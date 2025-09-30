カスタマーエクスペリエンス（CX）は、業界全体で主要なブランド差別化要因になりつつあります。デジタルトランスフォーメーションが過去10年間でビジネスを形作った結果、私たちはITに大いに依存しています。つまり、今日では良いカスタマーエクスペリエンスを提供する責任がITサポートに大きくかかっています。
しかし、ITサポートチームは、顧客に満足のいく体験を提供するのが難しいいくつかの課題に直面しています。これらの課題に対処するために、企業は代表者がシームレスな顧客体験を提供できるようにするプロセスとツールを導入することができます。
詳細については、以下のFreshworksブログをお読みください。
Splashtop リモートサポート – Freshdesk 統合について
Splashtop リモートサポートとFreshdeskの統合ソリューションは、企業がシームレスな顧客体験を提供し、顧客ライフサイクルのあらゆる接点で迅速に対応できるようにします。Freshdeskユーザーは、すべての関連する顧客情報を手元に持つだけでなく、チケット内から直接顧客のコンピュータにリモートサポートセッションを開始し、顧客の問題にすぐに対処できます。Splashtop-Freshdesk 統合の詳細はこちら.
More about Splashtop リモートサポート
High パフォーマンス: Splashtop リモートサポートは、何百万人ものユーザーに利用されている受賞歴のある消費者向け製品を支えるのと同じ高パフォーマンスエンジンを使用しています。HD品質と高速接続をお楽しみください。
堅牢なセキュリティ: すべてのリモートセッションは、TLSおよび256ビットAES暗号化、デバイス認証、2段階認証を含むセキュリティ機能によって保護されています。接続、ファイル転送、および管理イベントはログに記録されます。詳細はこちら SOC 2、GDPR、およびHIPAA標準のコンプライアンスについて。
ベストバリュー： Splashtopは、より良い機能を最良の価格で提供します！TeamViewer、LogMeIn Rescue、BeyondTrustのような他のリモートサポートソリューションと比較して最大90%の節約が可能です。
Brand customization*: You can customize the リモートサポート (SOS) app that your customers download with your own logo, color, instructions, and company name.
無料のiOSおよびAndroidリモートアクセス*: お客様のiOS（11以降）およびAndroid（5以降）の電話やタブレットをリモートで表示し、問題を迅速に解決し、Samsung、LG、LenovoのほとんどのAndroidデバイスをリモートで制御します。
新しいアドオン*
無人のIoT / 耐久性のあるデバイスのアクセスと管理。
SSO/SAMLによる認証。
*Freshworksプラットフォーム内では利用できません