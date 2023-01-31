販売条件
この契約は、異なる言語に翻訳される場合があります。英語版または本書の翻訳版との間に矛盾または矛盾がある場合は、英語版が優先されるものとします。
この販売条件（「条件」）は、Splashtop オンラインストア（「ストア」）を通じての Splashtop ソフトウェアとサービス（「製品」）の有料機能の購入に適用されます。購入がSplashtopの認定販売代理店やチャネルパートナー（総称して「認定販売代理店」）を通じて行われた場合、ここでの条件は適用されない可能性があるため、該当の認定販売代理店との販売条件を参考にしてください。
規約は、購入に関するあなたの権利と義務を含み、重要な制限と除外を示します。ストアでの注文を行うことは、これらの規約が注文に適用されることへの同意を意味します。規約に同意しない場合は、注文を行わないでください。
支払い方法
Splashtopはストアでのオンライン購入に対して主要なクレジットカードおよびPayPal支払いを受け付けています。購入がオンラインで完了すると、購入まとめたメール確認がSplashtopから送信されます。Splashtopは、第三者のベンダーを使用して支払いを処理する場合があり、個人情報はSplashtopのプライバシーポリシーに従って保護されます: https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy。オンライン購入の支払い方法としてPayPalを選択した場合、SplashtopのウェブサイトからPayPalの支払いサイトにリダイレクトされます。PayPalの支払いサイトにいる間、SplashtopはあなたがPayPalに提供する個人および財務�情報の保護には責任を負いません。PayPalアカウントおよびPayPalの支払いサイトでのすべての活動/取引はPayPalの利用規約に従い、これに関連して提供される情報はPayPalのプライバシーポリシーに準じます。
Taxes and Fees
本製品の価格には、税金、関税および手数料は含まれていません。あなたは、購入に関するすべての売上税および地方税、関税および手数料の支払い責任を負います（該当する場合）。該当する場合、税金および規制手数料は、現地の法律および規則に従ってSplashtopが発行する請求書に課されます。Splashtopは、独自の裁量で税額を計算します。課された税金および規制手数料は予告なく変更されることがあります。
これらの規約の受諾は、Splashtopに対する適時の支払いを行うこと、ならびに該当する場合にはすべての州および地方税、義務、手数料を含むことに同意したことを意味します。
2024年2月1日から、Splashtopは以下の州での販売に対して売上税を徴収し始めます：CO、GA、KY、LA、MD、MI、NJ。
現在、Splashtopは以下の州で売上税を徴収しています：AZ、CT、DC、HI、LA、MA、NM、NY、OH、PA、RI、SC、SD、TN、TX、UT、WA、WI & WV。
税の免除。免税対象の場合は、その免税状態を証明するために適用される税務当局が満足するすべての適切な免税証明書および/またはその他の書類をSplashtopに提供する責任があります。Splashtopは、税金免除の書類を確認および検証する権利を留保します。
税金および手数料の支払い。Splashtopに適用される税金および手数料を支払います。Splashtopがサービスを提供した結果として発生するすべての��税金および手数料の支払いについて、単独で責任を負います。もしも税金や手数料を支払う必要がある場合、Splashtopへの支払額を減額または相殺することなくそれらの金額を支払い、Splashtopが要求される全額を受け取るために必要な追加の金額を支払うものとします。
税の決定。税金の決定は主に、あなたが事業を設立した場所、または個人の場合はその個人の恒久的な居住地に基づいて行われます。Splashtopは、この場所が正確であるか確認するために、他の利用可能な証拠と照合する権利を有しています。あなたの場所が正確でない場合、Splashtopは未払いの税金と手数料を請求する権利を有します。
Splashtopは、Splashtopアカウントが支払い遅延となった場合にサービスを中断または終了することがあり、あなたはそのような滞納額を回収する際に発生したすべての合理的な費用と経費をSplashtopに払い戻すことに同意します。
サブスクリプション製品の自動更新と請求
製品がサブスクリプションベースで提供される場合、選択したサブスクリプション期間に応じて、自動支払い機能をSplashtopアカウントでキャンセルしない限り、自動的に次の更新期間のための料金がアカウントに請求されます。サブスクリプション料金は、Splashtopの単独裁量で各製品に適用される料金として変更されることがあります。
前払いおよび返金不可
製品は、サブスクリプションベースまたはワンタイムライセンスベースで提供されることがありますが、それぞれの製品に関連するライセンスモデルに従います。いずれの場合でも、製品の購入は前払いで、最終的で、払い戻し不可です。サブスクリプションベースの商品には、未使用期間に対する払い戻しやクレジットはなく、製品の有効期限前のキャンセルは、払い戻しやクレジットを受ける権利を与えません。プロモーションオファーや価格の引き下げに合わせた払い戻しやクレジットも一切提供されません。
キャンセルと終了
my.splashtop.comを通じて支払われたSplashtopサブスクリプションの場合、my.splashtop.comでSplashtopアカウントにログインし、「アカウント情報」下の「サブスクリプション」タブをクリックし、自動更新をオフにすることでサブスクリプションを終了できます。サブスクリプションは自動更新されなくなり、現在のサブスクリプション期間の終了時にアカウントが自動的に請求されることはありません。購入した製品は、現在のサブスクリプション期間が終了するまで使用可能です。
Splashtopの営業担当者を通じて調達されたSplashtopサブスクリプション（my.splashtop.comで直接購入されていない場合）について、サブスクリプションをキャンセルする場合は、自動更新の少なくとも三十（30）日前に更新しない意図を書面で通知してください。
通知
Splashtopからあなたへの通知は、オンライン登録プロセス中にあなたが提供したメールアドレス宛またはSplashtopが独自の判断であなたの注意を引くと認めたあらゆる手段で送信されることがあります。これらの条件に関するあなたからSplashtopへのすべての通知は、ここに記載されたSplashtopの住所に、速達便または書留郵便で送信されるものとします。
その他の規約と条件
Splashtopはいつでも、ストアで提供される製品やサービスまたはその価格を、通知の有無にかかわらず変更することがあります。
製品の使用は、https://www.splashtop.com/legal/terms-of-service にある利用規約および/またはエンドユーザーライセンス契約で別途管理されており、通常、製品の初回使用時に承認のために提示されます。
Splashtopは販売条件の規約をいつでも変更する権利を有します。
更新日: 2024年1月31日