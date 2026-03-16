大学のITチームは、大学所有または大学登録された多くのデバイスを管理しています。管理ツールが整っていても、脆弱性対応は依然として同じ場所で停滞します：ソフトウェアの可視性が不完全、サードパーティのパッチ適用が不安定、そしてデバイスがリモートにあるかメンテナンスウィンドウが短い場合の検証が弱い。
このガイドでは、管理されたキャンパスエンドポイントの運用上の脆弱性管理ワークフローを示し、次にSplashtop AEMがどのようにしてチームが部門全体でパッチの標準化、確認、および報告を支援できるかを示しています。
大学所有のエンドポイントにおける脆弱性管理が難しい理由は何ですか？
大学全体での脆弱性管理は、多くの理由で困難を伴い、膨大な数のデバイスはそのほんの一部に過ぎません。大学はしばしば分散したITチームを持っており、共有ワークステーション、教室、ラボを通じてデバイスを管理しなければならず、個々の部門は独自のソフトウェアスタックを維持しています。これには以下が含まれます：
教職員のノートパソコン。
共通の基準を持つ部門管理のエンドポイント。
コンピュータラボと共有ワークステーション。
キャンパスに定期的に接続しないリモートまたはハイブリッドエンドポイント。
その上、ITチームはエンドポイントが再度必要になる前に、限られたメンテナンスウィンドウしか持っていないことがよくあります。彼らは、エンドポイントデバイス、オペレーティングシステム、およびアプリケーション全体で、脆弱性の特定、優先順位付け、パッチ適用、検証を絶えず行わなければならず、それらは学生や教員を中断させることなく行わなければなりません。
大学のITはどのような項目を追跡して脆弱性ベースラインを構築すべきか？
大学全体の脆弱性を管理することは難しいかもしれませんが、少しの準備と適切なツールを持てば、ITチームはこの課題を克服することができます。これはいくつかのステップを踏む必要がありますが、すべては何を追跡するかを知ることから始まります。
行動をサポートするインベントリを構築する
まず、デバイスだけでなく、それにあるすべてのもの、そのパッチ状態などのインベントリを構築する必要があります。このインベントリは、脆弱性のトリアージ、パッチのターゲティング、検証のための信頼できる情報源となります。在庫が古くなっていると、パッチレポートも同様になります。
インベントリには次の項目が追跡されるべきです：
デバイスのオーナーグループ（例: スタッフ、教員、ラボ、またはキオスク）とその所属部門。
現在のOSバージョンと更新チャネル。
インストールされたソフトウェアのインベントリ、バージョンデータを含む。
最終チェックインと接続信号。
ローカル管理者のス�テータスまたは権限インジケーター（利用可能な場合）。
パッチ展開中にデバイスが割り当てられるパッチリングまたはデプロイメントグループ。
最もリスクの高いソフトウェアカテゴリを最初に特定する
リスクの優先順位付けも重要ですので、インベントリにはリスクの高いソフトウェアに関する情報を含める必要があります。これらは、潜在的な損害、既存の脆弱性、日常業務の重要性によって優先されるべきであり、最も深刻なリスクが脆弱性管理の中で最も注目されるべきです。
ソフトウェアのカテゴリには、ブラウザ、ドキュメントリーダー、生産性スイート、リモートコラボレーションおよび会議ツール、デバイスドライバーなどが含まれます。各大学にはそれぞれ異なるニーズと優先事項があるため、どのカテゴリーを優先するかは各チームに委ねられています。
大学のIT部門はエンドポイントやアプリの脆弱性をどのように優先付けすべきか？
もちろん、脅威の優先順位をつけるのは言うほど簡単ではない。量に溺れることなく、測定可能なリスク軽減を望むなら、それもまた不可欠です。一貫性を保つ実用的な方法は、対応の緊急度に応じて脆弱性をグループ化することです：
直ちにパッチを適用: 現在進行形で悪用されている脆弱性、または広く展開されているソフトウェアにおける重大なセキュリティ問題。
今週のパッチ: 重大な深刻度の脆弱性で、特に多く見られるものや、ブラウザやVPNクライアントのような高影響アプリカテゴリーにおける問題。
このサイクルでのパッチ: 広範囲に存在し、展開リスクが低い中程度の深刻度の脆弱性。
スケジュール： 低深刻度、低発生頻度の脆弱性、または計画された保守が必要な依存関係の問題。
複数の脆弱性が高優先度になることがあります。すべてが緊急に感じられる場合には、次の要素を考慮して優先順位を付けましょう：
露出度: 攻撃者にどれだけのリスクがあるか、または特権の昇格経路などでどれだけ露出する可能性があるかを考慮してください。リスクが大きいほど、優先順位は高くなるべきです。
アセットの重要度: すべてのアセットが同じくらい重要というわけではありません。リスクにさらされる可能性のある資産、例えば管理システムチーム、研究施設、レジストラ関連のエンドポイントを考慮し、最初に保護したいものを決定する。
蔓延: どれくらいのエンドポイントが影響を受けていますか?最も多くのシステムに影響を与える脆弱性に優先順位を集中させましょう。
