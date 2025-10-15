メインコンテンツへスキップ
Splashtop Endpoint Management: Product Demo
Autonomous Endpoint Managementの機能

OS とサードパーティのパッチ

オペレーティングシステムとサードパーティ製ソフトウェアの更新を自動化し、デプロイされたバージョンをより詳細に制御することで、脆弱性から保護します。

AIを活用したCVEインサイト

AIを活用したCVE（一般的な脆弱性と露出）の概要と推奨される修復アクションを使用して、リスクを迅速に特定し、影響を評価し、脆弱性に優先順位を付けます。

ポリシーの枠組み

エンドポイント全体でポリシーをカスタマイズして適用し、コンプライアンスを維持し、ネットワークを保護します。

プロアクティブなアラートと修復

スマートアクションを通じたリアルタイムのアラートと自動修正により、問題を迅速に特定し解決します。

ダッシュボードの洞察

エンドポイントの健全性、パッチのステータス、コンプライアンスを、実用的な洞察と詳細なログを備えた一元化されたダッシュボードを通じて監視します。

スクリプトとタスク

複数のエンドポイントに対して、リモートコマンド、スクリプト、ファイル転送、システムの再起動、Windowsアップデートなどの一括アクションを実行します。

バックグラウンドアクション

エンドユーザーを中断することなく、タスクマネージャー、レジストリエディター、デバイスマネージャー、サービスマネージャー、リモートコマンドなどのシステムツールにアクセスします。

在庫レポート

システム、ハードウェア、ソフトウェアのインベントリに関する詳細なレポートにアクセスして、可視性、監査、コンプライアンスを向上させます。

エンドポイントセキュリティダッシュボード

リアルタイムの脅威検出、自動応答、Splashtop AVなどのウイルス対策管理により、エンドポイント保護を一元化します。

無人アクセス: および制御

あらゆるデバイスから Windows、Mac、Linux、サーバー、仮想マシンにリモート アクセスできます。

アドオンでさらに統合

SOSによる有人サポート

9 桁のセッションコードを使用して、無制限の管理対象外デバイスやモバイル デバイスを簡単にサポートします。 Windows、Mac、Android デバイスをリモートで制御し、iOS および古いバージョンの Android には表示のみのサポートを提供します。

End-User Remote Access icon

エンドユーザーリモートアクセス

エンドユーザーが、管理されているコンピュータへの高性能リモートアクセスを使用してリモートで作業できるようにします。

ウイルス対策とEDR

次世代ウイルス対策、EDR、24 時間 365 日のマネージド防御などの強力で柔軟なエンドポイント保護ソリューションでエンドポイントを安全に保ちます。詳細はこちら

高度な機能でレベルアップ

SSO and SAML integration key icon

SSO/SAML統合

Okta、Azure AD、OneLogin、JumpCloud、Workspace ONE、G-Suiteなどで認証し、アクセス管理を簡素化します。

高度なセキュリティとアクセス制御

Cloudセッション録画、きめ細かなアクセス制御、リアルタイム監視のためのSIEM統合、IPホワイトリストにより、セキュリティとコンプライアンスを強化します。

高度なリモートセッションコントロール

USBデバイスやスタイラスツール（スマートカード、セキュリティキーなど）をリダイレクトするか、ローカルのマイクをリモートコンピュータの入力として使用します。シームレスで没入型のワークフローのための4:4:4カラーモードと忠実度の高いオーディオをご体験ください。

高度なリモートセッション制御

チケット発行やその他のプラットフォームと統合してシームレスなリモートサポートを行い、オープンAPIを活用してワークフローを自動化し、IT運用を強化します

Splashtop Augmented Reality（AR）

オフサイト拠点に接続し、カメラ共有とAR注釈を活用してリアルタイムに問題を解決します。 詳細はこちら

Connected dots icon

Splashtop Connector

VPNを使用したり、リモートアクセスエージェントをインストールしたりすることなく、RDP、VNC、SSH接続をコンピュータやサーバーに安全にブリッジします。 詳細はこちら

