今年、私たちはITチームのためにセキュリティと効率に重点を置き、高性能なリモートアクセスとリモートサポートの機能をさらに強化するために大きな進展を遂げました。教育、メディア＆エンターテインメント、製造、ヘルスケア、小売、ホスピタリティなどの業界のユーザーは、これらの新機能に大きな価値を見出しています。2023年の注目すべき追加機能を見てみましょう：
Endpoint Management
ウイルス対策 - Bitdefender
エンドポイントセキュリティを強化するためにSplashtop Antivirusを導入しました。ユーザーは、Bitdefenderの受賞歴のあるアンチマルウェア技術を使用して、WindowsとMacのコンピュータを無敵の価格で保護できます。Splashtop内でウイルス対策をシームレスに設定・管理し、追加のソリューションを不要にします。デバイスが常に安全であることを保証し、ウイルス、マルウェア、その他の脅威からの被害を防ぐためのアクティブな監視を行います。詳細はこちら。
バックグラウンドアクション
リモートコンピュータを制御することなく、バックグラウンドで重要なタスクを実行することで、エンドユーザーの中断を大幅に減らします。実行中のすべてのアプリとプロセスを表示し、リモートタスクマネージャーを使用してそれらを終了します。Windowsレジストリを表示および編集します。インストールされたデバイスを表示し、Windows デバイスマネージャーのように有効化/無効化します。サービスマネージャーを使用して、アクティブなサービスを確認し、その起動動作を制御します。これらすべてをSplashtop BusinessアプリまたはWeb管理コンソール内で実行できます。詳細はこちら。
追加の設定可能なアラート
管理しているコンピュータにハードウェアが追加または削除されたときにアラートを設定し、通知を受け取ります。
スマートアクション
カスタマイズされたアラートによってトリガーされるユーザー作成スクリプトを自動的に実行することで、手動のITタスクをさらに排除します。
ダッシュボード
1日の始まりに要約されたダッシュボードでエンドポイントを簡単に監視および管理します。ダッシュボードは、エンドポイント数、オンライン/オフライン状態、OSの種類とバージョンの概要を提供し、詳細情報のためのマウスオーバーツールチップもあります。アラート、エンドポイントごとの脅威、Windowsの更新状況も追跡できます。Splashtop Antivirusのステータスを確認し、脅威の数、アクションの概要、ウイルス定義のバージョンを含めて確認してください。さらに、今後のスケジュールされたスクリプトやタスク、完了したものを確認してください。
エンドポイント管理機能は、Splashtop Enterprise および Splashtop リモートサポート 製品で利用�可能です。
ITサービスデスク
セッショントランスクリプト
技術者とエンドユーザーは、リモート接続を開始する前にチャットすることができます。セッションのトランスクリプトは、サポートセッション中に実行されたチャットとアクションの時系列監査ログも保持します。
Webサポートフォーム
サービスデスクは、サポートリンクや6桁のピンコードを使用した技術者主導の方法から、SOS Callデスクトップアプリケーションや現在のウェブフォームを使用したエンドユーザー主導の方法まで、複数のリモート接続方法を提供します。ウェブフォームを使用すると、技術者はサポートウェブサイトにシームレスに統合できる個別のサポートフォームを設計できます。これにより、エンドユーザーは支援が必要なときにサポートリクエストを簡単に開始でき、適切な技術者グループに自動的にルーティングされます。
カスタマイズされたブランディング
エンドユーザーがダウンロードするサポートアプリを独自のロゴと色でカスタマイズすることで、ブランドを強調します。
レポート
ユーザーは、監査とコンプライアンスのためにログされたサポートセッションの活動を簡単に報告できます。
サービスデスクサポート機能はSplashtop Enterpriseで利用可能です。
リモートアクセス
Splashtop リモートアクセス パフォーマンス
クリエイティブプロフェッショナル向けに新しいリモートアクセスパッケージを導入しました！This new product includes additional features like USB デバイスのリダイレクト, リモートマイク, YUV 4:4:4 color, and high-fidelity オーディオ and enables an immersive リモートアクセス experience for digital artists, animators, editors, broadcasters, and designers. 詳細はこちら。
Wacom Bridge
