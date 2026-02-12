Demovideo: Chromebooks gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot Windows- en Mac-computers

Chromebooks zijn populair geworden om mee thuis te werken en voor het leren op afstand. Door Splashtop op een Chromebook te gebruiken, kunnen werkende professionals en studenten de functies van een Chromebook gebruiken en tegelijkertijd de kracht van werk- of schoolcomputers en de software die daarop staat benutten. U heeft vanaf uw Chromebook op afstand toegang tot Windows-pc's en Macs, waardoor het lijkt of u daadwerkelijk achter die computers zit. U kunt zelfs een extra monitor op uw Chromebook aansluiten om de multi-monitorconfiguratie van uw externe computer te spiegelen.
Bekijk deze demovideo om te leren hoe u:
Gebruik de Splashtop Android-app om computers op afstand te bedienen vanaf een Chromebook.
Gebruik de Splashtop Google Chrome-extensie voor externe toegang.
Log in op het Splashtop-account met eenmalige aanmelding.
Splashtop Toegang op Afstand-oplossingen
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