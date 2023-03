Beste VNC-alternatief - Splashtop Toegang op Afstand & Control

Heb je een oplossing nodig voor toegang op afstand of ondersteuning op afstand? Je krijgt snellere, veiligere en gebruiksvriendelijkere toegang op afstand als je Splashtop boven VNC kiest.

Wat is VNC?

Virtual Network Computing (VNC) is een technologie voor het delen van bureaubladen op afstand, die gebruikt wordt voor het op afstand benaderen en besturen van computers van overal ter wereld. VNC werkt door in wezen het scherm, toetsenbord en muis van de computer op afstand te delen met je lokale computer.

VNC wordt aangedreven door een gespecialiseerd protocol dat remote frame buffer (RFB) heet. Dit werkt door het scherm van de externe computer (of VNC server) naar je lokale computer te zenden en tegelijkertijd je input terug te zenden naar de externe computer. Door het scherm van de computer op afstand te zien via de VNC viewer op je lokale computer, kun je hem op afstand bedienen en je ingangen zien.

VNC wordt al jaren gebruikt door zakelijke beroepen die op afstand willen werken vanaf hun thuiscomputer en door IT om ondersteuning te bieden aan hun klanten.

Waarom zou je overstappen van VNC?

VNC is nu meer dan 20 jaar oud. Hoewel VNC in het verleden de belangrijkste methode voor toegang op afstand was, is het nu verouderd, traag, en minder veilig dan de hedendaagse softwareoplossingen voor toegang op afstand.

Het VNC-protocol vereist grote hoeveelheden gegevens tijdens sessies op afstand. Dit hoge gebruik van bandbreedte vertraagt de verbindingssnelheden, vooral over langzamere internetverbindingen. Dit kan het op afstand besturen van een computer moeilijk maken, omdat de invoer en wat je ziet op de VNC-viewer niet synchroon lopen of in real time worden geregistreerd.

Wat betreft de beveiliging hebben veel VNC viewer producten geen ingebouwde beveiligingsfuncties, waardoor je gegevens onbeschermd blijven tegen bedreigingen. Als een van je klanten bijvoorbeeld een virus heeft, kan je hele netwerk in gevaar komen.

Ten slotte kost VNC meer moeite om in gebruik te nemen dan de huidige externe desktop-tool. Om het in gebruik te nemen, moet u de benodigde VNC-client- en serversoftware op uw computers installeren. Vervolgens moeten er extra poorten op zowel de cliënt als de servercomputer beschikbaar zijn om verbindingen mogelijk te maken. U moet er ook voor zorgen dat de firewall aan de serverzijde verbindingen toestaat met de poort die u gebruikt voor externe verbindingen. Dit hele proces kan moeilijk zijn, vooral voor ondersteunende professionals die voor onmiddellijke hulp toegang tot de computer nodig hebben.

Dat gezegd hebbende, als je RealVNC, TightVNC, UltraVNC, VNC Connect, Apple Externe Desktop of een andere VNC-viewer gebruikt, dan is hier de beste alternatieve oplossing voor jou.

Beste VNC-alternatief - Splashtop

Splashtop externe desktop en externe ondersteuningsoplossingen zijn de beste alternatieven voor VNC's. Splashtop gebruikt een eigen protocol dat in staat is om snelle externe verbindingen tot stand te brengen die in realtime video en audio in hoge definitie leveren.

Splashtop is ook gemakkelijker op te zetten. Je hoeft je geen zorgen meer te maken over poorten. Splashtop software maakt eenvoudige toegang op afstand mogelijk via de Splashtop app. Bovendien zijn alle verbindingen versleuteld met TLS en 256-bit AES. Extra beveiligingsfuncties zoals twee-factor authenticatie 2e-niveau wachtwoordopties helpen ervoor te zorgen dat je gegevens veilig zijn.

Alle onderstaande Splashtop-oplossingen zijn cross-platform en ondersteunen de meest gebruikte besturingssystemen, waaronder Windows, Mac, iOS en Android. Alle geven je snelle toegang tot de afstandsbediening en zijn eenvoudig in te stellen en te gebruiken.

Hier zijn de beste Splashtop-oplossingen op basis van gebruikscenario:

Splashtop Business Access

Het beste voor individuen en kleine teams die op afstand toegang willen hebben tot hun eigen computers.

Toegang tot je Windows en Mac computers vanaf een onbeperkt aantal Windows, Mac, iOS, Android en Chromebook apparaten. Bedien de computer die je wilt gebruiken alsof je ervoor zit. Voltooi je taken met gemak, open elk bestand of toepassing, zet bestanden over en meer.

Splashtop Remote Support

Het beste voor MSPs en IT die hun beheerde computers moeten bewaken, beheren en zonder toezicht op afstand toegang moeten hebben om ondersteuning te bieden.

Beheer uw Windows- en Mac-computers met Splashtop Remote Support. Altijd verbinding op afstand, zelfs zonder dat een eindgebruiker aanwezig is. Beheer en groepeer meerdere gebruikers en computers voor een betere organisatie.

Splashtop SOS

Het meest geschikt voor Support en Help Desk die op het moment dat hulp nodig is snel en op afroep ondersteuning moeten bieden aan de apparaten van hun klanten.

Met Splashtop SOS heb je op afstand toegang tot en ondersteuning voor een onbeperkt aantal computers, tablets en mobiele apparaten. Maak verbinding met het apparaat van je klanten met een eenvoudige sessiecode. Zie en bedien hun apparaat in real-time.

Lees meer over Splashtop externe desktop en ontdek zelf waarom het het beste VNC-alternatief is. Vandaag de dag maken wereldwijd meer dan 20 miljoen mensen gebruik van Splashtop. Probeer het vandaag nog gratis en neem afscheid van die trage, verouderde VNC-tools!