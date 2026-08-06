デバイスが起動できない、更新できない、または正常に動作しない場合、ITチームには問題を診断し、デバイスを再び使用可能な状態に戻すための信頼できる方法が必要です。
場合によっては、リカバリーモードを使用する必要があります。これは、通常のトラブルシューティングができないときに、システムの修復、復元、リセット、または再インストールを行うために設計された組み込みのトラブルシューティング環境です。
リモートワークやハイブリッドワークの拡大により、IT担当者がエンドポイントに物理的にアクセスできない場合、デバイスの復旧はより複雑になることがあります。そこで、リカバリーモードとは何か、いつ使うべきか、そしてITチームがそれに頼る前に知っておくべきことを見ていきましょう。
リカバリーモードとは？
リカバリーモードはデバイスに組み込まれているトラブルシューティング環境で、デバイスが正常に起動または動作できない場合に、修復、復元、リセット、再インストールなどのシステムレベルの作業を実行できます。
デバイスに不具合がある場合でもリカバリーモードが機能するのは、標準のユーザーセッションの外部で動作する独立した起動可能環境だからです。これにより、通常のデスクトップ環境では解決できない起動の問題、オペレー��ティングシステムの問題、破損した起動ディスク、その他の問題の修復に使用できます。
リカバリーモードは万能なツールではないことを覚えておきましょう。デバイスの種類ごとにオプションや手順が異なるため、Androidデバイスでリカバリーモードを使用する場合とMacコンピュータで使用する場合では大きく異なります。
リカバリーモードは何に使われますか？
リカバリーモードは、デバイスに不具合が生じているときにも役立つ便利なトラブルシューティング機能ですが、具体的には何ができるのでしょうか？リカバリーモードを使用する必要がある一般的な理由には、次のようなものがあります。
起動時またはブート時の問題を修復する。
OSアップデートの失敗から復旧する
通常のトラブルシューティングで解決しない場合に、デバイスをリセットします。
オペレーティングシステムを再インストールしています。
起動ディスクを修復または消去する。
バックアップからデバイスを復元する。
問題の原因となっているシステム変更を削除する。
デバイスを再設定または廃棄できる状態に準備します。
ただし、トラブルシューティングで最初に試す手段として回復モードを使うべきではありません。回復モードでの一部の操作は、データ、設定、またはインストール済みアプリケーションに影響を与え、深刻ではないものの煩わしい問題を引き起こす可能性があります。そのため、回復モードは通常、ほかの選択肢をすべて試した後に行う、後段階のトラブルシューティング手順となります。
異なるデバイスでのリカバリーモードの仕組み
ほぼすべてのデバイスにリカバリーモードがありますが、その動作はプラットフォームによって大きく異なります。それを踏まえて、一般的な各種デバイスでリカバリーモードがどのように機能するのかを見ていきましょう。
Windowsのリカバリーモード
Windowsコンピュータでは、回復モードに Windows Recovery Environment が使用されます。これにより、Startup Repair、System Restore、Uninstall Updates、Command Prompt などのツールが提供され、ソフトウェアの問題のトラブルシューティング、高度なコマンドの実行、デバイスを以前の状態に復元することができます。これは通常、Windowsデバイスが起動しない場合、アップデート後に停止してしまう場合、またはシステムのリセットが必要な場合に使用されます。
macOSのリカバリーモード
Macデバイスでは、macOSリカバリーモードを使うと、ディスクユーティリティ、Time Machineバックアップ、macOSの再インストール、起動セキュリティオプションなどのユーティリティにアクセスできます。これらの手順はデバイスのプロセッサ（AppleシリコンまたはIntel）によって異なるため、使用しているデバイスに合った正しい手順に従っていることを確認してください。
iPhoneとiPadのリカバリーモード
