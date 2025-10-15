自動化して時間を節約
手動更新に費やされる 1 時間は、クライアントと過ごす時間の損失です。Splashtop AEM を使用すると、 MSPs OS とサードパーティのパッチをリアルタイムで制御できるため、ゼロデイ脆弱性への対処が容易になり、数千台のデバイスの更新を自動化して、すべてのエンドポイントを安全に保つことができます。
可視性と制御性の向上
単一ペインのダッシュボードからすべてのエンドポイントを監視し、資産の追跡、セキュリティ状態の監視、ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR、HIPAA、PCI などの規制へのコンプライアンス維持を簡単に行うことができます。リアルタイムの可視性により、 MSPsリスクを迅速に特定し、コンプライアンスを証明し、クライアントにさらに大きな価値を提供できます。
包括的なエンドポイント監視と管理
エンドポイント ポリシー、プロアクティブなアラート、スクリプト作成および修復ツール、および管理対象および管理対象外のコンピューターおよびモバイル デバイスへの高パフォーマンスのリモート アクセスにより、分散クライアント環境の管理を迅速かつ簡単にします。
インテリジェントリスク管理
クライアントのリスクを管理するということは、脅威が混乱を引き起こす前に行動することを意味します。AI を活用した分析により重大な脆弱性を明らかにし、ポリシー主導のパッチ適用によりギャップを迅速に埋め、修復のための柔軟なスクリプトを作成することで、 MSPsシステムを安全かつ安定した状態に保つことができます。 オプションの EDR および MDR によるエンドポイント保護により、それを必要とするクライアントに防御層がさらに追加されます。
Autonomous Endpoint Management向け Splashtop のメリット
MSPの成長のための統合プラットフォーム
IT サポートとクライアントの両方が在宅勤務できるように、エンドポイント管理、エンドポイント セキュリティ、リモート アクセスのための単一ソリューションで運用を簡素化し、よりスマートに拡張します。 Splashtop従来の RMM を置き換え、ツールの無秩序な増加を減らし、Active Directory、PSA プラットフォームなどと統合することで、 MSPsの業務を簡素化します。
コスト削減、利益率向上
競争力のある価格で利益率を向上させながら、ハイブリッドおよびリモート クライアント環境、大規模なマルチ OS デバイス フリート全体で IT 運用を拡張します。
優れたセキュリティと管理性
SSO 統合、高��度なログ記録、きめ細かなアクセス制御を実現し、リモート接続を保護し、進化する脅威からクライアントを保護します。
比類のない顧客サービス
Splashtop の専門サポート チームは、電話、チャット、または電子メールで 24 時間 365 日対応し、問題を迅速に解決し、リモート接続をスムーズに維持し、展開を最適化します。迅速な回答とプロアクティブなガイダンスを頼りにすることで、ビジネスが滞ることなく、顧客に優れた IT エクスペリエンスを提供できるようになります。
高度なデータ保護とセキュリティ
次世代のセキュリティ。新次元の安心感。
Splashtopは私にとって最高のツールです。リモートコントロール、エンドユーザーサポート、アプリ全体へのパッチ適用、在庫管理に活用しています。Splashtopは、最高のカスタマーサポートを備えた、最もコストパフォーマンスが高くシンプルなソリューションです。リモートサポートやエンドポイント管理を求めている人には、間違いなくおすすめです。以前は1つのタスクを解決するのに最大20分かかっていましたが、Splashtopなら5分未満で完了します。
Cameron Montgomery, Owner/Operator, C.M. Computers Northwest LLC