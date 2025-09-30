ITヘルプデスクとサポートチームは、Freshserviceチケット内からSplashtopを使用してリモートアクセスセッションを開始し、即座にサポートを提供できます。この統合を始める方法を学びましょう。
Freshserviceの顧客で、ユーザーにリモートデスクトップアシスタンスを提供するための最適なソリューションを探していますか？
もしそうなら、Splashtop リモートサポートをチェックしてみてください。
Splashtop + Freshservice リモートアクセス 統合を使用すると、Freshserviceチケット内からクライアントのコンピュータへのリモートアクセスセッションを数クリックで開始できます！ クライアントデバイスにインストールは不要です。
最高の部分は？Splashtopは、他のリモートサポートツールと比較して、年間数百ドル、または数千ドルを節約できます。Freshserviceと統合された他のリモートサポートパッケージの価格と比較すると、Splashtopは次のように節約できます：
年間75% vs TeamViewer
年間70% vs BeyondTrust（旧Bomgar）
年間 50% vs LogMeIn Rescue
Splashtopはサービスデスクチームにとって最高の価値を持つリモートサポートツールです。1週間の無料トライアルで自分で試してみることができます！
Splashtopリモートアクセス統合をFreshserviceで設定して使用する方法の概要を以下に示します。
FreshserviceでSplashtopを使用してリモートアクセスを設定する方法
インストールとセットアップは数ステップで完了し、数分で完了できます。すでにFreshserviceユーザーであれば、以下の手順に従ってSplashtopをFreshserviceプラットフォームに統合してください:
Splashtop リモートサポートのPSA Ticketing & ITSM 統合アドオン付きのサブスクリプションまたは無料トライアルを開始してください (無料トライアルには自動的に含まれています)
Splashtop Business Appをローカルコンピュータ（技術者用コンピュータ）にインストールします。
Freshworks MarketplaceにあるSplashtop統合アプリに移動し、「インストール」をクリックします
APIキーを作成する手順に従い、統合アプリをインストールする際に「キー」フィールドに挿入してください
FreshserviceでSplashtopを使用してリモートサポートを提供する方法
統合ステップを完了すると、数回のクリックでユーザーのWindowsまたはMacコンピュータへのリモートデスクトップセッションを開始できます。
Freshserviceでリモートアクセスセッションを開始するプロセスはこちら：
In the Freshservice ticket, open Splashtop within the Apps section and 選択する the “Create an SOS download リンク” button
「ダウンロードリンクをチケットコメントに挿入」をクリックして、チケットにSOSダウンロードリンクを挿入します。Your end-user will be able to see this リンク and 選択する it to 実行 the SOS app. Or, you can 選択する the icon to copy the download リンク and send to your user by other means.
(SOSアプリはエンドユーザーデバイスにインストールする必要があります。これは一度だけの実行可能ファイルです)
エンドユーザーがリンクをクリックすると、SOSアプリが実行され、すでにアカウントに紐付けられたセッションコードが表示されます。
最後に、技術者であるあなたは「接続」ボタンをクリックしてリモート接続を開始できます。
「接続」ボタンをクリックすると、リモートアクセスセッションが開始され、リモートコンピュータの画面がリアルタイムで表示されるウィンドウがポップアップします。必要なサポートタスクを実行するためにリモートコンピュータを制御できます。
リモートセッション中に、Splashtop SOSスタンドアロンツールに含まれる生産性機能（ファイル転送、チャット、技術者デスクトップの共有、リモート再起動など）を使用できます。
リモートセッションを終了する際は、Freshserviceで「サポートケースを閉じる」ボタンをクリックしてください。セッション情報（ファイル転送履歴を含む）は、Freshserviceチケットに自動的に入力されます。
Splashtopで他に何ができるか？
Freshservice内での高速で信頼性が高く、セキュアリモートアクセスを低コストで利用できることに加えて、Splashtop SOS Unlimitedのサブスクライバーになることで、次の追加のメリットも得られます。
オンデマンドサポートを提供するためにモバイルデバイスにリモートアクセスできます。WindowsとMacのコンピュータに加えて、Splashtop SOS UnlimitedはiOSとAndroidデバイスへのアクセスも提供し、有人サポートを提供します。
管理されたコンピュータに無人アクセス用のリモートデスクトップクライアントアプリを設定できます。Splashtop Streamerを管理されたコンピュータに展開することで、エンドユーザーがいなくても、いつでもどのデバイスからでもリモート接続できます！
年間コストを大幅に節約できます。上記のように、Splashtopは最高の価値のあるリモートサポートツールであり、より高価な製品と比較してコストを大幅に削減するのに役立ちます。
今すぐ始める
Try Splashtop リモートサポート for free by starting a free trial now.