パッチの信頼性リスク: 一部のパッチには問題があり、インストール失敗やアプリの互換性の問題が含まれています。このような場合は、それらを優先度の高い項目の下の方に置くことで、最初により確実なセキュリティアップデートに集中することができます。
大学規模では、チームがソフトウェアのバージョンを確認できず、サードパーティパッチの自動化や部門およびリングごとの修正の確認ができない場合、このワークフローはしばしば��失敗します。
大学のITチームにはどのパッチデプロイメントワークフローが最適ですか？
優先順位を特定したら、どのようにして大学全体にパッチ更新を確実に設定できますか？ITチームが、エンドポイントを中断なく、定義された時間枠内で最新に保つためのセキュアで信頼性のあるパッチ展開を確保するために取ることができる手順がいくつかあります。
障害を軽減するためにリングベースのデプロイメントモデルを使用する
パッチの設定時に、すべてのデバイスを一度に更新しようとすると、混乱やリスクが生じる可能性があります。代わりにリングベースの設定モデルを使用し、最初は少数のデバイスから始め、各設定が成功するたびにより大きなグループへと拡大していきます。これにより、ラボや研究、または授業のスケジュールを妨げることなく、アップデートの展開が可能になり、各パッチが正常にインストールされることが確実になります。
大学でのリングデプロイメントは通常このようなものです：
パイロットリング: ITが所有するテストデバイスのセットと少数の教職員グループから始めて、初期の設定が正しく動作することを確認します。
部門リング：次に、1つまたは2つの代表部門と一部のラボに設定を拡大します。
キャンパス全体のリング: 部門リングの後、特定のデバイスを除く全管理デバイスに一般的なロールアウトを開始できます。
例外リング: レガシーアプリケーションや研究制約のあるデ��バイスにおいては特別な取り扱いが必要な場合があります。これらは最後に保存し、更新できる場合にのみ行います。そうでない場合は、他のサイバーセキュリティやリスク軽減策が必要になるかもしれません。
OSとサードパーティのパッチを1つのプログラムとして標準化する
OSのパッチ適用は必要ですが、大学のエンドポイントでの完全な暴露を解決することはほとんどありません。サードパーティアプリケーションが同じ規律でパッチされていない場合、オペレーティングシステムが最新であっても、高リスクのソフトウェアカテゴリは脆弱性を抱えたままになる可能性があります。
パッチ解決策を見つけることを確認してください:
自動設定とスケジューリングコントロールにより、ポリシーに沿ったタイムリーな展開を確保できます。
すべてを更新する”ではなく、アプリやバージョンごとに更新をターゲットにできる能力。
可能な限りサイレントインストールを行い、混乱を最小限に抑えます。
パッチが適切にインストールされるように、失敗報告と再試行の動作をクリアにする。
必要に応じてパッチを延期または遅延させる能力、理由の記録や再訪日を含む。
研究用および共有ワークステーションを異なる方法で扱う
ラボとワークステーションは同じではありませんので、同じように扱うべきではありません。大学の研究室は通常、高性能なツールを備えており、慎重な管理が必要です。一方で、ワークステーションでは共有ログインが使用されることが多く、非学術的な作業にも使用されることがあります。
ラボのエンドポイントをパッチする際には、次の戦術を考慮してください。
クラスのスケジュールとパッチウィンドウを調整して、混乱を最小限に抑えます。
“ゴールドイメージ” （完全にパッチされ、設定されたエンドポイントの状態）がどんなものであるかを維持し、定期的に更新してください。
キャンパス全体で一斉に行うのではなく、研究室のクラスターごとに小さなリングを使用することで、常に利用可能なラボがあるようにします。
ラボアクセスを再開する前に、パッチ適用後のステータスを確認してください。
パッチを検証して、脆弱性への対応を完了するにはどうしますか？
多くの場合、人々はパッチが問題なく展開されていると想定し、それを確認しない。しかし、パッチ確認は監査やITコンプライアンスにとって不可欠です。パッチの確認は技術的および運用上の問題でもあることを覚えておいてください。 ITチームは、パッチが正常にインストールされ、脆弱性が適切に対処されていることを確認する必要があります。
パッチを確認する際は、必ず次をチェックしてください：
デプロイメントリングごとに分類されたパッチインストールの成功率と失敗率。
最優先の脆弱性が完全に修復されていることを確認するために再スキャンしてください。
環境の通常の使用状況とポリシーに基づいて、過去数日以内にチェックインしていないデバイス。
パッチ適��用後にコンプライアンスを逸脱したエンドポイント。
例外リストにあるデバイス、オーナーと有効期限を含みます。
大学のITは進捗を証明し、責任を促すためにどのようなレポートを使用すべきですか？
サイバーセキュリティの維持が重要である一方で、大学のITチームはITのコンプライアンスを維持し、規制上の義務を果たすためにそれを証明する必要があります。幸運なことに、適切なレポートツールと戦略があれば、パッチの準拠を維持し、エンドポイントを安全に保っていることを示すのは簡単です。
大学のITチームがパッチ作業の進捗を示すために取るべきいくつかの重要なステップがあります。
