テクノロジーは、私たちの日常生活のやり方を再定義する傾向があります。学術機関は主に伝統的なままでしたが、COVID-19パンデミックのたった1年で、テクノロジーは教育の世界を永遠に変えました。
パンデミックは、伝統的な対面のやり取りに強く依存している高等教育機関に、急遽リモート技術を寄せ集めることを余儀なくさせました。
ITおよび運用リーダーは、教職員と学生が自宅からキャンパス内の重要なリソースにリモートでアクセスできるように、学校の技術スタックを迅速にアップグレードする必要がありました。
実際、MicrosoftのCEOであるSatya Nadellaは、COVID-19パンデミックにより、数か月で2年分のデジタルトランスフォーメーションが見られたと述べています。
しかし、状況が落ち着き、多くの高等教育機関が再開する中で、教育の未来を決定づける一つの大きな疑問に直面しています。
パンデミック前の状態に戻るべきか、それとも学生がリモートとオンサイトの両方のコースワークとキャンパス内のリソースにアクセスできるブレンド学習オプションを提供するべきか？
この難しい質問に答えるためには、まず学生が何を求めているのかを理解する必要があります。
学生が求めるもの – Splashtop学生調査からの洞察
* 出典: Bay View AnalyticsによるDigital Learning Pulse Survey
世界中のランダムな500人の学生に、彼らにとって学習の未来がどのように見えるか、大学が彼らの可能性を最大化するために何ができるかを尋ねました。ほとんどの回答は、ハイブリッド学習環境のために技術をより活用することに傾いていました。
学生は「50/50のリモート学習とキャンパスでの学習」を望んでいます。
同じSplashtop調査で、
56％が授業の半分以上をオンラインで受けることを好みます
85%が、キャンパスのコンピュータにリモートで継続的にアクセスできれば、より効率的になると答えました。
83%がオンラインとキャンパスでの学習のミックスが教育の未来だと考えています
最近のプレスリリースで、これらの調査結果をさらに評価し、Splashtopの教育の未来に関する調査の結果が、教育の未来に関する他の多くの研究とよく一致していることがわかりました。
これには、Bay View AnalyticsによるDigital Learning Pulse Surveyが含まれ、2020年秋と2021年春学期に高等教育機関に登録されていた1,413人の米国の学生を調査しました。
Digital Learning Pulse Surveyも、今後、ほとんどの学生がハイブリッド学習オプションを希望し、コースワークにより多くの技術を統合したいと考えていることを強調しました。
ハイブリッド学習 - 学生からの関心の高まり
1. 学生の柔軟性の向上
ハイブリッド学習プログラムは、キャンパスでの授業よりも柔軟性を提供します。毎週キャンパスで授業に出席する代わりに、学生はハイブリッド配信スキームで課題の半分以上を非同期で完了できます。これはオンラインとオンサイトの授業の混合であるか、学生が一部の作業をオンラインで行い、残りを教師と一緒にオンサイトで行うハイブリッドクラスである可能性があります。
Best Schools Magazineによると、柔軟性の向上により、教育機関はさまざまな学生の学習スタイルに合わせて学習を適応させることができます: 「聴覚学習者は録音された講義を巻き戻す能力から利益を得ることができ、[..] 視覚学習者は自分のペースでスライドを学習できる」と述べ、「対面での会議から利益を得る学生は、依然としてインストラクターや他の学生と接続することができます。」
ハイブリッド学習環境では、学生は自宅を離れることなく、いつでもキャンパスのリソース（コンピュータラボなど）にリモートでアクセスする柔軟性を持っています。言い換えれば、ハイブリッド環境は、学生が現地とリモート学習の両方の利点を享受できるようにします。
2. 学習へのより広いアクセス
多くの留学生は、COVID-19の渡航制限のために大学に直接通うことができず、ギャップイヤーを取らざるを得ませんでした。ハイブリッド学習プログラムは、これらの学生がキャンパスの近くにいなくてもリモート学習クラスに登録できるようにします。
ハイブリッド学習プログラムは、パンデミックからキャンパスが閉鎖されるような吹雪のようなより一般的なシナリオまで、さまざまな緊急事態の間に継続的な教育を促進します。ハイブリッド学習は、キャンパスから遠く離れた学生に扉を開き、地理的な制限を受けない学生を大学に登録する機会を提供します。
