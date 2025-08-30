新年が始まり、教師や学生にとってエキサイティングなニュースが届きました！
Splashtop Classroomを使用すると、教師はMacやPCからiPad、Chromebook、またはWindowsやMacをChromeブラウザで使用しているすべての学生のデバイスにコンテンツやアプリをストリーミングすることができます。接続されると、学生はモバイルデバイスから直接レッスンコンテンツを表示、操作、注釈を付けることができます。
Splashtop Classroomは、教室全体を巻き込みたい教師やインストラクターに最適です！
特別プロモーション!!2014年5月31日までプロモーションを実施中です。Splashtop Classroomを特別価格の$10/教師/年で購入！学校のIT/管理チームに、地区全体のトライアルを開始し、参加を招待するよう依頼してください！詳細情報やトライアルの開始については、Splashtop Classroomページをご覧ください – www.splashtop.com/classroom– または今週オーランドで開催されるFETC（1004）とATIA（1AS）ショーのブースにお越しください！
