セキュリティツールを探すとき、AVやEDR、MDRのような頭字語ばかりが目に入り、それらが何を意味するのか、またはどのようにあなたのビジネス運営に役立つのかの説明がない場合があります。これは、少人数のチームで業務を行いながら進化する脅威に対応しなければならないITチームにとって、混乱を招くことがあります。
では、AV、EDR、MDRの違いは何でしょうか？各アプローチを探り、どのように異なるかを見て、それぞれがどこに適しているか、ビジネスがどのように最適な選択を決定できるかを見てみましょう。
なぜエンドポイントセキュリティの選択肢が一律ではなくなったのか
かつて、サイバー攻撃が主に単純なマルウェアから成り、優れたアンチウイルスがあればそれで対処できる時代がありました。しかし、それはずっと昔のことで、攻撃技術はそれを遥かに超えて進化しました。サイバーセキュリティ は進化する脅威に対応し続ける必要があります。さもないと、システムが脆弱なままになってしまいます。
現代のサイバーセキュリティは、企業が使用するセキュリティ・ソリューションを超えています。セキュリティの成熟度（リスク環境や許容度に対する自社のセキュリティの位置付け）や運用の所有権（セキュリティチームとITチームの協力関係と責任の割り当て）も重要な役割を果たします。
ITおよびセキュリティチームが使用するテクノロジーは依然として重要ですが、インシデントの検出、調査、対応における明確に定義された役割も同様に重要です。
アンチウイルスソフトウェアは何をするように設計されているか
まずはアンチウイルス (AV) ソフトウェアを見てみましょう。アンチウイルスソフトウェアの本質は、悪意のあるソフトウェアを検出し、ブロックし、削除するように設計されています。ランサムウェア、スパイウェア、トロイの木馬、その他のウイルスなどのサイバー脅威から身を守ることを求めている個人や小規模ビジネスにとって、一般的な選択肢です。
アンチウイルスソフトウェアは通常、2つの検出方法を使用します：シグネチャベースの検出とヒューリスティックベースの検出です。シグネチャベースの検出は、ファイルを既知のウイルスやそのユニークな識別子が登録されたデータベースと比較し、一致を見つけた場合には悪意のあるソフトウェアとしてフラグを付けて削除します。一方、ヒューリスティック検出は、特定のシグネチャではなく、ファイルやプログラムの動作を分析して不審な活動を識別します。これは、新規または変更されたウイルスを検出するために、より柔軟で適応性のあるものにします。
ビジネス環境内外で、AV ソフトウェアが役立ついくつかのシナリオがあります。例えば、移動中の従業員が公共のWi-Fiネットワークに接続する際に、強力なアンチウイルス保護がデバイスを保護する手助け�になります。同様に、アンチウイルスソフトウェアは、ユーザーが誤って悪意のあるメールの添付ファイルを開いたり、トロイの木馬のファイルをダウンロードしたりした場合、デバイスの保護に役立ちます。マルウェアが感染する前に検出します。
アンチウイルスの優れている点
既知のマルウェアを検出して削除します
不審なウェブサイトへのアクセスをブロック
システムをスキャンしてウイルスを監視する
疑わしいファイルを隔離して削除する
不審な活動を検出する
アンチウイルスが不足する点
AV ソフトウェアにはプロアクティブな保護が欠けています。
アンチウイルスソフトウェアは、ゼロデイ脅威やファイルレス脅威、ポリモーフィックコードのような高度なマルウェアを検出できない場合があります。
アンチウイルスは行動ベースの検出機能が欠如しており、内部脅威や人的ミスに対抗できません。
現代の攻撃は、自動化とAIを活用して、ウイルス対策ソフトウェアが追いつく速度を超えて移動します。
EDRが検出および対応機能を拡張する方法
アンチウイルスを超えて、私たちはエンドポイント検知と対応（EDR）に進みます。EDRは、悪意のある活動への可視性を得ることや攻撃の封じ込め、インシデントへの対応を含む、サイバー脅威を検出し対応するための継続的なモニタリングと行動分析を提供します。
EDRがサイバーセキュリティに何を追加するか
継続的なエンドポイント監視。
高度な戦術と疑わしい活動を検出するためのデータ分析と相関。
マルウェア、ランサムウェア、内部脅威、フィッシング攻撃、ゼロデイ攻撃、モノのインターネット（IoT）脆弱性、そして高度持続的脅威を含む、より巧妙な攻撃や脅威に対する防御
プロアクティブな脅威検出と調査。
EDRの課題
EDRはセキュリティ機能を強化しますが、運用の責任も増加します。それはセキュリティチームが脅威を特定するのを助ける目と耳として機能しますが、それでも彼らはその情報をレビューして行動する必要があります。EDRが提供する高い可視性は、警告疲れにつながる可能性があります。小規模なITチームにとって、毎日の何百ものテレメトリーアラートの中から「本当の脅威」を見つけ出すことは圧倒されることがあり、インシデントを見逃す原因になります。
EDRに加えてMDRが提供するもの
EDRを超える次のステップは、Managed Detection and Response（MDR）です。MDRはテクノロジーと人間の専門知識を組み合わせたマネージドサービスであり、脅威を監視・検出するだけでなく、それらに迅速かつ積極的に対応します。
アンチウイルスソフトウェアやEDRとは異なり、MDRは熟練した専門家が調査と対応を管理する人間主導のものです。これはサイバーセキュリティを単なるツールのアップグレードを超えて、新しい運用モデルに進化させます。このモデルでは、企業は実際の人物のチームにセキュリティ管理を依頼できます。
MDRの利�点
継続的な監視と24時間365日の脅威検出。
迅速なインシデント対応、本物の人々によって。
高度な脅威インテリジェンスと専門家の洞察。