毎週の運用ダッシュボードを作成する
毎週のダッシュボードは、パッチの設定とステータストレンドを週ごとに追跡するのに役立ちます。これには、設定リングおよび部署ごとのパッチ準拠、ならびにパッチが必要な最重要ソフトウェアが含まれるべきです。期限切れの脆弱性を追跡し、デバイス数や所有者、再発する問題、可視性のギャップを含めて、注意が必要な領域に集中できるようにしてください。
月次リーダーシップの概要を作成する
各ステップでリーダーシップに通知することを忘れないでください。月次サマリーは、コンプライアンスを示し、全員を最新の状態に保つうえで重要です。これらの概要には、時間の経過とともに重要な露出の変化を示すトレンドライン（できれば低下傾向）、管理されたエンドポイントのカバー率、および高優先順位のパッチに対する平均修復時間が含まれている必要があります。
例外がある場合、それらは受け入れられたリスクの要約とともに文書化されるべきです。これらの要約は簡潔で事実に基づいたものにしてください。目的は皆に情報を伝えることです。
Splashtop AEMは、大学のIT部門が管理するデバイス全体の脆弱性とパッチ管理をどのように助けることができるでしょうか？
安全で信頼性が高く、強力なエンドポイントセキュリティとパッチ管理が必要なときは、Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）がお手伝いします。Splashtop AEMは、ITチームがシングルでユーザーフレンドリーなダッシュボードから、異なるリモートエンドポイントを管理できるようにし、部門全体にわたるカスタマイズ可能なポリシーを使用した自動パッチ管理も包括します。
Splashtop AEMを使用して、エンドツーエンドのワークフローを実行する
Splashtop AEMは、ITチームが複数のアプリやオペレーティングシステムにまたがるエンドポイントを簡単かつ効率的にサポートできるように設計されています。それは各デバイスの可視性を提供し、自動パッチ、脅威の優先順位付け、パッチの確認、そして報告を備えています。これには以下が含まれます：
管理対象エンドポイント全体のソフトウェアとハードウェアの可視性を、一画面で。
IT チームが迅速に露出状況を確認し、修正作業に集中できるよう、脆弱性の洞察が CVE に紐付いています。
サポートされているオペレーティングシステムとサード�パーティアプリ向けの自動パッチ適用で、ポリシー管理、スケジュール設定、確認を行い、手作業の作業とパッチの仕事が滞ることを減らします。
リングベースのパッチ配信により、混乱を最小限に抑え、パッチが適切に動作することを確認します。
必要に応じて監査対応の証拠をまとめるためのパッチ確認と自動化されたレポート作成。
一般的な大学の始まり方3つ
あなたの大学では現在、パッチ管理に何を使用していますか？通常、大学は手動パッチを行ったり、Microsoft Intuneのようなツールを使用したり、各部門ごとに異なるツールを使用したりします。
マニュアルパッチ: マニュアルのパッチ管理は、人的ミスのリスクが高く、遅いプロセスです。Splashtop AEMは、パッチの検出、テスト、および設定を自動化することでパッチ適用を改善し、バックログを減らし、強力なレポートを通じてセキュリティコンプライアンスを実証します。
Intune: Microsoft IntuneはMicrosoftデバイスをパッチ適用し、安全に保つための強力なツールですが、サードパーティのパッチカバレッジが欠けています。Splashtop AEMはIntuneのパッチカバレッジを強化することができ、設定コントロール、確認、管理されたエンドポイント全体の報告によって運用改善を向上させます。
複数の部門ツール: 大学が各部門で異なるツールを使用している場合でも、Splashtop AEMは可視性とレポートを標準化し、既存のツールをすぐに置き換えることを強制しません。Splashtop AEMはエンドポイント全�体での可視性を提供し、ITチームが各部署が常に最新で、パッチポリシーに準拠していることを確実にします。
Splashtop AEMを使用してキャンパス全体のエンドポイントで脆弱性およびパッチ管理を維持する
大学のITチームは、ソフトウェアの可視性を維持し、CVEの露出を優先し、パッチを確実に展開し、分散されたエンドポイントでの修正を証明する必要があります。Splashtop AEMは、エンドポイントとソフトウェアの可視性を中央集約し、パッチ設定の自動化を行い、監査対応を支援する確認とレポート機能を提供することで、そのワークフローをサポートします。
Splashtop AEMを使用すると、チームはデバイスを設定リングにグループ化し、ポリシーに基づいたスケジュールでOSおよびサードパーティのパッチを展開し、失敗を追跡し、確認と報告によってクローズを確認できます。例外はオーナーと再訪日を含めて文書化することで、リスクが見失われず常に可視化されます。
キャンパスでこのワークフローを運用する準備は整っていますか？Splashtop AEMの無料トライアルを開始し、1部門または1つのラボクラスターでパイロットしてください。ソフトウェアインベントリのベースラインを設定し、ハイリスクのアプリカテゴリをターゲットにし、リングで設定し、キャンパス全体に拡大する前に結果を確認し、報告します。