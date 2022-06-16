ポストパンデミックのオフィスのように、大学の教室の未来もハイブリッドです
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Splashtopの調査によると、学生はリモートアクセスを期待しています
サンノゼ、カリフォルニア、2021年8月4日—オフィスで働くことから在宅勤務に移行した従業員だけでなく、パンデミック前の状態に戻ることの価値を疑問視しているグループもいます。
最近のSplashtopの調査によると、どこからでも働けるオプションを重視する多くのオフィス従業員と同様に、大学生や大学院生も自宅や寮、その他の「リモート」な場所からキャンパスのコンピュータ、ワークステーション、ソフトウェアにアクセスし続けたいと考えています。
北米とヨーロッパの学生500人を対象にした調査では：
ほぼすべての（92％）学生は、大学や大学がキャンパス内のコンピュータへのリモートアクセスを24時間365日提供することを期待しています。
大多数（83%）が、対面とオンライン学習を組み合わせたハイブリッドモデルが高等教育の未来であるべきだと考えています。
「今やどこからでもコンピューティングツールにアクセスすることに慣れた学生や労働者にとって、リモートアクセスが提供する柔軟性を受け入れるのは自然なことです」と、次世代のリモートアクセスおよびリモートサポート企業であるSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。��「COVID の生活の多くの側面が困難であったにもかかわらず、学生たちは大学のコンピュータラボを物理的に使用する必要がないことを評価しており、自分のスケジュールでいつどのように作業を完了するかを選択することを好んでいます。」
市場動向への調査マップ
Splashtopの調査結果は、パンデミック後のオフィスに関する研究と密接に関連しています。例えば、Gartnerは調査したビジネスマネージャーの82％がハイブリッドワークプレイスを導入する意向であることを発見しました。COVID以前は、テレワークの従業員は働く生活の一部として馴染みがありましたが、今では多くの企業がパンデミック前に提供していた以上の柔軟性を期待しています。
確かに遠隔学習への進出が注目されていますが、COVIDが大学の学習に与えた大きな変化は、一部の人々にとっては長い間待たれていたものと見なされています。最近のHarvard Business Reviewの記事によると、高等教育機関は歴史的に運営予算の5%未満をITに費やしてきました。 ハイブリッド学習を受け入れるなどの新たな要求が、ITに支出とこの新しい環境をサポートするために必要なツールの再評価を促しています。
リモートはここに留まります
2020年のCOVID隔離が機関に閉鎖を強いたとき、ほとんどの大学や大学は、学生や教職員にキャンパスベースのコンピュータやソフトウェアへのリモートアクセスを提供する準備ができていませんでした。しかし、多くの学校はSplashtopのようなツールを活用し、コンピュータリソースへのオンラインリモートアクセスを提供しました。
Leeによれば、多くの高�等教育機関が、COVIDのリスクが軽減されても対面学習のリモート代替を提供し続ける計画を立てています。「学生がリモートツールによって提供される柔軟性を求めているだけでなく、学校はリモートアクセスを提供することで、学生が特定の時間や現地でしか作業できない場合に発生する不平等を減らすことができると考えています。リモートアクセスは、学生が自分にとって便利な時間に作業する選択肢を提供します。」
戻ることはありません
たとえCOVIDが明日魔法のように消えたとしても、パンデミック中に頼りにしていたリモートアクセスオプションを高等教育が放棄するのは短絡的です。これは、ワシントン州のエバレットコミュニティカレッジの教育副学長、Cathy Leaker氏がよく学んだ教訓です。
「100％対面に戻る時が来るとは思えません」と、Leakerは最近、地元の日刊紙の記者に語りました。「それでは学生のニーズを満たせません。」
ニューヨーク大学の教育技術の副学長であるクレイ・シャーキー准教授は最近、貿易誌Inside Higher Educationで、リモート技術によってもたらされる柔軟性が学生だけでなく教員にも同様に魅力的になっていると述べました。
「COVID-19と緊急リモート指導への移行が、馴染みのない霧を取り払った」とShirkyは言いました。
HolonIQのアナリストも同意しています。今年これまでに、同社は少なくとも10億ドルの評価を持つ27の教育技術企業を数えました。
「準備ができていようといまいと」とHoloIQのウェブサイトは述べています。「世界は学習と教育の提供をサポートするために技術に目を向けています。」
高等教�育のITプロ向けウェビナー
Splashtopは、IT専門家に教育分野の技術とトレンドについての最新情報を提供し、仲間同士でアイデアを共有するためのフォーラムを提供するために、頻繁にウェビナーを開催しています。
「ハイブリッド教育には大きな変化が必要です」と、英国の公立研究機関City, University of Londonの最近の参加者は述べました。「これらの変化は技術だけでなく、学生とのより良いインタラクションをどのように得るかについてのコミュニケーションや考え方にもあります。」
大学やカレッジのIT専門家が、リモートアクセス機能をインストール、維持、または拡張することを検討している場合、Splashtopは以下のオンデマンドウェビナーをお勧めします。
Austin Community College、Kansas State University、Loyola University, Chicago、University of Southern Californiaが登壇：いつでもどこでも、すばやく簡単にリモートサポートを提供
ハイブリッド学習で学生の可能性を最大化する方法、ロンドンのAbbey Road Instituteを特集
リモートコンピュータアクセスを活用して教育プログラムを強化する方法、コロラド大学ボルダー校を特集
キャンパス内のコンピュータをどこからでもリモートで使用できるようにする、オンタリオ州カナダのConfederation Collegeを特集
教育の専門家との会議、インドのIndira Gandhi National Open UniversityやAmity Universityを含む
Splashtopについて
シリコンバレーに拠点を置くSplashtop Inc.は、企業、学術機関・研究機関、政府機関、中小企業、MSPs、IT部門、個人向けに、次世代のリモートアクセスおよびリモートソフトウェアとサービスを提供しています。Splashtopのクラウドベースで、セキュアかつ簡単に管理できるリモートアクセスのアプローチは、仮想プライベートネットワーク（VPN）などの従来の手法に代わるものとして急速に普及しており、顧客満足度を測る指標であるNet Promoter Score（NPS）で93という驚異的なスコアを獲得しています。Fortune 500企業の85%で利用されている企業を含む3,000万人以上のユーザーが、世界中でSplashtop製品を活用しています。教育向けリモートソリューションの詳細については、splashtop.comをご覧ください。