3. デジタルリテラシーの開発
ハイブリッド学習環境では、学生はハイブリッド学習を促進する多様な技術に触れることができます。
この露出は、学生が課題のためにソフトウェアを使用したり、学習リソースにアクセスするためのオンライン管理システムの使い方を学んだりする際に発生します。Microsoft Teamsのような技術を通じてコミュニケーションやコラボレーシ��ョンを行ったり、Splashtopのようなキャンパス内のラボコンピュータソフトウェアにリモートアクセスすることで、経験を積むこともできます。
最終的に、これらのリモート学習ツールの経験の蓄積は、プロの世界でますます重要なスキルである学生のデジタルリテラシースキルを向上させます。
ハイブリッド学習に対する学生の関心が高等教育にとって何を意味するか
ハイブリッド学習プログラムに興味を示す学生が増えているため、大学はこれらの取り組みをポストCOVIDカリキュラムに組み込み続けるべきです。
それは、入学者数を増やすだけでなく、対面で授業に参加できない学生に対して高等教育へのアクセスを強化し、拡大することもできます。
Harvard Business Reviewの記事によると、ハイブリッド学習へのシフトは長い間遅れていました：「高等教育は、よりデジタル駆動の[...]モデルに移行する点で他の業界に大きく遅れをとっています。」
パンデミックは教育の顔を変え、その利点が明らかになったことで、多くの大学がハイブリッドモデルに移行しています。
高等教育における効果的なハイブリッド環境の設定
高等教育で効果的なハイブリッド学習環境を構築するには、適切な技術スタックを持つことから始め�ます。
パンデミックが始まる前、高等教育機関はIT支出に予算の5％未満を割り当てていました。ハイブリッド学習環境は非常に基本的であるか、存在しませんでした。2020年にリモート学習が既定となったとき、多くの大学はライブZoomクラスでのリモート教育への切り替えに制限されていました。
Zoomのようなビデオ会議ソフトウェアは、リモート学習環境では不可欠ですが、それだけでは十分ではありません。
ビデオに加えて、ハイブリッド学習環境を作成する際に高等教育機関が投資すべき4つの追加のリモート学習ソフトウェアタイプがあります。
1. 学習管理システム（LMS）
学習管理システムは、教師がコース教材を仮想形式で自動化して配信する方法を提供します。人気のある学習管理システムには、Schoology Learning、Canvas、Blackboard Learnがあります。
2. コラボレーションとコーディネーションソフトウェア
リモート学習では、複数の人のタスクを調整するのが難しい場合があります。コラボレーションソフトウェアは、学生と教師がリモート環境でより良く協力するのを助けることができます。最も一般的なコラボレーションソフトウェアツールには、MURAL、Drawp for School、Loopがあります。
3. リモートアクセスソフトウェア
在宅勤務中、一部の学生は必要な高性能ソフトウェアツールを欠いているかもしれません。Adobe、Revit、AutoCAD、Microsoft Officeを含む。Splashtop for Remote Labsのようなリモートアクセスソフトウェアは、学校が学生に自宅のコンピュータ、タブレット、Chromebook、さらにはモバイルデバイスからWindowsおよびMacコンピュ��ータへのリモートアクセスを提供することを可能にします。その結果、学生は追加のライセンスやキャンパスへの移動なしに、必要な高性能キャンパスソフトウェアにリモートでアクセスできます。
4. オンデマンドリモートサポートソフトウェア
遠隔学習の性質上、学術ITヘルプデスクチームが学生や教職員に技術サポートを提供するのは困難です。個人がキャンパスにいない場合、デバイスの技術的な問題に対する支援を受ける選択肢はあまりありません。リモートサポートソフトウェア like Splashtop リモートサポート offers a way by enabling IT technicians to remotely access students and faculty devices and provide on-demand リモートサポート.
このリストは網羅的ではありませんが、高等教育におけるハイブリッド学習環境を設定するための素晴らしい基盤を提供します。よりデジタルな教育の世界に向かって進む中で、より技術志向の学生世代によって推進される大学は、学生のニーズに応えるために継続的に適応する必要があります。