2026年には、私たちが知っているサイバーセキュリティが一変します。劇的に聞こえるかもしれませんが、それは毎年変化しています。サイバー犯罪者が使用する技術とサイバーセキュリティの技術が進化しているからです。しかし、AIを活用したサイバー攻撃の加速、リモートおよびハイブリッドワークによる攻撃面の拡大、規制圧力の増大により、2026年はこれまでにない年になることが予想されます。
2025年に、データ侵害の平均コストは400万ドルを超え、人為的ミス（盗まれた資格情報やフィッシング攻撃を含む）が侵害の大部分を占めました。サイバーセキュリティにおけるAIの利用は、侵害コストを削減し、攻撃の検出を迅速化させました。しかし、同時に今では侵害の20%がAIを伴っています。
このようなトレンドは、来年に向けての土台を作っています。企業が準備するための最良の方法は、何が来るのかを理解することです。それを念頭に置いて、2026年に注意すべきトップ10のITセキュリティリスクをまとめましたので、新年に備えることができます。
1. AIによるフィッシングとソーシャルエンジニアリング
AIの爆発的な成長は、企業にとって祝福でもあり呪いでもあります。組織がワークフローを強化するためにAIを活用する方法を見つけようとしている間に、サイバー犯罪者も同様です。生成AIとエージェントAIのおかげで、攻撃者がなりすましやスピアフィッシング、ビジネスメール詐欺をほぼ区別できない形で行うことが容易になり、攻撃が増え、その効果が高まっています。
2026年には、マルチモーダルAIと自動化が大規模にターゲット攻撃を可能にするため、これらの攻撃がさらに増加する可能性が高いです。音声クローン技術を使用して、攻撃者はCEOの声を複製し、それを利用して標的にした攻撃を行うことができます。
では、解決策は何ですか？これらのサイバー攻撃に対する防御を強化するには、技術とトレーニングの両方を組み合わせることが役立ちます。多要素認証や本人確認のような認証ツールを使用することで、攻撃者の侵入を防ぐことができます。それでも、従業員はフィッシングを防ぐ方法、警告サインを認識する方法、および行動ベースの検出ベストプラクティスを使用する方法についてもトレーニングを受けるべきです。
2. 自動化されたマルウェアとリアルタイムのエクスプロイト
オートメーションは、サイバー脅威を特定し対処する速度を向上させていますが、同時に攻撃も加速させています。自動化により、サイバー犯罪者は脆弱性を発見し、エクスプロイトを生成し、かつてないスピードでマルウェアを設定できます。
ゼロデイ脆弱性の悪用のためのウィンドウは以前は数週間でした。さて、もう数時間の問題です。企業が脆弱性をすぐに修正できない場合、間違いなくすぐに悪用されるでしょう。
自動化された脅威への答えは自動化された防御です。リアルタイムパッチソリューション、エンドポイント検出と応答 (EDR)、および脅威インテリジェンスの可視性により、これらの増大する脅威に対抗できる。例えば、Splashtop AEM はリアルタイムのイベント駆動型パッチングをサポートしており、ポリシーがトリガーされたときにすぐに更新を適用し、スケジュールされるツールと比べてパッチの遅延を大幅に減少させます。
3. アイデンティティとアクセスの攻撃
私たちのアイデンティティは思っているほど安全ではなく、資格情報の盗難、セッションハイジャック、合成IDの作成の増加に伴って、その脅威は増しています。マルチファクタ認証でさえ、攻撃者が認証要求をユーザーに多数送信し、そのうちの1つが承認されるまで続けるMFA疲労攻撃によって圧倒されることがあります。
その結果、2026年にはアイデンティティの保護と認証が重要なセキュリティ問題になるでしょう。企業はアカウントを保護し、アカウントが危険にさらされた際にもネットワークを安全に保つために、ゼロトラスト セキュリティ、強力な特権アクセス管理、およびフィッシングに強い認証ツールに投資すべきです。
4. クラウドとAPIの公開
クラウド技術は、リモートおよびハイブリッド�勤務の大きな部分を占めており、あらゆる規模の企業で生産性を向上させています。しかし、マルチクラウド環境の急速な拡大とAPIドリブンアーキテクチャの普及により、設定ミスや権限の拡散といったリスクが導入され、独自のセキュリティリスクをもたらす可能性があります。
2026年には、公開されているAPIや弱いアイデンティティおよびアクセス管理（IAM）設定をスキャンし、それを利用してネットワークに侵入する攻撃が増えると予測されます。
企業は、IAM構成を厳重に管理し、ポスチャーマネジメントに投資することで、これらの攻撃に対抗すべきです。定期的な構成監査は、弱点を特定し、攻撃者が攻撃する前に対処するためにも重要です。
5. サプライチェーンとサードパーティの脆弱性
ベンダー、Software-as-a-Service (SaaS) ツール、ソフトウェアリポジトリ、サービスプロバイダーに対する攻撃は珍しいことではありません。それらは、企業が日々防御しなければならない既知の脅威です。しかし、2026年にはリスクが引き続き増加するでしょう。
AI駆動の偵察が進むにつれて、依存関係のチェーンはより広がり、上流コンポーネントやサプライチェーン、第三者の迅速な利用が大きなターゲットとリスクになります。ベンダーの技術が侵害された場合、それは無数のクライアントを攻撃するために使用される可能性があり、すべての人が危険にさらされます。
組織はベンダーのリスクスコアリングに注力し、強固なセキュリティポリシーを持つ安全なベンダーと取引していることを確認すべきです。透明なソフトウェア Bill of Materials (SBOM) はセキュリティにも役立ちます。また、企業はネットワーク全体でのソフトウェア設定をより適切に管理するために、監視されたソフトウェア配信ツールに投資すべきです。
6. ランサムウェアの再発明
ランサムウェアは、AIを駆使したターゲティングとトリプルエクストーション戦術によって増加しています。犯罪者は被害者のデータを盗んで暗号化するだけでなく、関連する第三者を脅迫し、盗まれたデータを漏洩させる可能性もあります。残念ながら、それは続くでしょう。攻撃はデータの盗みだけでなく、運用のダウンタイムを引き起こすことにも焦点を当てています。
企業はランサムウェアの影響を緩和することでそれに対抗することができます。これには、オフラインバックアップの作成、データのセグメント化、強力なユーザーアクセス制御の実施、そしてもちろん、悪用される前に脆弱性を迅速にパッチすることが含まれます。
7. IoT、エッジ、およびリモートデバイスの脆弱性
Internet of Things、エッジデバイス、およびその他のリモートデバイスは、ハイブリッドワークのための強力なツールですが、同時に新たな攻撃の経路を提供する可能性もあります。管理されていないデバイスの増加は、攻撃者に新たな機会を提供します。特に、脆弱なファームウェア、古いオペレーティングシステム、そして安全でないリモートアクセスを悪用できる場合です。
�企業は、リモートエンドポイントを最新の状態に保ち、デバイスの見落としを防ぐために、パッチ自動化やアセットディスカバリーなどのツールに投資することで、これらの脆弱性を管理できます。ゼロトラスト・ネットワーク接続は、リモートエンドポイントが危険にさらされた場合でも、認証されたユーザーだけがネットワークにアクセスできるようにするための有用なセキュリティ機能です。
8. インサイダーリスクとヒューマンエラー
インサイダー脅威は、しばしば企業にとって最も重大なリスクです。これらの脅威は、必ずしも悪意を持った不満を抱える従業員から来るわけではなく、ただ単に忙しすぎるチームによる人的ミスの結果であることもあります。
労働力が成長するにつれて、リスクも増加します。多くのツールを使いこなす大規模なハイブリッド労働力は、誤った設定や機微データの取り扱いミスのリスクを増加させ、脆弱性や内部情報漏洩につながる可能性があります。
企業は、これらの脅威に対抗するためにさまざまなツールに投資することができます。特権アクセス管理（PAM）および最小特権アクセスを実施することで、侵害されたアカウントのデータや企業ネットワークへのアクセスを制限することができます。同時に、セッション監視ツールは危険または疑わしい行動を特定することができます。
