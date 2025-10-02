企業がリモートやハイブリッドの働き方を取り入れ続ける中で、リモートアクセスのセキュリティはITチームにとって最優先事項となっています。不正アクセス、データ漏洩、コンプライアンスリスクは、特にリモートセッションが監視されていない場合に増大する懸念事項です。
組織は、アクセスログを追跡し分析する方法がないと、IT環境の可視性を維持するのに苦労します。
SplashtopのSplunkとの統合は、シームレスなセキュリティイベントの監視を提供することで解決策を提供します。リモートセッションログとセキュリティイベントをSplunkのSIEMプラットフォームにエクスポートすることで、ITおよびセキュリティチームはすべてのSplashtopアクティビティの集中ビューを得ることができます。これにより、潜在的な脅威を検出しやすくなり、コンプライアンスの取り組みを効率化し、インシデントにより迅速に対応できます。
リモートアクセスにおけるセキュリティイベントモニタリングの重要性
リモートアクセスは現代のビジネス運営において不可欠な部分となり、従業員、ITチーム、サービスプロバイダーがどこからでもシステムに接続できるようにします。しかし、許可されていないログイン、追跡されていないファイル転送、監視さ�れていないセッション活動は、サイバー犯罪者が悪用できる盲点を作り出す可能性があります。
Security Information and Event Management (SIEM) ツールは、Splunk のように、組織がセキュリティログを集中管理し分析するのを助け、脅威を検出しコンプライアンスを維持するのを容易にします。SIEMプラットフォームは、リモートアクセスセッションを含むさまざまなソースからデータを集約することで、疑わしい活動に対するリアルタイムの可視性を提供します。この積極的なアプローチにより、ITチームは潜在的なセキュリティ侵害に迅速に対応し、データ漏洩やシステムの妥協のリスクを軽減します。
厳しいコンプライアンス要件を持つ組織にとって、セキュリティイベントの監視も重要です。GDPR、HIPAA、SOC 2などの規制は、企業がシステムアクセスとセキュリティイベントの詳細な監査ログを維持することを義務付けています。リモートアクセス活動を追跡する自動化された方法がなければ、これらのコンプライアンス基準を満たすことは困難です。
SplashtopをSplunkと統合することで、企業はリモートアクセスセッションをリアルタイムで監視し、セキュリティトレンドを分析し、すべての接続が確認されていることを保証できます。この組み合わせはセキュリティを強化し、コンプライアンスを簡素化し、ITチームにシステムを保護するために必要な洞察を提供します。
Splashtop-Splunk 統合の仕組み
SplashtopとSplunkの統合により、セッシ�ョンログと設定イベントがSplunkのSIEMプラットフォームに自動的にエクスポートされます。これにより、すべてのリモート接続が追跡、分析、保存され、セキュリティとコンプライアンスの目的に役立ちます。
その仕組みは次のとおりです:
自動SIEMログ – Splashtopは、セッションログ、ログイン試行、ファイル転送、その他の重要なセキュリティイベントをSplunkに自動的にエクスポートします。これにより、チームはすべてのリモートアクセス活動をリアルタイムで監視できます。
包括的なモニタリング – 統合は、セッションの開始と終了時間、ファイルの移動、コマンドラインアクティビティ、チャットログ、管理設定の変更など、幅広いアクションをキャプチャします。
標準化されたログ形式 – データ処理を効率化するために、ログはSplashtopの事前定義された構造を使用してフォーマットされ、Splunk固有の形式やElastic Common Schemaとの互換性を含みます。
安全なデータ転送 – すべてのログデータはHTTPSを介して安全にプッシュされ、機密セッションの詳細が不正アクセスから保護されます。
SplashtopとSplunkを使用する主な利点
リモートセッションログをSIEMプラットフォーム内に集中化することで、企業はセキュリティを強化し、コンプライアンスを簡素化し、運用効率を向上させることができます。この統合の主な利点は次のとおりです：
