誰にあなたのデータやファイルへのアクセスを許可したいですか？
組織は、リソースとデータがアクセス可能でありながら保護されていることを確認する必要があります。これを行う最良の方法の1つは、Privileged Identity Management (PIM)を使用することで、企業が組織内のリソースへのアクセスを管理および監視できるようにします。
特権アイデンティティ管理はサイバーセキュリティにおいて重要な要素であり、機密データを不正な手から守るのに役立ちます。では、PIMとは何か、どのように機能し、その利点は何か？探ってみましょう。
特権アイデンティティ管理（PIM）とは何ですか？
特権アイデンティティ管理は、特権アカウントを保護し管理することで、組織がデータとリソースへのアクセスをより良く制御できるようにする実践です。
機密情報やリソースを管理することは、セキュリティにとって不可欠です。PIMは、アクセス許可を設定し、誰がアクセスできるかを制御することで、この重要なデータへのアクセスを制限し、悪意のある行為者がアクセスするリスクや人的ミスによる漏洩を減らします。
特権ID管理は、システムまたはデータベース管理者、サービスアカウント、さらには個々のユーザーのためのアクセス制御を含むことができます。重要なのは、個人が重要なファイルやデータにアクセスするために承認が必要であることです。
特権アイデンティティ管理はどのように機能するのか？
PIMは、どのアカウントが特定のファイルやデータへのアクセスを許可しているかを特定することで機能しますが、それはほんの一部に過ぎません。徹底的で完全なPIMにはいくつかのステップが含まれます：
特権アカウントの特定
まず第一に、PIMソリューションはどのアカウントがどの権限を持っているかを知る必要があります。これには、管理者やマネージャーなどの設定された権限を持つ特権ロールを作成し、それらのロールを持つ個人をリスト化することが必要です。それが特権的なアイデンティティとアクセスの基盤を形成します。
Just-in-Timeアクセスの付与
ユーザーが必要な情報やツールへの継続的なアクセスを持っていない場合でも、一時的なアクセスをリクエストすることができます。このリクエストには通常、アクセスが必要な理由とその期間が含まれ、自動化されたプロセスであるか、手動での承認が必要です。
セッションの監視
監視と監査の機能により、組織は誰がどのくらいの時間データにアクセスしているかを確認できます。これにより、許可されたアカウントのみが機密情報にアクセスし、異常な活動を発見したり、さらに調査したりすることができます。
使用後のアクセスの取り消し
ユーザーにジャストインタイムアクセスが付与される場合、そのアクセスは終了時に取り消されなければなりません。セッションが終�了するかユーザーがログアウトすると、特権は既定に戻る必要があります。ユーザーが再び通常の権限を超えるアクセスを必要とする場合、新しいアクセスを要求するか、セッション延長リクエストを送信する必要があります。
PIMとPAMとIAMの比較
特権ID管理は特権アクセス管理 (PAM)やID＆アクセス管理と似ているかもしれません。これらは似ており、重複する部分もありますが、異なる点はそれぞれの焦点です。
特権アクセス管理は、ユーザーの機密リソースへのアクセスを管理し、特権アカウントの管理と保護のための幅広い機能を提供します。
Identity & Access Managementは、ユーザーがアクセスを許可されているものを管理するためのポリシー、プロセス、技術に焦点を当てた広範な用語です。
簡単に言えば、PIMは権限を持つ人がアクセスできるリソースを管理し、PAMはアカウントを管理するシステムに焦点を当て、IAMは組織内のユーザーグループに焦点を当てます。
特権アイデンティティ管理の実装の利点
PIMが何であるかを理解した今、その利点についての疑問が残ります。特権アイデンティティ管理から企業は何を得ることができますか？
PIMの利点には以下が含まれます:
セキュリティリスクの最小化