強力なリモートアクセスガバナンスを備えたソリューションを使用することは、人間のエラーに直面しても、ネットワークとデータが安全であることを保証するために非常に役立ち�ます。
9. レガシーシステムとパッチの遅延
システムをパッチ適用し、常に最新の状態に保つことは重要なサイバーセキュリティのベストプラクティスであり、通常、ITコンプライアンスに必要とされます。しかし、多くの組織は依然として、迅速に更新できない、またはまったく更新できないレガシーシステムを使用しています。
自動エクスプロイト作成の増加により、パッチの適用が遅いことや古いエンドポイントは、重大な負担になり得ます。デバイス、アプリ、またはOSが長期間未修正のまま放置されると、攻撃者にとって簡単な侵入ポイントになりやすくなります。特にゼロデイ脆弱性が悪用される場合はなおさらです。
そのため、企業はSplashtop AEMの自動パッチ管理のようなリアルタイムパッチ自動化と迅速な脆弱性修正を使用したいと考えるでしょう。脅威を検出し、感染したデバイスを隔離し、オンデマンドで脆弱性に対処するツールを持つことで、デバイスが悪用される前に安全で最新の状態に保つことができます。
10. データプライバシーとコンプライアンスのギャップ
2026年に新しいグローバル規制が施行される予定で、データプライバシーの取り締まりと不遵守に対する罰則が強化されます。不十分な監査証跡や管理されていないエンドポイント、リモートアクセスの監視が弱い企業は、コンプライアンス要件を満たせないリスクがあり、重大な罰則を受ける可能性があります。
もちろん、罰そのものが一番悪いわけではありません。これらの規制はサイバーセキュリティを確保するために必要であり、企業が要件を満たさない場合、サイバー攻撃を受けた後に追加損失を被るリスクがあります。
企業は、ネットワークの安全性と適切な監視を確保するために、強力なログ記録とデバイスのコンプライアンスレポート、セキュアアクセスのワークフローに投資する必要があります。これにより、セキュリティが向上し、規制遵守が確保され、2026年を迎える際にサイバーセキュリティに適切に投資したことが確認できます。
ITリーダーが2026年のセキュリティ戦略をどのように優先すべきか
2026年が始まるにあたり、ITリーダーや意思決定者はこれらの新たな脅威や拡大する脅威に備えて何をすべきでしょうか？増大するセキュリティリスクは圧倒されるように感じるかもしれませんが、先見性と準備があればすべて対処できます。
最初の重要なステップは、アイデンティティファーストとゼロトラストの原則に基づいて統合することです。これらはユーザーのアイデンティティを主要なセキュリティ要素として利用し、常に信頼せず常に確認するという原則で動作します。これにより、ユーザーが認証され、必要なツールやネットワークエリアへのアクセスに制限があることが一貫して保証されます。これはアカウントのセキュリティを向上させるだけでなく、侵害されたアカウントが引き起こす損害も制限します。
パッチ適用はサイバーセキュリティのもう一つの重要な要素であり、新たに発見された脆弱性を狙うサイバー攻撃の速さにより、迅速なパッチ適用��がこれまで以上に重要になっています。企業は、現代の脅威に先行するために、パッチ適用速度を向上させ、脆弱性の修正にかかる平均時間を短縮する必要があります。
さらに、リモートワークとハイブリッドワークが増加する中、ITとセキュリティチームは、エンドポイント、クラウド、サードパーティのアプリケーションと統合の全体を視認できるようにする必要があります。視認性が限られていると、攻撃者が容易に付け入る隙を持つことになります。そのため、サイバーセキュリティには全体的な視野が不可欠です。
同様に、リモートワークの増加により、セキュアリモートアクセスが不可欠です。組織は、利用しているリモートアクセスソフトウェアが信頼性が高く、安全で、適用されるセキュリティ規制に準拠していることを確認し、円滑でセキュアなリモートワークを可能にする必要があります。
