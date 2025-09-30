Splashtopのリモートセッションは、40フレーム/秒（fps）でのマルチモニター4kストリーミングと、低遅延でのiMac Pro 27” Retina 5kワークステーションのサポートにより、さらに高速になりました。
動画、VFX（ビジュアルエフェクト）、3Dアニメーション、音楽、ラジオ/テレビ番組、ゲームを制作している場合、在宅勤務や旅行中の作業の苦労に慣れていることでしょう。プログラマー、アーティスト、デザイナー、または技術者として、グラフィックスレンダリング、ビデオ編集、またはデータ同化ソフトウェアのようなリソース集約型のソフトウェアにアクセスする必要があるかもしれません。これらは、数テラバイトのストレージを必要とする作業用コンピュータで動作します。この機器は数万ドルの費用がかかり、チームメンバー全員に同じセットアップを再現することは不可能です。リモートアクセスソフトウェアがなければ、リモートワークは生産的な選択肢ではないかもしれません。しかし、リモートアクセスソリューションがあっても、ストリーミングの遅延、低解像度、接続の悪さなどで効果的でないかもしれません。
Splashtopを使って、どこからでもコンピュータやモバイルデバイスから高性能ワークステーションにリモートアクセスしてコントロールしましょう。
さらに、Splashtopの新しいパフォーマンス機能により、4k/5kを40fpsでストリーミングできるだけでなく、複数のモニターで同時にそれを行うことができます。超高解像度のビデオ、モデル、その他のファイルやアプリケーションを、��まるで目の前に座っているかのようにアクセスできます！
メディア＆エンターテインメントのSplashtopユーザーが彼らの体験を共有
テレビの天気予報を作成する気象学者
"これが初めてのリモートでの天気予報です。私たちはBaronの気象システムにログインし、グラフィックを準備し、ショーのためのシーケンスを設定し、気象システムを完全にリモートで操作します。Splashtopは、私たちの気象部門がリモートで運営しながら、気象システムの全リソースを使用することを可能にする上で重要な役割を果たしました。"– Patrick Evans, KESQ News Channel 3の気象学者でEye on the Desertのホスト
ビデオ制作チームがリモートでビデオを編集およびレンダリング
「私は自宅のコンピュータにSplashtopをインストールしており、世界中のどこからでもファイルや編集ソフトウェアにアクセスするために使用しています。私はよく旅行します！だから、クライアントがビデオや写真を送ってほしいときは、編集プログラムにアクセスしてビデオをレンダリングし、すべてを電話やラップトップから送ることができます。旅行が仕事に影響を与えないので、より多くのプロジェクトを引き受けることができました。」– Marlon Torres, オーナー of Torres Studios
ニューススタジオの複数の場所からコンピュータ画面をリモートで表示
「私たちはSplashtopを使用して、Microsoft Teamsの会議を表示しているコンピュータにリモートでアクセスしています。全体で、タスクに応じて見ることができる3種類のマルチビューアーがあります。」 – Kellie DiVeglia, Newscast Director @ WIS TV
Splashtop Businessプランでセキュアリモートアクセスと向上したユーザー体験を手に入れよう
Splashtopのリモートアクセスを使用すると、文字通りどこからでも、どのデバイスからでも安全に作業用コンピュータにアクセスできます！これを3つの簡単なステップで行うことができます：
無料で試すか、Splashtop リモートアクセス Proライセンスを購入してください (リモートアクセス for individuals and teams who want to work remotely). 新機能はSplashtop リモートサポートでも利用可能です (リモートサポート for Help desks, MSPs and IT departments).
作業用コンピュータにSplashtop Streamerをインストールします。
Splashtop Businessアプリをダウンロードして、ホームのWindows/Macコンピュータ、iOSまたはAndroidタブレット/モバイルデバイスでリモートセッションを開始しましょう！
新しい高性能機能により、リモートで作業しながら生産性を高め、プロジェクトを期限内に納品できます。リ�モートの場所や旅行中、自宅からでも、ビデオを編集したり、大量のデータを統合したり、ファイルのレンダリング進行を確認したり、ゲームビルドを開発およびテストしたり、ペイントや彫刻をしたり、さらに多くのことができます。必要なのはWi-Fi接続だけです！
Splashtopセッションは多要素認証、デバイス認証、TLS/SSL暗号化、その他多くのセキュリティ機能で保護されています。さらに、SplashtopはAD、ADFS、AzureAD、OKTAとの統合によるシングルサインオン（SSO）機能を提供します。
オンプレミスソリューションをお好みですか？
一部の組織は、追加のセキュリティとさらに高速なパフォーマンスのためにオンプレミスの設定を好みます。Splashtopは、ファイアウォールの背後にインストールされた自己ホスト型ソリューションを設定し、統合するオプションを提供します。詳細はこちら about Splashtop On-Prem.
他のリモートアクセスソリューションよりも高速で安全です
現在、VPNや他のリモートデスクトップソリューションを使用していますか？Splashtopは、より高速で安全、簡単でコスト効果が高く、大規模なチームに対して設定とスケールが可能です。SplashtopがVPN/RDP、VNC、RD Gateway、および他のリモートアクセスソフトウェアよりも優れた機能を提供する方法をお読みください。
大規模なチーム向けに追加の割引を受ける
在宅勤務中の組織全体の生産性を向上させるために、Splashtopは大規模なチーム向けにSplashtop リモートアクセスの最大25%の割引を提供しています。
Splashtopは、最高の価格でより良い機能を提供します。今日無料で試してみてください！