iPadやiPhoneでは、通常、デバイスを更新、復元、または正常に起動できない場合にリカバリーモードが使用されます。通常、これにはデバイスをコンピュータに接続する必要があります。リカバリーモードで更新するとデータが保持される場合がありますが、デバイスを復元するとデータが消去される可能性があるため、バックアップを維持することが重要です。
Android リカバリーモード
Android デバイスでは、リカバリーモードにデバイスの再起動、更新の適用、キャッシュの消去、または工場出荷時設定へのリセットなどのオプションが含まれる場合があります。正確なオプションはメーカーによって異なるため、あるデバイスで機能する方法が別のデバイスでも機能するとは限らない点に注意してください。
リカバリーモード、セーフモード、工場出荷時設定へのリセットの違い
回復モードは Safe Mode と同じものではなく、どちらも工場出荷時設定へのリセットとは異なることに注意してください。これらのオプションはよく混同されたり同一視されたりしますが、用途は大きく異なります。
セーフモードは、トラブルシューティングを支援するために必要最小限のドライバーとサービスのみを読み込む、リスクの低いトラブルシューティング手順です。一方、工場出荷時リセットはデバイスを完全に初期化し、すべてのデータとアプリケーションを削除して、デバイスをゼロから再開できる状態にします。
違いは次のように整理できます。
トラブルシューティングのオプション
機能
使用するタイミング
データへの影響
リカバリーモード
通常のオペレーティングシステム環境の外部で、高度なトラブルシューティングツールや復旧ツールへのアクセスを提供します。
デバイスが正常に起動しない場合、起動ループに陥っている場合、または修復ツールや回復ツールにアクセスする必要がある場合。
通常はありませんが、システムを変更またはリセットする操作を選択した場合、データに影響が及ぶ可能性があります。
セーフモード
必須のドライバーとサービスのみでデバイスを起動�し、ほとんどのサードパーティソフトウェアを無効にして、トラブルシューティングを可能にします。
ソフトウェアの問題、ドライバーエラー、マルウェア、または起動時の問題をトラブルシューティングする場合。
個人データへの影響はありません。ファイルと設定は変更されません。
工場出荷時の状態にリセット
デバイスを元の工場出荷時の状態に戻します。
深刻なシステムの問題を解決できない場合や、デバイスを売却または譲渡する前。
影響は大きいです。アプリと個人ファイルは削除されます。
System Restore
システムファイル、設定、ドライバー、インストール済みプログラムを、以前の復元ポイントの状態に戻します。
最近の更新、ドライバーのインストール、またはソフトウェアの変更が問題の原因となった場合。
影響は少ないです。個人ファイルには影響しませんが、最近インストールしたアプリやドライバーは削除される場合があります。
スタートアップ修復
デバイスが正常に起動しない原因となる軽微な問題を自動的にスキャンして修正します。
デバイスが起動しない場合、起動エラーが表示される場合、または起動中に繰り返しクラッシュする場合。
影響はほとんど、またはまったくありません。個人ファイルやほとんどの設定には影響しません。
ITチームはどのような場合にリカバリーモードを使うべきでしょうか？
前述のとおり、リカバリーモードはITチームがトラブルシューティングで最初に使うべき手段ではありません。では、どのような場合に使うべきでしょうか？
リカバリーモードは、標準的なトラブルシューティング方法が機能しない場合や利用できない場合に特に役立ちます。通常の環境とは別に起動できるためです。これが必要になる状況は数多くあり、たとえば次のようなケースがあります。
デバイスがオペレーティングシステムを起動できない。
リモートトラブルシューティングツールはエンドポイントに接続できません。
更新の失敗により、通常どおりアクセスできない。
スタートアップ修復が必要です。
OSをリセットまたは再インストールする必要があります。
デバイスは再利用できるように準備する必要があります。
ただし、リカバリーモードは慎重に使用する必要があります。リカバリーモードでのトラブルシューティング後にデバイスを適切に復元するには、ユーザーの立ち会い、ローカルアクセス、データのバックアップ、そして参照できる��明確なドキュメントが必要になることがよくあります。
回復モードを使用する前にITチームが確認すべきこと
デバイスのトラブルシューティングを行う際、リカバリーモードが必要になることがあります。ただし、実行に移す前に、いくつかの重要な要素を確認しておきましょう。