最後になりますが、オートメーションは、検出、応答、コンプライアンスプロセスを強化するための強力なツールです。Splashtop AEMなどの自動化ツールを使用することで、組織は分散型エンドポイント全体で脅威を迅速に検出し対応することができ、自動化された脅威への対応を先取りできます。
Splashtopがあなたの2026年のセキュリティ体制を強化する場所
2026年には新たな脅威が増えている一方�で、それに対してより適切に防御するためのソリューションがすでに市場に出ています。そのため、リモートアクセス、リモートサポート、および自動化されたエンドポイント管理のための強力なツールが必要な場合は、Splashtopがすべてを提供します。含まれるものは次の通りです。
1. ゼロトラストの原則に基づくセキュアリモートアクセス
Splashtop はセキュアリモートアクセスを提供しており、従業員がどこからでも、どのデバイスからでも作業用デバイスにアクセスできるようにします。それはリモートアクセスを効率的かつシームレスにし、役割ベースのアクセス制御 (RBAC)、多要素認証、デバイス認証、セッションログなどのセキュリティツールでアカウント、デバイス、ネットワークを保護します。
2. Splashtop AEMを使用したリアルタイムパッチ管理と脆弱性の修正
自動化されたエクスプロイトは脅威を増大させ、パッチのタイムウィンドウを縮めていますが、Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）は、リアルタイムのパッチ管理と脆弱性修復によってデバイスを保護することができます。これらのツールは、OSやサードパーティのアプリのアップデートをエンドポイント全体に展開し、パッチを適用して、CVE（通常の脆弱性および露出）に基づくインサイトを通じて露出時間を短縮します。
3. フルエンドポイント可視性
ITチームにはエンドポイントへの完全な可視性が必要であり、Splashtop AEMがそれを提供します。これには、ソフトウェアやハードウェアのバージョンとステータス、パッチ、コンプ�ライアンスの基準などの可視化が含まれます。この可視性により、ITチームはクラウド、サードパーティAPI、IoTデバイス、レガシーシステムなどに関連するリスクを軽減する手助けができます。
4. 統合サポートとリモートトラブルシューティング
誰もITサポートを待つのが好きではありません、特にそれがセキュリティの問題の場合は。幸いなことに、Splashtop のリモートトラブルシューティングは、侵害されたエンドポイントや機能不全のエンドポイントを迅速に修正することができ、統合サポートがセキュリティインシデントやパッチの失敗によるダウンタイムを減らします。これにより、デバイスを迅速に稼働させる一方で、効率性とセキュリティを維持します。
結論
2026年は変化の年を迎えますが、サイバー脅威の増加ももたらします。人工知能や自動化ツールなどの技術の進化は、不正行為者がより迅速かつ効率的に攻撃することを可能にしました。それでも、より効果的に防御することができるようになります。
来年は、企業がエンドポイントを安全に保つために、プロアクティブな監視、強力なアイデンティティ管理、リアルタイムのパッチ適用が必要になります。これは、リモートやハイブリッドワークを続ける場合でも、オフィスへの復帰を推進する場合でもです。これらのサイバーセキュリティ対策は、強力なセキュリティプロトコルや従業員のトレーニングとともに、増大する脅威に対抗するのに役立ちます。
これらの増大する脅威に対抗するには、リモートアクセス、サポート、エンドポイント管理のためのセキュアで信頼性のあるソフトウェアが必要です。Splashtop を使用すると、従業員は任意のデバイスから安全に作業できるようになり、IT エージェントはどこからでもリモートエンドポイントをサポートでき、現代の時代に合わせた自動パッチ適用とセキュリティツールでエンドポイントを保護します。
Splashtop を2026年のセキュリティ戦略に取り入れることで、どこからでも安全に作業を行い、ネットワーク全体のセキュリティを維持することができます。今日は無料トライアルで体験して、新年を気持ちよくスタートしましょう。