Demovideo: Chromebooks gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot Windows- en Mac-computers

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Demovideo: gebruik Chromebooks om op afstand toegang te krijgen tot Windows- en Mac-computers

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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Chromebooks zijn populair geworden om mee thuis te werken en voor het leren op afstand. Door Splashtop op een Chromebook te gebruiken, kunnen werkende professionals en studenten de functies van een Chromebook gebruiken en tegelijkertijd de kracht van werk- of schoolcomputers en de software die daarop staat benutten. U heeft vanaf uw Chromebook op afstand toegang tot Windows-pc's en Macs, waardoor het lijkt of u daadwerkelijk achter die computers zit. U kunt zelfs een extra monitor op uw Chromebook aansluiten om de multi-monitorconfiguratie van uw externe computer te spiegelen.

Bekijk deze demovideo om te leren hoe u:

  • Gebruik de Splashtop Android-app om computers op afstand te bedienen vanaf een Chromebook.

  • Gebruik de Splashtop Google Chrome-extensie voor externe toegang.

  • Log in op het Splashtop-account met eenmalige aanmelding.

Use Splashtop to Remotely Access Windows and Mac Computers from a Chromebook and log in using SSO.
Use Splashtop to Remotely Access Windows and Mac Computers from a Chromebook and log in using SSO.

Splashtop Toegang op Afstand-oplossingen

Voor individuen en teams — Splashtop Remote Access: Toegang tot uw computers met hoge prestaties vanaf Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook & meer

  • Bestandsoverdracht

  • Afdrukken vanop afstand

  • Bekijk meerdere externe monitoren tegelijkertijd

  • Gecentraliseerde console voor IT om teams te beheren

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Begin je gratis proefperiode van Splashtop Remote Access
Gratis proefperiode

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Voor organisaties - Splashtop Enterprise: krachtige remote access voor werknemers om vanuit huis te werken

  • Groeperingsmogelijkheden en gedetailleerde machtigingen waarmee IT-teams de externe toegang voor grote teams effectief en veilig kunnen beheren

  • SSO-integratie

  • Bemande en onbemande ondersteuning op afstand voor IT om computers en mobiele apparaten, waaronder Chromebooks, te beheren

Begin met Splashtop Enterprise
De #1 beoordeelde oplossing voor remote access en support
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Voor onderwijsinstellingen - Splashtop Enterprise for Remote Labs

  • Plan tijdstippen in voor studenten om toegang te krijgen tot laboratoriumcomputers

  • Groeperingsmogelijkheden en gedetailleerde machtigingen waarmee IT-teams de externe toegang voor hele scholen en universiteiten effectief en veilig kunnen beheren

  • SSO-integratie

  • Bemande en onbemande externe ondersteuning voor IT om apparaten van studenten en docenten te beheren, waaronder Chromebooks

Neem contact met ons op

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Lees meer over het gebruik van Splashtop voor Chromebooks, inclusief hoe IT-teams ondersteuning op afstand kunnen bieden aan Chromebook-gebruikers.

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