デバイスに最近のバックアップがあるか確認し（必要に応じて新しいバックアップを作成する）
暗号化キーまたはリカバリーキーが必要かどうかを特定します。
参照しやすくし、状況を把握できるように、デバイス、ユーザー、問題を記録します。
影響を受ける可能性のあるデータを確認し、適切にバックアップされていることを確認します。
ユーザーがローカルで操作できるかを確認します。
修復、復元、リセット、再インストールのどれが適切な方法かを判断します。
今後のトラブルシューティングに備えて、結果を記録します。
リカバリーモードがITリモートサポートで難しい場合がある理由
回復モードは、すぐに問題を解決できる万能ボタンではありません。実際には、特にリモートサポートでは独自の課題があります。回復モードでは特殊なブート環境が起動するため、次のようないくつかの理由からリモートで管理するのが難しい場合があります。
1.オペレーティングシステムが完全には利用できない可能性があります
リカバリーモードは通�常のデスクトップ環境の外部で実行されるため、完全なオペレーティングシステムのセッションに依存するツールは、通常のリモートサポートセッションのように接続したり機能したりすることが難しい場合があります。
2. ユーザーによる操作が必要になる場合があります
リカバリーモードにはリモートではアクセスできないことが多く、近くにいるユーザーが実際のデバイスを操作する必要があります。これには、デバイス自体の管理（ハードウェアボタンを押したり、電源に接続されていることを確認したりすることなど）や、リカバリーモードからオプションを管理すること（起動オプションを選択したり、修復手順を承認したりすることなど）が含まれます。
3. データ損失のリスクを管理する必要がある
ほとんどのリカバリーオプションはリスクが低いものの、中にはファイル、設定、またはアプリケーションを消去するものもあります。そのため、ITチームにはリカバリーモードに関する明確なワークフローが必要です。そうすることで、何かをリセットまたは再インストールする前に手順を把握でき、データ損失のリスクを減らせます。
4. リカバリー手順はデバイスによって異なる場合があります
前述のとおり、デバイスごとに（同じオペレーティングシステムを搭載している場合でも）リカバリー手順が大きく異なることがあります。これはモデル、OSのバージョン、プロセッサの種類、さらにはメーカーによっても異なり、そのたびに異なるリカバリーオプションが生まれ、リモートITサポートを複雑にします。そのため、ITチームが各デバイスを適切に管理できるよう、十分なドキュメントと明確な資産の可視化が不可欠です。
ITチームが回復モードが必要になる状況を減らす方法
リカバリーモードは強力なトラブルシューティングツールですが、そもそもそれが必要になる状況を避けるほうが望ましいです。優れたプロアクティブなエンドポイント監視とリモート管理により、ITチームはネットワーク全体のエンドポイントの健全性とセキュリティを向上させ、トラブルシューティングやリカバリーモードが必要になる場面を減らせます。
これには次のようなものが含まれます。
オペレーティングシステムとサードパーティ製アプリケーションにパッチを完全に適用し、常に最新の状態に保ちます。
エンドポイントの健全性とパッチ状況を監視し、問題を早期に特定して対処します。
失敗した更新を特定し、深刻化する前に対処できるようにします。
正確なハードウェアおよびソフトウェアのインベントリを維持します。
自動化を活用して、繰り返し可能な修復タスクに対応します。
一般的なデバイスタイプ向けの復旧ワークフローを文書化します。
バックアップとリカバリーキーをエンドポイント管理プロセスの一部にします。
もちろん、リカバリーモードが必要になるケースは依然としてあります。しかし、エンドポイントの可視性を維持し、問題に先回りして対処することで、パフォーマンスを向上させ、問題の深刻化を防げます。こ��れにより、回避可能なダウンタイムやリカバリーモードの必要性を減らせます。
SplashtopがITチームによるエンドポイントのサポートと管理にどのように役立つか
適切なエンドポイント管理とリモートサポートのワークフローがあれば、ITチームはエンドポイントの健全性を向上させ、回避可能なダウンタイムを減らし、より大がかりな復旧手順が必要になる前に多くの問題を解決できます。Splashtopならそれが可能です。リモートサポートと自律型エンドポイント管理により、ITチームはより迅速にトラブルシューティングを行い、デバイスをプロアクティブに管理し、回避可能なインシデントを減らせます。
