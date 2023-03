TeamViewer 9 & 10 EOL - Waarom u naar Splashtop moet overschakelen.

Als je TeamViewer 9 of 10 hebt, dat verloopt in 2021, upgrade dan niet naar een duur TeamViewer abonnement. Schakel over naar Splashtop en bespaar!

Update: sinds de publicatie van dit artikel heeft TeamViewer aangekondigd dat TeamViewer 9 en 10 licenties gedurende een bepaalde tijd gratis TeamViewer 15-toegang zouden krijgen. TeamViewer-klanten die in het verleden een eeuwigdurende licentie hebben gekocht, zullen echter nog steeds worden gedwongen om een nieuw TeamViewer-abonnement aan te schaffen zodra de gratis periode afloopt. In plaats van meer te betalen voor een TeamViewer-abonnement, schakelt u over naar Splashtop en bespaart u geld!

Op 1 juni 2021 worden TeamViewer 9 en TeamViewer 10 stopgezet. Gebruikers hebben dan niet langer op afstand toegang tot computers en apparaten buiten hun netwerk.

Dit betekent dat als u TeamViewer voor remote access wilt blijven gebruiken, u een abonnement op de nieuwste TeamViewer versie moet aanschaffen.

Bij het horen van het nieuws uitten veel gebruikers van versies 9 en 10 hun frustraties. Een deel van de frustratie komt voort uit het feit dat velen van hen eeuwigdurende licenties van TeamViewer 9 en 10 hebben gekocht, die TeamViewer niet langer aanbiedt. Anderen waren ontzet over de huidige prijs van TeamViewer.

Als u een gebruiker van TeamViewer 9 of 10 bent, zou u om de volgende redenen moeten overstappen naar Splashtop in plaats van een nieuw TeamViewer-abonnement te nemen. Splashtop is het best beoordeelde TeamViewer-alternatief.

U krijgt precies de oplossing voor remote access die u nodig heeft

Splashtop heeft altijd een oplossing voor de remote access die aan uw behoeften voldoet, ongeacht uw gebruikssituatie. Of u nu een remote desktop tool nodig heeft om op afstand op Windows en Mac-computers te kunnen werken, of remote support tools om te kunnen voorzien in beheerde of onbeheerde ondersteuning op computers, tablets en mobiele apparaten, Splashtop heeft de oplossing voor u.

Je bespaart 50% of meer door over te stappen op Splashtop

U kunt elk jaar honderden of zelfs duizenden dollars besparen door Splashtop te kiezen in plaats van TeamViewer. U krijgt de meeste waar voor uw geld met Splashtop, omdat u een hoogwaardige oplossing voor externe toegang krijgt die zeer veilig is en wordt geleverd met alle topfunctionaliteit voor de laagste prijs.

Bekijk de prijsvergelijking tussen Splashtop en TeamViewer. Huidige TeamViewer-klanten kunnen met het Splashtop early start programma tot 3 maanden gratis Splashtop krijgen, om het einde van hun TeamViewer-abonnement te overlappen.

Je sluit je aan bij duizenden gebruikers die zijn overgestapt naar Splashtop en nooit meer iets anders willen.

Niet voor niets wordt Splashtop hoog gewaardeerd op de verschillende reviewsites en hebben we meer dan 30 miljoen gebruikers. Voormalige TeamViewer klanten die naar Splashtop zijn overgestapt, hebben alleen spijt dat ze het niet eerder hebben gedaan.

"WAUW. Splashtop Business Access is de beste investering die ik ooit heb gedaan en het wordt steeds beter en beter. Hoe kan TeamViewer wegkomen met $ 500 per jaar in rekening te brengen? Jullie zijn geweldig!!!!!!!" - Frank Steesnaes, Peak Business Performance

“Ik zit al 20 jaar in de IT en ik herken een goed product als ik er een zie. Vanuit het oogpunt van support had ik me geen betere tool kunnen wensen. Ik gebruikt het en krijg alles voor elkaar [Splashtop] is geweldig en ongelooflijk betrouwbaar. Na het gebruik van TeamViewer is dit programma een hele verademing. Het is ook redelijk geprijsd, in tegenstelling tot TeamViewer dat je volledig kaalplukt. Ik ben dol op het product en heb het aanbevolen aan anderen die ik ken in de branche. - Stuart Livingstone, NuWave Backup

Meer informatie en gratis aan de slag

Als je remote desktop toegang wilt voor jezelf, een groep gebruikers, of een organisatie, kijk dan eens naar Splashtop Business Access. Bekijk onze volledige Splashtop Business Access Pro vs TeamViewer vergelijking en start nu je gratis proefperiode. Je kunt minstens 50% besparen door Splashtop Business Access te kiezen boven TeamViewer.

Als je op afstand ondersteuning wilt bieden aan computers, tablets en mobiele apparaten voor IT & helpdeskondersteuning, dan wil je Splashtop SOS. Bekijk onze Splashtop SOS vs TeamViewer vergelijking en start je gratis proefperiode. Bespaar 50% of meer door Splashtop SOS te kiezen.