Wacomと共同で新しい技術を開発し、ローカルおよびリモートコンピュータでWacomタブレットをシームレスに使用する必要があるクリエイティブプロフェッショナルに優れた体験を提供します。Splashtop製品に含まれる新しい独自ソフトウェアにより、Wacomタブレットを使用したスムーズで低遅延の描画体験を提供し、リモートスタイラス体験をカスタマイズする新しいオプションを提供します。ローカルコンピュータのクリエイティブアプリケーションから設定を引き継ぎ、リモートコンピュータアプリケーションで再設定する必要はありません。詳細はこちら。
デバイスのリダイレクト to/from Mac
私たちのデバイスのリダイレクト機能は、WindowsとMacの両方で利用可能になり、ユーザーはスマートカード、プリンター、ヒューマンインターフェースデバイスなどのUSBデバイスをローカルコンピュータに接続し、リモートコンピュータで直接リモートシステムに接続されているかのように使用できます。
超高性能
デジタルクリエイティビティの厳しい要件を満たすことを目的とした重要な進展として、Splashtopセッションは驚異的な240 fpsをサポートするようになりました！リモートでより没入感のある、応答性の高いゲーム、ビデオ制作、編集体験をお楽しみくだ��さい。
改善されたコンピュータリスト
改善されたコンソールでコンピュータをより簡単に管理およびアクセスします。再設計により、必要な情報が強調表示され、特定のパラメータに基づいてビューをカスタマイズし、コンピュータをフィルタリングすることができます。
セキュリティと管理性
集中クラウドセッション録画
ユーザーは、すべてのSplashtopリモートデスクトップセッションの録画を強制することができるようになりました。セッションはクラウドで完全に録画され、技術者は録画を手動で開始または停止する必要はありません。録画はSplashtopサーバーに90日間保存され、トレーニングや監査の目的でSplashtop Web管理コンソールを介して再生またはダウンロードできます。録画のダウンロードと再生の能力は、役割に基づいて制御できます。
ISO/IEC 27001準拠
SplashtopはISO/IEC 27001認証を取得しました！ISOやSOC 2のようなセキュリティフレームワークを実装することで、Splashtopはリスク管理、サイバー回復力、運用の卓越性、顧客データの保護において最高水準を確保しながら、業界をリードするリモートアクセスソリューションをユーザーに提供します。詳細はこちら。
より多くのコンピュータのサポート
改善されたコンソールにより、チームは同じ優れたSplashtopの応答性と速度で10万台以上のコンピュータを簡単にサポートできるようになりました。
オープンAPI（アプリケーションプログラミングインターフェース）
SplashtopはAPI配信フレームワークを構築しました。ユーザーはワークフローを自動化し、Splashtopを既存のアプリケーションにシームレスに統合して、よりスムーズなIT運用を実現できます。チケットシステムやチャットシステム内からサポートセッションを開始したり、ユーザー、コンピュータ、アクセス許可、グループを管理したりするタスクは、すべて自分のプラットフォームに統合されたAPIを使用して直接行うことができます。
RDPおよびVNC接続用のSplashtop Connector
ユーザーは、VPNを使用せずに、またはリモートアクセスエージェントをインストールせずに、Splashtopを通じてコンピュータやサーバーにリモートアクセスできます。現在、RDPに加えてVNCを使用できます（SSHサポートは近日公開予定）。詳細はこちら。
Splashtop Enterpriseは、あらゆる規模の企業やエンタープライズに究極の柔軟性、スケーラビリティ、セキュリティを提供します。
追加の新製品
今年、Splashtopはリモートアクセスとサポートソリューションを強化するだけでなく、セキュリティ提供を強化するために大きな進展を遂げました。
Foxpass
Splashtopは、クラウドベースのアイデンティティ中心のネットワークおよびサーバーアクセスソリューションを提供するFoxpassを買収しました。FoxpassのクラウドRADIUSサーバープラットフォームは、主要なWi-Fiアクセスポイントおよび仮想プライベートネットワーク（VPN）プロバイダーと統合し、従業員がパスワードを共有せず、必要なときにのみ必要なサーバ��ーとネットワークにアクセスできるようにする現代的なパスワードレスメカニズムを提供します。詳細はこちら。
Secure Workspace
私たちは新しいセキュリティ製品の基盤を発表し、早期アクセスプログラムを選択する顧客に拡大しました。Splashtop Secure Workspaceは、アクセス管理に関連する難しい問題に包括的に取り組みます。シンプルなリンクを使用して、サードパーティのアクセスを簡単かつ安全に管理します。詳細はこちら。
私たちは、顧客により大きな価値を提供するために、製品と提供内容を継続的に改善することに専念しています。私たちの製品ロードマップは、顧客のニーズと市場の要求によって大きく推進されています。今後数ヶ月でさらに影響力のある改善にご期待ください。
Splashtop Productsの詳細はこちら！