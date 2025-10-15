Intuneやその他のMDMを補完するリアルタイムパッチ管理
次のメンテナンスウィンドウまで待たないでください。CVE の可視性と OS およびサードパーティ アプリケーションのパッチ適用の完全な制御により、ゼロデイ脆弱性を即座に検出して修正します。脅威がインシデントに変わる前に、セキュリティギャップを解消し、コンプライアンスをリアルタイムで強化します。
可視性と制御性の向上
単一ペインのダッシュボードからすべてのエンドポイントを監視し、資産の追跡、セキュリティ状態の監視、ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR、HIPAA、PCI などの規制へのコンプライアンス維持を簡単に行うことができます。
包括的なエンドポイント監視と管理
エンドポイント ポリシー、プロアクティブなアラート、自動化および修復ツール、および企業または BYOD デバイスへの高パフォーマンスのリモート アクセスにより、分散環境の管理を迅速かつ簡単にします。
将来を見据えたITレジリエンス
AI 支援による脆弱性分析、カスタム ソフトウェア パッチ適用、プロアクティブな修復によりセキュリティを強化します。オプションの EDR および MDR サービスは防御層を追加し、IT チームが進化する脅威に備え、システムを安全かつ最新の状態に保つのに役立ちます。
Autonomous Endpoint Management向け Splashtop のメリット
あらゆるITに対応する統合プラットフォーム
拡張する場合でも簡素化する場合でも、 Splashtopエンドポイント管理、エンドポイント セキュリティ、両方のリモート アクセスを組み合わせます。IT 部門はサポートを提供し、エンドユーザーは在宅勤務を実現します。 Active Directory、チケット、ITSM、その他のツールと統合して、シームレスなユーザー エクスペリエンスを実現します。
コスト効率が高く拡張可能
競争力のある価格で運用コストを削減しながら、ハイブリッド チーム、リモート環境、大規模なマルチ OS デバイス フリート全体で IT 運用を拡張します。
優れたセキュリティと管理性
SSO 統合、高度なログ記録、きめ細かなアクセス�制御を実現し、リモート接続を保護して、進化する脅威から組織を守ります。
比類のない顧客サービス
Splashtop の専門サポート チームは、電話、チャット、または電子メールで 24 時間 365 日対応し、問題を迅速に解決し、リモート接続をスムーズに維持し、展開を最適化します。迅速な回答とプロアクティブなガイダンスにより、IT 環境の回復力を維持し、従業員の生産性を維持できます。
高度なデータ保護とセキュリティ
次世代のセキュリティ。新次元の安心感。
一部のエンドポイント管理機能で Intune に依存していることは、ソフトウェア更新の可視性と制御の向上、ドキュメントの改善など、重大なギャップを埋める Splashtop によって補完されます。1つのプラットフォームで、あらゆるリモートデバイスの問題のトラブルシューティング、システムをプロアクティブに監視し、ソフトウェアパッチ適用を自動化し、コンプライアンスを確保することができます。