Privileged Identity Managementは、未承認のユーザーを機密データから遠ざけるための重要なサイバーセキュリティ機能です。そのため、PIMの実装はセキュリティの向上とリスクの軽減に役�立ちます。
セキュリティコンプライアンスの確保
多くの業界では、特に機密情報や個人情報を扱う場合、厳しいセキュリティ規制があります。PIMを使用することで、データへのアクセスを安全に保護することで、これらの規制に準拠することができます。
内部脅威と不正アクセスの削減
すべてのセキュリティ脅威が外部から来るわけではありません。内部の脅威も同様に大きなリスクであり、企業はそれに対抗するための措置を講じるべきです。特権アイデンティティ管理は、特定の権限を持つ会社内の人だけが重要なデータにアクセスできるようにすることで、内部の脅威を防ぐのに役立ちます。したがって、内部の誰かが情報にアクセスして漏洩することはできません。
管理されていない特権アイデンティティのリスク：重大なセキュリティ懸念
特権アイデンティティ管理の最大の利点の1つは、管理されていないアイデンティティによって引き起こされるセキュリティリスクに対処する方法です。
企業は、直面する脅威や従うべき規制から、複数のセキュリティ課題に直面しています。サイバー攻撃は常に脅威ですが、組織内の人々でさえ、機密情報や専有情報を誤用する可能性があります。そのため、重要なデータへのアクセスはすべてのステップで保護する必要があります。
PIMはサイバーセキュリティの中核要素です。それがなければ、組織はセキュリティコンプライアンスを満たせず、特権活動に対する可視性を欠く可能性があります。しかし、それがあれば、機密データが覗き見��から安全であることを保証し、セキュリティ要件を満たすのに役立ちます。
特権アイデンティティ管理の主な機能
では、適切なPIMとは何か？特権アイデンティティ管理は、いくつかの重要な機能で構成されています。
役割ベースの権限
ロールベースの権限は、特権アイデンティティ管理の核心です。PIMは、アカウントに対してロールベースの詳細な承認ポリシーを必要とし、どのロールとユーザーがどのデータにアクセスする権限を持っているかを決定します。これにより、特定のデータを必要とするユーザーがアクセスできる一方で、必要としないユーザーは排除されます。
一時的な特権のためのジャストインタイムアクセス
ユーザーが特権情報への一時的なアクセスを必要とする場合、ジャストインタイムアクセスをリクエストできます。これにより、管理者は一時的な権限を付与し、従業員が必要なタスクを実行できるようにし、その後、既定の承認に戻すことができます。
セッションモニタリング
セッションの監視は、疑わしい活動を発見するため、また、重要なデータが責任を持ってのみアクセスされるようにセッションを報告および監査するために重要です。
強力なパスワードポリシー
すべてのユーザーが強力なパスワードを持つべきですが、それは強力なアカウントセキュリティの最初のステップに過ぎません。パスワードはユニークで、文字、数字、記号の組み合わせを使用する必要がありますが、組織はパスワードが盗まれるリスクを��減らすために定期的なパスワードのローテーションを行うべきです。
Multi-Factor 認証
特権ユーザーのアカウントが侵害された場合、多要素認証（MFA）はセキュリティの第二層を提供します。MFAを使用すると、ユーザーはログイン時に自分の身元を確認する必要があるため、パスワード資格情報を失った場合でも、アカウントを安全に保つことができます。
セキュアな特権アイデンティティ管理を体験
リモートおよびハイブリッドの労働力をサポートしながら、アカウントとデータを安全に保ちたい場合、Splashtopには必要なものがあります。Splashtop Secure Workspaceは、安全で信頼性の高いリモートアクセスのための特権アイデンティティ管理を提供し、アカウントとアクセスを仕様に合わせて設定するための幅広いセキュリティ機能とツールを備えています。
Splashtopは、ユーザーフレンドリーなアプリから直接、選択したデバイスから作業用コンピュータにリモートアクセスすることで、リモートワークをサポートします。
Splashtopを無料トライアルで体験してみてください: