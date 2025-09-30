ZebraのAndroidおよびIoTデバイスにリモートでアクセスして制御できるソリューションをお探しですか？
このビデオは、Zebra Android デバイスを使用して、その仕組みを簡単に紹介します。
Splashtop Rugged & IoT Remote Support for Zebra Technologies Demo
SplashtopがZebra Technologiesの新しいリモートコントロールサービス向けに初のAndroidベースのリモートコントロールソリューションを導入
Splashtop Rugged & IoT リモートサポートは、モバイルデバイス、ラグドデバイス、キオスク、デジタルサイネージ、POS、電子ログデバイス（ELD）など、さまざまなオペレーティングシステム（OS）で動作するInternet of Things (IoT)デバイスをサポートするように最適化されています。
Splashtopは、Splashtop Rugged & IoT用のカスタムアドオンを使用して、Androidデバイスへのリモートアクセスとリモートコントロールをサポートするためにデバイスメーカーと協力しています。Splashtopのサポートされているメーカーのリストには、CalAmp、CipherLab、Crossmatch Sentry、DataLogic、Handheld、Honeywell、Intermec、Janam、Kyocera、Lenovo、LG、MobileDemand、Newland、NextGen、Panasonic、Samsung、Sonim、Zebraが含まれます。