必要に応じたスケーラビリティとカスタマイズ。
MDRのトレードオフ
通常、AVやEDRよりもコストが高いです。
社内のセキュリティではなくベンダーに依存することで、品質が不安定になる可能性があります。
ベンダーがセキュリティを管理するため、完全な可視性が欠如します。
AVとEDRとMDRの比較表
では、AV、EDR、MDRが定義されたところで、それらはどのように比較されるのでしょうか？この便利なチャートで最大の違いを確認できます:
エリア
AV
EDR
MDR
主要な目標
既知のマルウェアを防ぐ
アクティブな脅威を検出して対応する
顧客に代わって検出、調査、対応します
検出方法
署名、機械学習、ヒューリスティックス
動作、テレメトリー、分析
EDR + 人間による分析と脅威インテリジェンス
カバーされる攻撃タイプ
既知の、ファイルベースの脅威
既知、未知、そしてファイルレス攻撃
EDRと同じで、さらに高度で多段階な攻撃
ファイルレス攻撃
制限あり（スキャンするファイルなし）
強力（行動およびメモリベースの検出）
強力で、人間による検証
アクティビティコンテキスト
単一イベント（ファイルベースの検出）
タイムラインを含む完全な攻撃シーケンス
フルアタックコンテキストプラスクロスカスタマー相関
対応アクション
ファイルをブロック/隔離する
エンドポイントを隔離し、プロセスを終了し、調査し、修正
管理された封じ込め、修復、ガイド付き復旧
調査ツール
アラートとログのみ
タイムライン、プロセスツリー、AI支援分析
SOCアナリスト、プレイブック、フォレンジック、報告
AIの使用
検出時のリスクスコアリング
イベントの相関、トリアージ、調査
AI + 人間の意思決定
脅威ハンティング
サポートされていません
検索と分析を通じてサポートされます
プロアクティブな、継続的な脅威ハンティング
セキュリティスタックにおける役割
ベースライン保護
検出と応答層
アウトソーシングされたSOC / 管理された対応レイヤー
運用上の所有権
顧客
顧客
ベンダー
コスト
低コストで、簡単に実行
より高いコスト、より多くの運用オーバーヘッド
最高のコスト、最小の顧客労力
どのモデルがあなたの組織に合っているかを決定する方法
違いがある中で、どのモデルがあなたのビジネスに適しているかをどのように判断できますか？全体的なセキュリティとコントロールの両方において、あなたの具体的なニーズを考慮すれば、賢い決断をする準備が整います。
最小限のオーバーヘッドで基本的な保護が必要な場合
セキュリティの必要性がそれほど高くない場合、アンチウイルスソフトが受け入れられるかもしれません。現代のアンチウイルスソフトウェアは、マルウェアに対するリアルタイム保護を提供し、ビジネスにより大きなセキュリティ管理を可能にする機能が含まれています。しかし、保護する機密データがある場合や、より広範なネットワークのエンドポイントを管理する場合、AVは必要なセキュリティを提供するには不十分かもしれません。
可視性と管理が必要で、内部リソースがある場合
EDRは、脅威に対応して軽減するための内部リソースがある場合、素晴らしい選択です。EDRは強力な脅威検出と分析を提供し、応答は内部チームに任せます。これにはサイバー脅威に対応するために IT スタッフを配置し、プロセスを確立する必要がありますが、それができれば EDR はチームをしっかりとサポートしてくれます。業界のコンプライアンスやサイバー保険でEDRが求められる場合もあります。
SOCを構築せずに強力なセキュリティが必要な場合
24時間365日の脅威検知、調査、対応が必要で内部チームがない場合、MDRが最適な選択です。MDRは、限られた社内のセキュリティリソースを持ちながらも、高度な脅威検出を必要とする企業に最適です。特に、迅速な対応や時間外サポートを必要とする場合におすすめです。
Splashtopがエンドツーエンドのエンドポイントセキュリティを単一プラットフォームで統合する方法
Splashtopは、エンドポイントセキュリティの統合を単なる検出の問題ではなく、運用上の問題としてアプローチします。Splashtopは、AV、EDR、またはMDRを単独のツールとして扱うのではなく、セキュリティに関する洞察に基づいてリアルタイムでアクションを起こすのを助ける集中管理と可視化のレイヤーを提供します。
Splashtopはアンチウイルス保護をサポートし、Bitdefender、SentinelOne、CrowdStrikeなどのトップクラ�スのプラットフォームやサービスへのアクセスが含まれる主要なEDRおよびMDRソリューションと統合しています。これらは競争力のある価格で提供されます。ユーザーはSplashtopコンソール内で脅威を確認し、エンドポイントを管理することにより、コンテキストの切り替えを減らすことができます。
これらの機能とSplasthop AEM (Autonomous Endpoint Management)を組み合わせることで、リスクを特定してから解決するまでのギャップを縮小します。単一のコンソールから、ITおよびセキュリティチームは、エンドポイントセキュリティアラートをデバイスのインベントリ、プロセス、脆弱性の露出、パッチのステータスと並べて表示できます。アクションが必要なとき、チームはツールを切り替えたりコンテキストを失ったりすることなく、リモートアクセス、スクリプト、および自動化を使用して、検出から即座に対応に移行できます。
すべてのセキュリティ機能はオプションの追加機能として利用可能であり、組織はエンドポイントスタックを再構築することなく、基本的な保護からより高度な検出および応答モデルへと進化することができます。
エンドポイントセキュリティを簡素化する準備はできましたか？今すぐお問い合わせください！