1. より迅速なトラブルシューティングのためのリモートサポート
Splashtop Remote Supportツールを使うと、オペレーティングシステムが利用可能な場合にITチームがデバイスへリモートアクセスできるため、技術者はどこからでもエンドポイントのトラブルシューティングを行い、問題がより大きなサポート上の問題になる前に対処できます。これには、有人アクセスと無人アクセスの両方のオプションが含まれており、リモートトラブルシューティングを迅速に行え、どのようなITワークフローにも簡単に組み込めます。
2. Splashtop AEMによるエンドポイントの可視化
Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）を使用すると、ITチームは単一の一元管理コンソールからエンドポイントのステータス、パッチ、インベントリ、システム情報も��確認できます。これにより、チームはエンドポイントが適切に最新の状態であることをプロアクティブに確保し、潜在的な問題を特定できるため、診断の迅速化と優先順位付けの改善につながります。
3. Splashtop AEMによる自動化と修復
Splashtop AEMは、自動化ツールを提供し、ITチームが手作業なしでスクリプトを実行し、エンドポイントにパッチを適用し、繰り返し可能な修復タスクを実行できるようにします。これにより、エンドポイントのサポートや問題が大きなトラブルになる前の対処を、より迅速かつ簡単に行えるようになり、同時にIT担当者はより優先度の高い業務に時間を割けるようになります。
4. サポート文書の改善と対応の徹底
リモートサポートとエンドポイント管理は、別々にしておくべきではありません。同じワークフローで管理することで、ITチームはデバイス全体の作業をより適切に追跡し、トラブルシューティングを標準化し、再現可能なサポートプロセスを構築できます。Splashtop AEM を使えば、ITチームはネットワーク全体のリモートデバイスを監視、管理、サポートでき、トラブルシューティング、対応の継続、レポート作成を支える記録もより明確になります。
ITチーム向けリカバリーモードのベストプラクティス
もちろん、リカバリーモードを使用する必要がある場合は、適切に使用す�ることが重要です。幸い、ITチームがリカバリーモードを使用する際に従えるベストプラクティスがいくつかあります。これらのポイントを押さえておけば、デバイスに問題が発生した際にも効果的にトラブルシューティングできるようになります。
まずは影響の最も少ないトラブルシューティングオプションを使用し、ユーザーを中断させることなく問題に対処します。
リセットや再インストールを行う前にバックアップ状況を確認し、失われたデータを復元できるようにしてください。
リカバリーキーには、権限のあるITスタッフがアクセスできるようにしておきます。
スムーズなトラブルシューティングプロセスを維持するために、デバイスごとのリカバリー手順書を整備しましょう。
Windows と macOS のリカバリーの違いについてヘルプデスクチームをトレーニングし、どのデバイスのサポートにも対応できるようにしましょう。
繰り返し発生するリカバリーモードのインシデントを追跡し、対処可能なより大きなエンドポイントの問題を特定します。
エンドポイントの監視とパッチ適用を活用して問題を早期に発見しましょう。問題が発生してからトラブルシューティングするよりも、未然に防ぐほうが効果的です。
リカバリーを、より優れたエンドポイントサポート戦略の一部にしましょう
リカバリーモードは便利なトラブルシューティング手段ですが、エンドポイントの問題に対処するための最初で唯一の手段にすべきではありません。より優れたエン�ドポイントサポート戦略は、可視性、ドキュメント化、バックアップ、修復ワークフロー、そしてITチームがどこからでもデバイスを効率的に管理できるようにするリモートサポートソフトウェアから始まります。
Splashtop Remote SupportとSplashtop AEMを使用すると、ITチームはどこからでもデバイスのトラブルシューティングを行い、パッチ適用を自動化し、エンドポイントの健全性を監視し、より大がかりなリカバリー手順が必要になる前に多くの問題に対処できます。これにより、チームは回避可能なダウンタイムを減らし、より信頼性の高いエンドポイントサポートのワークフローを構築できます。
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