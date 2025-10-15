「Splashtop Autonomous Endpoint Management の一番気に入っている点は、何も考えなくてもすべてが自動的に処理される点です。セットアップは驚くほど簡単で、今では手動で作業することなく、すべてのデバイスの更新とパッチが処理されます。すべてのステータスを一目で確認できるわかりやすいダッシュボードにとても感謝しています。これまで試した他のツールのように雑然としたり混乱したりすることはありません。自動監視により、問題が実際に発生する前にそれを検出できるため、いくつかの潜在的な問題を回避することができました。また、使い始めてからずっと信頼性が高く、検討した他のエンタープライズ ソリューションと比較してコストも手頃です。全体的に、バックグラウンドで静かに動作し、デバイスの更新やセキュリティ パッチを常に管理する代わりに、他のことに集中できます。」