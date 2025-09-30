メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Person using a laptop and researching Splashtop Business Access, listed among top 5 remote desktop features online

トップ5のリモートデスクトップソフトウェアの機能

Splashtop Team
所要時間 3分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

リモートデスクトップソフトウェアで何を探すべきですか？リモートデスクトップソリューションに含まれるべきトップ5の機能はこちらです。

コンピュータやデバイスにリモートで接続するためのリモートデスクトップソフトウェアを検討している場合、選択肢にはすべてのトップリモートデスクトップ機能が含まれていることを確認したいです。そうでないと、オフィスを離れたり、外出中に必要なことができないかもしれません。

1: クロスプラットフォームサポート

もしかしたら、職場ではPCデスクトップを使い、自宅ではMacを使っているかもしれません。または、職場のコンピュータがMacで、Androidスマートフォンを持ち歩いているかもしれません。Splashtopのようなクロスプラットフォームサポートがあれば、どのデバイスからでもコンピュータにアクセスしてリモート操作が可能です。

You can access your Windows, Mac, and Linux computers from any Windows, Mac, iOS, Android, or even Chromebook デバイス with Splashtop.

2: 高性能な接続

注目すべきリモートデスクトップの特徴の中には、高速で低遅延の接続があります。コンピュータをリモートコントロールしようとするときに一番避けたいのは、遅延する接続です。

Splashtop はHD接続を提供し、まるでコンピュータの前にいるかのように感じさせます。リモートコンピュータの画面を見て、そこからのサウンドを聞き、リアルタイムで操作することができます。Splashtop はリモート接続を介して4Kビデオをストリーミングでき、リップシンクを可能にするほど高速ですので、ビデオやオーディオ制作ツールを実行することもできます。

今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する
無料トライアル

3: 管理が簡単

自分自身やチーム全体のためにリモートアクセスを探している場合、最も重要なことの一つは管理のしやすさです。Splashtopを使えば、アクセスしたいすべてのマシンと、アクセスに使用したいすべてのデバイスに数分でソフトウェアをインストールできます。

Splashtop Web管理コンソールでは、大規模なチームやユーザー、コンピュータの管理がすべて簡単に行えます。

4: セキュリティ

職場のコンピュータや自宅のコンピュータにログインする際、セキュリティはリモート接続の重要な部分です。Splashtopの256ビットAES暗号化とデバイス認証により、データと接続が安全であることを知りながら、仕事に集中できます。

さらに、Splashtopには業界をリードするセキュリティ機能とプラクティスがいくつか含まれています。

5: 生産性向上ツール

他のコンピュータにリモートアクセスしているとき、作業を完了するために必要なすべてのツールも欲しいと思うでしょう。コンピュータを操作できるのは素晴らしいですが、ファイルが必要だったり、リモートで印刷する必要がある場合はどうしますか？Splashtopには生産性を向上させるツールが組み込まれています。リモートセッションがアクティブになると、セッションを記録したり、ファイルを転送したり、リモート印刷したり、複数のモニターを同時に表示したり、相手にメッセージを送ったりすることができます。

Splashtop リモートデスクトップソフトウェアを無料で試してみてください

これらの機能をすべて体験し、Splashtop リモートアクセスの無料トライアルを開始しましょう。これは、コンピュータへのリモートアクセスが必要な個人やチームに最適なリモートデスクトップアプリです。Splashtopでリモートワークを可能にし、自宅での作業を実現しましょう。今すぐ試してみてください、クレジットカードやコミットメントは不要です：

今すぐ始めましょう！
Splashtop リモートアクセスの無料トライアルを開始する
無料トライアル

共有する
RSSフィード購読する

関連コンテンツ

A woman working remotely outside near the ocean while using her laptop.
リモートアクセスの洞察

リモートアクセスソリューションのROIを最大化する方法

詳細はこちら
A group of works standing around a desk looking at a laptop.
リモートアクセスの洞察

スタートアップ向けリモートデスクトップ: 成長と機動性をサポート

詳細はこちら
A small business owner working on his laptop.
リモートアクセスの洞察

Splashtopで安全で手頃なリモートアクセスを解放する

詳細はこちら
Several devices next to each other.
リモートアクセスの洞察

リモートデバイスとは何ですか？例、利点、セキュリティのヒント

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。