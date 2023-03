5 Beste hulpmiddelen voor toegang op afstand

Splashtop biedt verschillende oplossingen voor toegang op afstand, waaronder thuiswerken, IT-beheer, leren op afstand en helpdeskondersteuning.

Het maakt niet uit waarom u externe toegang nodig heeft, Splashtop heeft een oplossing voor u. Of u nu vanuit huis werkt, IT beheert voor uw organisatie, op zoek bent naar nieuwe manieren om samen te werken in de klas of helpdeskondersteuning biedt, u kunt rekenen op deze betrouwbare en eenvoudig in te schakelen oplossingen van Splashtop.

Hier zijn de top 5 oplossingen voor computer toegang op afstand van Splashtop:

1. Splashtop Business Toegang

Splashtop Business Toegang is de ideale oplossing voor extern werken vanuit huis en onderweg en is een krachtig hulpmiddel voor mensen die op afstand werken, ongeacht hun werkveld.

U zult het gevoel hebben dat u recht voor uw werkcomputer zit. Met Splashtop Business Toegang kunt u op afstand verbinding maken met uw Windows-, Mac- en Linux-computers vanaf elk Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat. Verbonden blijven met al uw kantoorhulpmiddelen, inclusief alle apps en bestanden op uw werkcomputer, was nog nooit zo eenvoudig.

Zeer geschikt voor zakelijke professionals, teams en hele organisaties.

2. Splashtop SOS

Splashtop SOS is perfect voor IT-, support- en helpdeskteams die op afstand ondersteuning moeten bieden aan de computers, tablets en mobiele apparaten van hun gebruikers. Er is geen voorafgaande installatie nodig. Met SOS kan een supporttechnicus met een sessiecode eenvoudig een externe toegangssessie starten tot het apparaat van zijn klant.

3. Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support is ontworpen voor Managed Service Providers (MSP's) die een krachtige en flexibele manier nodig hebben om de computers en servers van hun klanten op afstand te beschermen, beheren en ondersteunen. Technici hebben altijd en overal toegang tot hun beheerde computers zonder toezicht, zodat ze gemakkelijk ondersteuning kunnen bieden.

4. Splashtop voor laboratoria op afstand

Splashtop voor externe labs stelt scholen en hogescholen in staat om studenten op afstand toegang te geven tot schoolcomputers vanaf hun eigen apparaten. Geweldig voor het verbeteren van leren op afstand en hybride leeromgevingen.

Studenten hebben toegang tot alle computersoftware en -bestanden vanaf elk eigen apparaat, zelfs wanneer ze op afstand inloggen vanaf Chromebooks!

5. Splashtop On-Prem

Als jouw grote organisatie een veilige, betrouwbare, on-premise tool voor toegang op afstand nodig heeft die gemakkelijk te schalen is, kijk dan niet verder dan Splashtop On-Prem. Splashtop On-Prem is de voordeligste en veiligste oplossing op afstand op locatie. Je krijgt een alles-in-één oplossing voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand die je gebruikers de beste prestaties geeft, en je de beste prijs biedt.

Bonus: Samenwerking in het onderwijs met Splashtop Classroom & Mirroring360

Docenten hebben tools nodig waarmee ze door de digitale wereld kunnen navigeren en met studenten kunnen communiceren. Met Mirroring360 van Splashtop kunnen docenten het scherm van hun Windows, Mac, Chromebook, iPad, iPhone of Android casten naar de klascomputer. Docenten kunnen hun computerscherm ook uitzenden naar maximaal 40 deelnemers.

Splashtop Classroom geeft leraren volledige afstandsbediening van hun PC of Mac, zodat ze de controle over de klascomputer kunnen behouden terwijl ze zich door de klas verplaatsen. Leraren kunnen leerlingen ook de les laten zien en besturen vanaf hun eigen apparaten.

