Splashtop
Zebra Technologies logo displayed on a phone screen

Splashtop Rugged & IoT リモートサポート for Zebra Technologies Demo Video

ZebraのAndroidおよびIoTデバイスにリモートでアクセスして制御できるソリューションをお探しですか？

Check out Splashtop Rugged & IoT リモートアクセス and Support.

このビデオは、Zebra Android デバイスを使用して、その仕組みを簡単に紹介します。

Splashtop Rugged & IoT Remote Support for Zebra Technologies Demo
Splashtop Rugged & IoT Remote Support for Zebra Technologies Demo

詳細はこちら about Android and IoT リモートアクセス solutions

Splashtop Rugged & IoT リモートサポートは、モバイルデバイス、ラグドデバイス、キオスク、デジタルサイネージ、POS、電子ログデバイス（ELD）など、さまざまなオペレーティングシステム（OS）で動作するInternet of Things (IoT)デバイスをサポートするように最適化されています。

Splashtopは、Splashtop Rugged & IoT用のカスタムアドオンを使用して、Androidデバイスへのリモートアクセスとリモートコントロールをサポートするためにデバイスメーカーと協力しています。Splashtopのサポートされているメーカーのリストには、CalAmp、CipherLab、Crossmatch Sentry、DataLogic、Handheld、Honeywell、Intermec、Janam、Kyocera、Lenovo、LG、MobileDemand、Newland、NextGen、Panasonic、Samsung、Sonim、Zebraが含まれます。

