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LogMeIn Pricing Comparison - Choose Splashtop & Save
LogMeIn Pricing Comparison - Choose Splashtop & Save


LogMeIn Prijzen: Is het de prijs waard?

U heeft zich misschien afgevraagd: "Is LogMeIn de prijs waard?". LogMeIn is een van de duurste remote access-opties, maar dat betekent niet dat het de beste is. U kunt meer krijgen voor minder wanneer u Splashtop kiest in plaats van LogMeIn.

  • U bespaart! De vanafprijzen van Splashtop besparen u ergens tussen de 50 en meer dan 80% per jaar in vergelijking met de vanafprijzen van LogMeIn

  • Splashtop heeft dezelfde topfuncties als in LogMeIn

  • Splashtop levert de beste remote access-ervaring met krachtige verbindingen

  • Splashtop is gebouwd met toonaangevende securitytools en -functies

  • Splashtop wordt wereldwijd door meer dan 30 miljoen mensen gebruikt

Het is gemakkelijk te begrijpen waarom Splashtop het beste LogMeIn-alternatiefis.

Vergelijk de abonnementen van Splashtop met die van LogMeIn

Voor individuen en kleine teams om op afstand toegang te krijgen tot hun computers om werken op afstand mogelijk te maken


Splashtop Remote Access Pro

LogMeIn Pro

Vanafprijs (per jaar)

€ 90

€ 349,99

Met Splashtop Remote Access Pro bespaart u meer dan 70% per jaar op uw jaarlijkse abonnementskosten in vergelijking met LogMeIn Pro - perfect voor kleine bedrijven! Bekijk onze volledige LogMeIn Pro prijsvergelijking en onze functievergelijking die laat zien waarom Splashtop het beste LogMeIn Pro alternatief is.


Voor IT-support en helpdesks om onbeheerde en beheerde remote support te bieden voor elk apparaat


Splashtop Remote Support

LogMeIn Rescue

Vanafprijs (per jaar)

€ 244

€ 1.099

Ondersteuning voor iOS en Android

Gratis inbegrepen

€ 379 per jaar

U bespaart meer dan 80% per jaar op uw abonnementskosten door Splashtop Remote Support te kiezen in plaats van LogMeIn Rescue. En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat u nog meer bespaart als u mobiele apparaten wilt ondersteunen, omdat Splashtop geen extra kosten in rekening brengt voor die functionaliteit zoals LogMeIn doet. Bekijk de volledige LogMeIn Rescue prijsvergelijking en waarom Splashtop het beste LogMeIn Rescue alternatief is.

Voor MSPs - en IT-teams om endpoints op afstand te beheren, patchen, monitoren en ondersteunen

Voor MSPs - en IT-teams om endpoints op afstand te beheren, patchen, monitoren en ondersteunen

Jaarlijkse kosten voor eindpuntbeheer

Splashtop AEM

LogMeIn Central met Add-ons

25 eindpunten/computers

€ 1.188 per jaar

€ 2.268 per jaar

50 eindpunten/computers

€ 1.188 per jaar

€ 2.844 per jaar

100 eindpunten/computers

€ 1.188 per jaar

€ 4.548 per jaar

Securityfeatures

Inbegrepen

Vereist een beveiligingsadd-on

Automatiseringsfuncties

Inbegrepen

Vereist automatiseringsadd-on

Insight-kenmerken

Inbegrepen

Vereist Insight add-on

Externe toegang en kernplatform

Inbegrepen

Opgenomen in de Centrale Basis

Splashtop AEM heeft een minimum van 100 eindpunten, dus dezelfde jaarlijkse prijs geldt voor 25, 50 en 100 eindpunten. De getoonde LogMeIn Central-prijzen omvatten de Security-, Automation- en Insight-add-ons die nodig zijn voor endpointbeheermogelijkheden zoals patchbeheer, antivirusbeheer, automatisering, alerts, inventaris, dashboards en rapportages.

Bij de getoonde eindpuntentellingen kost Splashtop AEM 54% tot 77% minder dan LogMeIn Central inclusief deze add-ons. Bekijk onze volledige prijsvergelijking en functielijst van Splashtop vs LogMeIn Central om te ontdekken waarom Splashtop AEM een kosteneffectief alternatief voor endpointbeheer is voor LogMeIn Central .

De ultieme, betaalbare oplossing voor remote access: Bespaar tot 80% met Splashtop in vergelijking met LogMeIn

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Wat voormalige LogMeIn-klanten zeggen

Ik heb Splashtop remote access-software gebruikt om thuis te werken en in te loggen op mijn werk-pc. We gebruikten LogMeIn al jaren, maar ze bleven de prijzen maar verhogen tot een punt waarop ze zichzelf buiten ons budget prijsden, waardoor we verschillende alternatieven zijn gaan proberen. We hebben uiteindelijk Splashtop gevonden en tot nu toe is het stabieler dan alle andere oplossingen, zelfs LogMeIn. Het is veel gemakkelijker te gebruiken, gemakkelijker in te loggen en gemakkelijker toegang te krijgen tot andere machines; gewoon alles eraan is gemakkelijker.

Simon White - CTO & Founder, TheYachtMarket.com

Wat voormalige LogMeIn-klanten zeggen

Bij Ultimate IT Guys voeren we het grootste deel van ons werk op afstand uit. Het is dus van cruciaal belang dat we een remote controltool hebben die gemakkelijk te gebruiken, betrouwbaar en veilig is, maar tegen een redelijke prijs. We bieden ook remote access tot kantoorcomputers voor sommige van onze klanten, zodat ze thuis of op reis kunnen werken. We hebben vastgesteld dat Splashtop gebruiksvriendelijk, betrouwbaar, veilig en kostenbesparend is voor zowel onze technici als voor onze klanten die op afstand werken. We zijn overgestapt van LogMeIn naar Splashtop vanwege de constante prijsstijgingen en de steeds slechtere support van LogMeIn.

Cleatus Davis - Ultimate IT Guys

Heeft u al een LogMeIn-licentie? Wacht niet langer!

We kunnen tot 3 gratis maanden bieden voor een nieuw Splashtop abonnement om de resterende maanden van uw LogMeIn licentie af te dekken

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De ultieme, betaalbare oplossing voor remote access: Bespaar tot 80% met Splashtop in vergelijking met LogMeIn

Gratis proefperiode

Veelgestelde vragen

Is het makkelijk om over te stappen van LogMeIn naar Splashtop?
Welke remote access-software biedt een betere ROI: LogMeIn of Splashtop?
Bieden de abonnementen van Splashtop meer flexibiliteit en meer waarde vergeleken met die van LogMeIn?
Welke remote access-software biedt een betere prijs voor het beheren van meerdere endpoints: LogMeIn of Splashtop?