Splashtopが新たに5000万ドルの資金調達を発表し、1ビリオンドルの評価を達成
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次世代のリモートアクセスプロバイダーが最新のテックユニコーンとなり、注目すべき収益性と顧客満足度を記録しています
左から右へ: Splashtop共同創設者のRob、Philip、Mark、Thomas
SAN JOSE, Calif., January 27, 2021—Splashtop Inc.、次世代のリモートアクセスとリモートサポートの新興リーダーは、評価額を10億ドルのユニコーンレベルを超える50百万ドルの資金調達ラウンドを完了しました。既存の投資家Sapphire Venturesが主導し、他の長年のSplashtop投資家であるStorm Ventures、NEA、DFJ DragonFundも参加しています。
「私たちの持続的な収益性と成長は、COVID-19パンデミックの間に加速し、Splashtopの現代的なリモートアクセスアプローチが、人々が必要なデジタルリソースをどのように、ど��こで、いつ使用できるかに実際の違いをもたらしていることを証明しています」と、Splashtopの共同創設者兼CEOのMark Leeは述べています。「私たちは今、ユニコーン評価で資金調達を行い、ブランドと勢いを強化し、才能を引き付け、企業の存在感を拡大し、グローバルな拡大を加速させて、世界中の顧客を喜ばせたいと考えています。」
Splashtopの10億ドルの評価は、そのパフォーマンスと市場ビジョンを裏付けます
高成長を追求する際に財務損失を無視するユニコーンの大多数とは異なり、Splashtopは2015年以来急成長しながらも利益を上げています。会社の現在の成長率160%と利益率60%は、卓越したパフォーマンスレベルを示しています。
「Splashtopは、迅速な成長、印象的な顧客満足度スコア、魅力的な利益率を含む驚異的な指標を示した効率的で機敏なエンタープライズテクノロジー企業の例です」とSapphire Venturesの社長兼パートナーであるJai Dasは述べました。Splashtopの採用が引き続き増加すると予想しています。そのセキュアリモートアクセスソリューションは、パンデミック中にあらゆる規模の企業にとって不可欠であり、人々の働き方と働く場所が永遠に再構築された今後も重要であると予想しています。”
Splashtopの評価を後押ししているのは、確立されたリモートアクセス市場を変革するという会社のビジョンの認識です。
「Splashtopは、必要なソフトウェアアプリケーションとデータへのアクセスと使用を容易にするという主要なITトレンドの最前線にいます」と、SplashtopにシリーズA資金を投資したStorm Venturesの創設マネージングディレクターであるRyan Floydは述べています�。「Splashtopは、仮想プライベートネットワーク（VPN）に代表されるリモートアクセスの古くて複雑で高価なアプローチを、どこでもいつでもデジタル資産に安全で簡単にアクセスできるモダンでクラウドネイティブなアプローチに置き換えます。」
COVID-19パンデミックがSplashtopのビジネス成功を加速
世界中の企業および学術コンピューティングリソースへの物理的アクセスを停止させたCOVID-19パンデミックは、Splashtopのソリューションに対する需要と評価を高め、大企業の間でも広まりました。
“2021年のインフラストラクチャとオペレーションに影響を与えるトップトレンド”を特定する際、調査およびアドバイザリー会社のGartner Inc.は、トレンドNo.1としてAnywhere Operationsを挙げています。“Gartnerは、パンデミック後も48%の従業員が在宅勤務を続けると予測しており、パンデミック前の30%と比較しています。この変化は、IT幹部に柔軟で回復力のある組織を開発することを強制し、スタッフがどこからでも働けるようにし、顧客がどこからでもサービスにアクセスできるようにし、分散インフラストラクチャ全体でビジネスサービスの設定を管理することを可能にします。」*
過去1年間で、SplashtopはFortune 500企業の85%にサービスを提供しており、FedEx、GE、Marriott、Toyotaを含むほか、米国疾病予防管理センター（CDC）、ハーバード大学、スタンフォードヘルスケア、主要製薬会社によるCOVID-19ワクチン研究を可能にする研究所などの政府および教育機関にもサービスを提供しています。
Splashtopは、主要な企業が成功するための力を与えます
「Adobeの顧客—放送メディア、グラフィックデザイン、科学研究、エンジニアリング、教育などで業界をリードするCreative Cloud製品を使用している—は、リモートで作業する際に生産性を維持する必要があります。多くの人がパンデミックの開始以来そうしなければならなかったように」とAdobe Videoのパートナー関係責任者であるSue Skidmoreは述べました。「Splashtopのリモートデスクトップソリューションは、Adobeアプリケーションを高性能な作業用コンピュータの前に座っているかのようにどのデバイスでも実行できる多くのビデオコンテンツクリエイターにとって非常に価値があります。」
“世界的なパンデミックで見られたように、リモートアクセスはどのビジネスにとっても成功の鍵であり、Splashtopと提携できることを嬉しく思います。彼らの信頼性、パフォーマンス、顧客サポートは、私たち、私たちの顧客、従業員に必要なツールを提供し、重要な作業をリモートでも前進させるために非常に優れています。”と、バイオマーカー分析会社Quanterixの情報システム副社長Joel Nicholsは述べています。“私たちの革新的な技術は、世界中の研究者が精密医療の科学を進めるのを助けています。”
2020年にも、SplashtopはEMEA、南アメリカ、アジアでの新しいパートナーシップを含むグローバルなリーチを拡大しました。ヨーロッパでは、アムステルダムにEMEA本社を開設し、ユーロ通貨と現地の多言語サポートを拡大しました。アジアでは、シンガポールにAPACチャネル本社を開設し、数百の収益を生むチャネルパートナーをサポートし、日本を含む複数の国でエンタープライズチャネルを構築しました。
Splashtopブログは、Splashtopのユニコーンステータスへの道のりに関する詳細を提供し、今日発行された関連プレスリリースは、会社の2020年のマイルストーンを振り返ります。最新の資金調達は、Splashtopの以前の資金調達から10年後に行われたもので、合計で4900万ドルを調達した4回のラウンドがありました。
*Gartner プレスリリース、Gartnerが2021年のインフラストラクチャと運用に影響を与えるトップトレンドを特定
Splashtop について
シリコンバレーに拠点を置くSplashtop Inc.は、企業、学術および研究機関、政府機関、中小企業、MSP、IT部門、個人向けに次世代のリモートアクセスおよびリモートサポートソフトウェアとサービスを提供しています。Splashtopのクラウドベースでセキュアかつ簡単に管理できるリモートアクセスアプローチは、仮想プライベートネットワーク（VPN）などの従来のアプローチに取って代わりつつあり、顧客満足度を評価する基準である驚異的な93のNet Promoter Score（NPS）を獲得しています。Fortune 500企業の85％を含む3,000万人以上のユーザーが、世界中でSplashtop製品を楽しんでいます。詳細はwww.splashtop.comをご覧ください。