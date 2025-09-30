未来の仕事と教育を可能にする：Sapphire VenturesがSplashtopとのパートナーシップを継続することに興奮している理由
本日早く、Splashtopは$50Mの新たな資金調達を発表し、1億ドルの評価額を達成しました。この最新のラウンドは、主に既存の投資家であるSapphire Venturesによって主導されました。Sapphire Venturesは、ビジョナリーチームやベンチャーファンドと提携して、重要な企業を構築するリーディングベンチャーキャピタルファームです。
Splashtopの物語は、2010年にMITの大学での友情から始まり、その後、Splashtopの創業者たちの間で20年にわたるプロフェッショナルなパートナーシップへと発展しました。
新しい発表を記念して、Sapphire Venturesは彼らのブログでSplashtopの全ストーリーを共有しました。以下に要約します。
1. クラス最高のソリューション = 爆発的な製品主導の成長
Splashtopは、競合他社のコストの一部で、ユーザーに流動的でスムーズな体験を提供します。顧客はこの製品を愛しており（G2Crowdで4.8星、NPS 93）、これまでのところ、営業やマーケティングにほとんど費用をかけておらず、アウトバウンド営業活動はゼロです。
過去1年間で、Splashtopの160％以上の前年比成長は、ますます人気のあるプロダクト主導の成長モデルによって推進されてきました。言い換えれば、Splashtopの販売のほ��とんどは、製品に触れるだけでの真のセルフサービスであり続けています。さらに、Splashtopは卓越したカスタマーサービス（CSAT 90％以上）を提供し、115％以上の一貫した純ドル保持を実現しています。
Splashtopはその製品の需要が急増しているのを見て、リモートワーク技術の市場が成熟しており、米国の労働者の約3分の2がパンデミック後もリモートで働き続けることを望んでいます。
2. リモートラーニングで大きな波を起こす
昨年、COVIDのために学校が閉鎖されたとき、ほとんどの学生は教育の中断に直面し、リアルタイムで学校や大学のコンピュータにアクセスできませんでした。Splashtopの高性能リモートラボアクセスソリューションは、200以上の学校がChromebook、iPad、Androidタブレット、個人用ノートパソコンなどの任意のデバイスから学校のコンピュータにシームレスにリモートアクセスを提供することを可能にします。学生は高性能なリモート接続、マルチモニター表示、リモートオーディオ、WindowsおよびMacコンピュータ用の最大4Kビデオストリーミングを利用でき、学習体験が中断されません。
3. まだまだ成長の余地がたくさんあります
Splashtopは、COVID以前から人気が高まっていたリモートワークと遠隔学習のトレンドから間違いなく恩恵を受けましたが、過去11か月間で爆発的に増加しました。Splashtopは、この新しい資金調達ラウンドを活用して、Splashtop Enterpriseの成長、コラボレーションやZTNA（ゼロトラストネットワークアクセス）ソリューションなどの隣接するが補完的な分野での新製品の立ち上げ、地理的拡大、新しい垂直市場など、成長の新しい道を開発することに投資する計画です。
Sapphire Venturesについて
Sapphire Venturesは、ビジョナリーチームやベンチャーファンドと提携して重要な企業を構築するリーディングベンチャーキャピタルファームです。20年近くにわたり、Sapphireは革新的なスタートアップや技術に焦点を当てたベンチャーファンドに資本、リソース、専門知識を投資してきました。Sapphire Ventures、Sapphire Partners、Sapphire Sport全体で40億ドル以上のAUMを持ち、オースティン、ロンドン、パロアルト、サンフランシスコにチームメンバーを擁するSapphireは、企業やベンチャーファンドをスケールアップし、グローバルなカテゴリリーダーになるように支援するのに適しています。Sapphire Venturesについての詳細はこちらは、sapphireventures.comをご覧ください。