強化されたセキュリティインサイト
Splashtopの詳細なセッションログがSplunkに統合されているため、ITチ��ームはリモートアクセスをリアルタイムで監視できます。不正なログイン試行、異常なセッションの長さ、予期しないファイル転送などの疑わしい活動は迅速に特定され、調査されます。リモートアクセスデータを他のセキュリティログと関連付けることで、組織は潜在的な脅威をエスカレートする前に検出できます。
コンプライアンスと監査の合理化
GDPR、HIPAA、SOC 2などの規制要件を満たすには、システムアクセスとユーザー活動の正確なログが必要です。SplashtopのSplunkとの統合は、監査のためにリモートセッションデータを自動的にエクスポートすることでコンプライアンスの取り組みを簡素化します。ITチームは詳細なレポートを生成してコンプライアンスを示し、セキュリティポリシーが一貫して施行されていることを確認できます。
簡素化されたITおよびセキュリティ管理
複数のプラットフォームでセキュリティログを管理することは複雑です。Splashtopの統合により、ITチームはSplunk内で他のセキュリティツールからのログと一緒にリモートアクセスデータを集中管理できます。これにより、ユーザー活動の追跡、アクセスポリシーの施行、セキュリティイベントの相関が容易になり、より効率的な脅威分析が可能になります。
より迅速なインシデント対応
セキュリティインシデントは迅速な調査と解決が必要です。SplashtopのログがSplunkで簡単に利用できるため、ITチームはセッションデータを迅速に確認し、不正アクセスを特定し、即座に対応できます。リモートアクセスパターンを分析し、異常を検出する能力は、応答時間を短縮し、全体的なサイバーセキュリティの��回復力を強化します。
Getting Started with the Splashtop-Splunk 統合
Splashtop-Splunk統合の設定は迅速かつ簡単で、組織がSplunkでリモートアクセスログを監視し始めるのに最小限の労力で済みます。
1. SplashtopでSIEMログを有効にする
Splashtop Web管理コンソールにログイン。
管理 > SIEM ロギングに移動し、作成をクリックします。
統合タイプとしてSplunkを選択する。
必要な詳細を入力し、Splunk HTTP Event Collector (HEC) URLとトークンを入力します。
設定を保存します。
2. Splunkをログを受信するように設定する
SplunkでHTTP Event Collector (HEC) を設定します。
生成されたHECトークンとURLをコピー.
これらの詳細をSplashtop SIEMログ設定に貼り付けます。
3. データフローを確認
Splunkダッシュボードを確認して、ログが正しく受信およびインデックスされていることを確認してください。
For a step-by-step ガイド, including detailed configuration settings, visit our SIEM Logging ガイド.
Splashtopを入手: セキュアリモートアクセスの最良の選択
セキュリティと可視性は、今日のリモートおよびハイブリッドワーク環境で重要です。SplashtopをSplunkと統合することで、組織は可視性を向上させ、コンプライアンスを簡素化し、インシデ�ント対応を強化する強力なセキュリティソリューションを得ることができます。
自動化されたSIEMログ、リアルタイムモニタリング、高度な脅威検出により、ITおよびセキュリティチームはリモートアクセスを保護するためのプロアクティブなアプローチを取ることができます。それが疑わしいログイン試行の検出であれ、セッション活動の監査であれ、他のセキュリティイベントとリモートアクセスデータを関連付けることであれ、この統合は企業がサイバー脅威に一歩先んじるのを助けます。
Splashtopのエンタープライズグレードのセキュリティ、シームレスなSIEM互換性、コンプライアンスサポートへの取り組みは、セキュアリモートアクセスを必要とする組織にとって理想的な選択肢です。
SplashtopのリモートITサポートソリューションの詳細はこちらをご覧いただき、無料トライアルで今すぐ始めるか、営業チームにお問い合わせください。