78%のCEOがリモートワークが今日の組織にとって恒久的なものだと信じている一方で、中規模および大規模の組織内の多くのチームは、承認と設定に時間がかかることを恐れて、まだ長期的なリモートワークソリューションを実施していません。以下は、Splashtopを導入する前に、私たちの顧客がまだ恒久的なリモートワークソリューションを持っていないと述べた最も一般的な理由です：
「企業の購入プロセスを経たくない」
「複雑な実装プロセスが心配です」
「シンプルなソリューションはおそらく企業品質とセキュリティを欠いている」
「企業品質のソリューションはユーザーの生産性を複雑にし、損なう」
ほとんどの場合、顧客は従来のソリューション、例えば仮想プライベートネットワーク（VPN）を使用する視点から見ていたため、リモートワーク設定がどれほど速く簡単かを知らなかったのです。次世代のリモートアクセスソフトウェアを通じてではなく。特に消費者向けに設計されたリモートアクセスソフトウェアは、安全なリモートワークを迅速に開始するための最も速い道を提供します。ほとんどの場合、数時間以内に完全に設定できます。
企業購入ではありません
Splashtopのリモートアクセスソリューションは、どの組織のユーザーにとっても、簡�単なスケーラビリティと消費者のような使いやすさを提供するように設計されています。この技術は、1人から数千人まで同時に利用可能なユーザー数に理想的です。例えば、中小企業（または企業内の小規模チーム）で最も人気のあるソリューションは、Splashtop リモートアクセス Proです。 無料で試すことができ、セットアップは数クリックで完了します。1ユーザーあたり月額約8ドルで、個人や小規模チームは各ユーザーが最大10台のコンピュータにアクセスできるようにします。さらに、生産性を高めるために必要なことはほとんど何でもできます。
複数のリモートモニターを同時に表示
2人のユーザーが同じコンピュータにリモートアクセス可能
デスクトップをウェブリンクで共有
チャット
セッションを記録する
リモートウェイクと再起動を実行
高価な企業全体の購買プロセスに巻き込まれる意味はまったくありません。
超簡単な設定
既存の顧客は、Splashtopの導入の容易さに非常に驚いていました。いくつかはほんの数時間で完了しました。他の複雑なソフトウェアツールを使用する分散チームのために導入する場合でも、1日か2日しかかかりませんでした。それはSplashtopのシンプルな3ステップの設定プロセスのおかげです。こちらがその3ステップです：
ユーザーを作成し、メールアドレスを入力して招待します。
Splashtop Businessアプリを、リモートアクセスしたいデバイスにインストールします（または、ユーザーは自分のデバイスのアプリストアやSplashtop.comからアプ��リをダウンロードできます）。
各アクセスされたコンピュータにSplashtopストリーマーをインストールします。ユーザーはログインしてデスクトップに接続します！
こちらは、TechCastlesが150台のコンピュータに対するSplashtopの設定について語った内容です：
「Splashtopを150台のコンピュータにほぼ即座に設定できました…ただクリックして、ドラッグして、メールアドレスをドロップするだけで人々をシステムに登録できます。」 - TechCastlesのパートナー、Margaret Chu
大企業品質
Splashtopがインストールされると、ユーザーは組織のデスクトップアプリケーションとデータにどこからでも、いつでも、どのデバイスからでも簡単にアクセスできます。それには、BYOD（自分のデバイスを持ち込む）ポリシーの下で許可されているモバイルデバイスやその他のデバイスが含まれます。BYODは、リモートワークプレイスの初期段階を簡素化し、人々が選んだ任意のデバイスで作業できるようにします。
同様に重要なのは、他のリモートアクセスソリューションで一般的なモバイルデバイスでの動作のためにアプリケーションを再設計する必要がないことです。ユーザーがフロントラインの従業員であれビジネスプロフェッショナルであれ、3Dグラフィックス、HDビデオ、その他のアプリをデスクトップコンピュータ以外で使用することが以前は不可能だったものを使用できます。
Splashtop リモートアクセス Proのエンタープライズグレードの品質を示す追加機能には、以下が含まれます。
高パフォーマンス – フレームレート最大60fpsでの4kストリーミング
iMac Pro Retina 5kが低遅延でストリーミング
最適なパフォーマンスのための設定可能な設定
AMDとNVIDIAの最新のアクセラレーションを活用した最適化されたエンコード/デコードエンジン
エンタープライズグレードのセキュリティを備えたコンシューマーグレードの技術
リモートアクセス ソリューション Splashtop 最初から消費者向けに設計されているため、通常のビジネス要求を超える特別なユーザー生産性機能を提供します。 直感的なメニュー インターフェイスはネイティブのアプリケーション エクスペリエンスを提供し、カスタマイズ可能なショートカットによりユーザーはアプリケーション機能にすばやくアクセスできます。
追加のユーザーエクスペリエンス機能には、コンテンツに注釈を付けることができるホワイトボードや、ファイル転送、リモート印刷、その他のセッション内アクションを実行する機能が含まれています。
セキュリティの観点から、Splashtopの顧客とユーザーは常に保護されており、企業ネットワークが露出することはありません。ユーザーがリモートでコンピュータやワークステーションにアクセスする際、企業ネットワークの一部ではない特別なSplashtop接続を介して入ります。ファイル転送と印刷機能の両方を有効化または無効化する選択肢もあります。
すべてのSplashtopリモートアクセスオプションは、デバイス認証、2段階認証 (2段階認証)、シングルサインオン (SSO) などの豊富なセキュリティ機能を提供します。
結論
大小の多くの組織が学んだように、消費者向けのシンプルさ（ZoomやSplashtopを考えてみてください）で高品質のアプリケーションを展開することは、非常に大きな生産性の利益をもたらします。従業員にリモートワークのオプションを提供するための迅速で簡単な方法を確立したい場合、Splashtopを今日採用することほど簡単なことはありません。週末までに全員が稼働できるようになります！