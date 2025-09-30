メインコンテンツへスキップ
Woman talking on a cell phone while using a laptop

2022年のSMBサイバーセキュリティ: 同じ課題、より良いソリューション

Splashtop Team
所要時間 5分
更新済み
サイバーセキュリティスキルの不足は、中小企業に不均衡に影響を与えています。クラウドベースのソリューションが中小企業のサイバーセキュリティとITスタッフの問題をどのように緩和できるかを学びましょう。

世界をリードする非営利のサイバーセキュリティ専門組織である(ISC)²の最新のCybersecurity Workforce Studyをご覧になりましたか？そうでない場合、2018年のサイバーセキュリティ研究調査以来、ほとんど変わっていないことに驚くかもしれません。

2018年に戻ると、注目を集めた労働力調査の見出しは「サイバーセキュリティスキルの不足が急増、300万人に迫る。」でした。研究では、中小企業（SMB）におけるサイバーセキュリティ（およびIT全般）に三つの大きな課題があることがわかりました。それは、予算の制約、ITスタッフの不足、時間の制約でした。これらの「ビッグ3」の課題は、サイバーセキュリティ専門家の高騰する賃金要求を支払う余裕のある大企業よりも、中小企業にとってはるかに大きな問題でした。

今日に至るまで、状況はどうなっていますか？さて、3つの主要な要素は変わっていません：

  1. 世界はまだ270万人のサイバーセキュリティ専門家が不足しています

  2. 予算、時間、ITスタッフの不足は、中小企業のセキュリティ上の最大の課題です

  3. サイバーセキュリティ専門家の給与は多くのSMBにとって手の届かないものです

良いニュース：クラウドベースのソリューションが予算を救うために登場しました

確かに、クラウドコンピューティングは20年以上前から存在しています。しかし、最近になってようやく、技術OEMやソリューションベンダーの多くが、SMBのニーズに応えるクラウドベースのソリューションを提供するようになりました。1998年にNetSuiteが最初のエンタープライズリソースプランニング（ERP）スイートをクラウドで発表したとき、それがどれほど画期的だったかを思い出してください。それは素晴らしかった！今では、クラウドソリューションとして利用できないコアシステムや生産性アプリケーションを考えるのは難しいです。

SMBとそのITスタッフにとっての救世主です。企業は今、高額なソフトウェアの初期費用のリスクを避け、より手頃なソリューションにアクセスできます。さらに、年間を通じてITコストを簡単に予測できます。これは予算の制約がなくなったということではありません。しかし、新しいアプリの生産性の価値をほぼ即座に示すことができるため、ITが小さな予算の追加を段階的に要求するのははるかに簡単です。

SMB向けのリモートアクセスおよびリモートサポートソリューションの主要プロバイダーとして、パンデミック中にITリーダーが私たちのソリューションの承認を得るのがいかに簡単であったかを直接経験しました。どのエグゼクティブにとっても、従業員にリモートで働く能力を与えることは突然「当然のこと」になりました。同じことが、幅広い生産性アプリにも当てはまります。

クラウドソリューションはITとサイバーセキュリティの人材配置を容易にします

多くのクラウドベースのソリューション（Splashtopを含む）は、AWS、Azure、Google Cloudなどの強力なクラウドインフラストラクチャ上で実行できます。顧客は、SplashtopをAWSで実行できることを喜んでいます。なぜなら、彼らのリモートアクセス/サポートソリューションが、99%の中小企業が自力で実現できるよりも優れたセキュリティを持つ安全なクラウドインフラストラクチャ上で実行されていることを知っているからです。大手クラウドベンダーが提供する専門的なサイバーセキュリティスキルと労働力を考慮すると、中小企業がスタッフを維持し、アプリやサービスのクラウド設定を自分で実行する必要はないことが明らかです。

大規模な冗長性とバックアップ機能を追加すると、中小企業が大量にクラウドに移行するのも当然です。

OEMがクラウドベースのSMBソリューションでオンプレミスソリューションよりも多くのセキュリティを提供できることを覚えておいてください。クラウド製品を標準化し、何百または何千もの顧客に提供することで、ソフトウェア OEM はセキュリティ機能を強化できます。例として、Splashtopのクラウドベースのソリューションはすべて豊富なセキュリティ機能を組み込んでいます：

  • 業界標準のTLS 1.2とAES 256ビット暗号化

  • デバイス認証

  • マルチレベルのパスワードセキュリティ

  • 二段階認証/2段階認証

  • 画面の非表示

  • 画面の自動ロック

  • セッションアイドルタイムアウト

  • リモート接続通知

  • コピー/ペースト、およびファイル転送コントロール

  • リモート印刷コントロール

  • ストリーマー設定のロック

  • プロキシサーバー認証

  • デジタル署名されたアプリケーション

  • セッション、ファイル転送、履歴ログ

Splashtopや他の主要なクラウドベースのソリューションが提供する標準的なセキュリティ機能は、強力なサイバーセキュリティを維持しながらITスタッフの問題に対処するためのチェックボックスを提供します。

さらなる朗報: MSPへのアウトソーシングはサイバーセキュリティの人材不足に対処できます

SMBsは、ビジネスがサポートする必要のあるすべての主要なアプリケーションとサービスのために専門家を雇うための人員スペースを持つことは決してありません。ここで、マネージドサービスプロバイダー（MSPs）が多くの中小企業のスキルギャップを埋めています。MSPsは通常、企業の内部ITチームの延長として機能し、最小のビジネスでも手頃な価格で最高の技術を活用できるようにします。

Dattoの2021年MSPレポートによると、99%以上のMSPがセキュリティサービスを提供しています。そのためには、セキュリティ専門家を雇用する必要があります。さらに良いことに、MSPは複数のクライアントのためにサービスを購入しているため、個々の企業が持たない購入価格交渉力を持っています。最も人気のあるMSPサービス（サービスとしての何でも）には、セキュリティソリューションが含まれています。実際、多くのMSPはSplashtopに依存してSMBにリモートサポートソリューションを提供しています。これらの同じMSPの一部は、Splashtopをエンドポイントセキュリティおよびアイデンティティアクセス管理ソリューションと統合して、クライアントのセキュリティを最適化しています。

今日、選択肢があるのは素晴らしいことです

SMBは、厳しい予算、限られたサイバーセキュリティスタッフ、IT全般を管理するための時間が常に不足しているという三重の課題に直面し続けています。しかし、クラウドやMSPベースのソリューションで何が可能かを少し時間をかけて調べるSMBのリーダーは、2022年の生産性向上が、ほんの数年前には不可能だったよりも多くのセキュリティを伴うことができることを発見するでしょう。

最も人気のある生産性アプリの1つであるクラウドベースのリモートアクセスとサポートで、高度なセキュリティを手に入れましょう。今日Splashtopを試してみてください。

Splashtop Remote Supportの無料トライアルを開始する
高速、安全、使いやすいリモートサポートソフトウェア
はじめに

