Teacher in classroom demonstrating Splashtop and how it works

Splashtop Classroom - 教師向けの使い方

Splashtop Team
所要時間 6分
更新済み
Splashtop Classroomのセットアップ後の動作を示すイラスト付きの例をご紹介します。まだSplashtop Classroomをお持ちでない場合は、無料トライアルで始めることができます。

Splashtop Classroomの教師体験情報は以下を含みます:

Splashtop Classroomは、教師がデスクトップやアプリケーションを共有することを可能にします。接続されると、生徒は自分のデバイスから直接レッスン内容を表示、操作、注釈を付けることができます。Splashtop Classroomは、教室全体を巻き込みたい教師やインストラクターに最適です！

コンピュータからSplashtop Classroomの共有セッションを開始する方法

Splashtop Streamerを実行するか、Splashtop Streamerアイコンをクリックして開きます。Windowsでは、アイコンは画面の右下隅のWindowsトレイにあります。画面の左下隅近くの上矢印アイコンをクリックして、追加のアイコンの中から見つける必要があるかもしれません。

ストリーマーが開いたら、左側の「共有」タブをクリックします。

Splashtop Streamer interface for setting up a sharing session with options to name the session

セッションの設定を調整し、[共有開始]ボタンをクリックします。

これにより、セッションマネージャーが表示されます。

Splashtop session manager interface displaying a QR code

学生は、画面（または投影している画面）に表示されるQRコードをスキャンするか、Splashtopアプリに9桁のセッションコードを入力して参加できます。

iPadからSplashtop Classroomの共有セッションを開始する方法

（Splashtop Classroomアプリがインストールされていない場合は、App StoreでSplashtop Classroomを検索して入手できます）

このアプリはiPadで利用可能です。iPhoneはサポートされていません。

「Splashtop Classroom」アイコンをクリック

Splashtop Classroom Icon

教師をクリック（またはその方向にスワイプ）

Illustration of a teacher pointing at shapes on a board with three students

セッションをホストする画面で、コンピュータとオンラインでSplashtop Classroomに使用するSplashtopアカウントでログインします。セキュリティを確保するために、メールを認証するよう求められることがあります（メール内のリンクをクリック）。

Classroom host a session on ipad

アクセスしたい教師用コンピュータをタップし、開始したいセッションタイプのボタンをクリックします。

  • 「共有セッションをホストする」は、コンピュータから新しい画面共有セッションを開始し（学生に向けて）、iPadがコンピュータ画面の内容を表示し（注釈を付けることができる）、コンピュータを制御します。

  • 「接続 1 to 1」は、iPadでコンピュータを操作するセッションを開始しますが、学生との画面共有は行いません。

  • 「ホストとして参加」が表示されている場合は、コンピュータで共有セッションがすでに実行されています。iPadからホストとして参加すると、iPadからコンピュータ画面を表示、制御、注釈を付けることができます。

Splashtop Classroom Session Ipad

あなたのiPadは、コンピュータの画面に表示されているコンテンツを表示します。あなたはiPadを使って様々な指のジェスチャーでコンピュータを操作することができます。また、デバイス画面を録画し、画面に注釈を付けることができ（注釈はコンピュータやプロジェクターに表示されます）、画面のスナップショットを撮ることもできます（スナップショットはコンピュータのデスクトップのフォルダに保存されます）。

AndroidデバイスからSplashtop Classroomの共有セッションを開始する方法

(Splashtop Classroomアプリがインストールされていない場合は、Google Play StoreでSplashtop Classroomを検索して入手できます)

アプリはAndroidのスマートフォンとタブレットで利用可能です。

「Splashtop Classroom」アイコンをクリック

Splashtop Classroom Icon

注: このセクションのスクリーンショットはAndroid携帯からのものです。

教師をクリック（またはその方向にスワイプ）

Splashtop Classroom app interface showing options for Student or Teacher with an illustration

セッションをホストする画面で、コンピュータとオンラインでSplashtop Classroomに使用するSplashtopアカウントでログインします。セキュリティを確保するために、メールを認証するよう求められることがあります（メール内のリンクをクリック）。

Classroom Android UI for Teachers

アクセスしたい教師用コンピュータをタップし、開始したいセッションタイプのボタンをクリックします。

  • “Host a Shared セッション”は、コンピュータから新しい画面共有セッションを開始し、Android デバイスでコンピュータ画面の内容を表示（注釈を付けることができる）し、コンピュータを操作します。

  • “接続 1 to 1” は、Android デバイスでコンピュータを制御するセッションを開始しますが、学生との画面共有はオンにしません。

  • 「ホストとして参加」が表示されている場合は、コンピュータで共有セッションがすでに実行されています。Androidからホストとして参加すると、デバイスからコンピュータ画面を表示および制御できます。

Splashtop Classroom Session

あなたのAndroidデバイスは、コンピュータの画面に表示されているコンテンツを表示します。Androidデバイスを使って、さまざまな指のジェスチャーでコンピュータを操作することができます。また、画面に注釈を付けることができ（注釈はコンピュータとプロジェクターに投影されている場合はプロジェクターにも表示されます）、画面のスナップショットを撮ることもできます（スナップショットはコンピュータデスクトップのフォルダに保存されます）。

Splashtop Classroomの画面共有セッション中にジェスチャーと注釈コントロールを使用する方法

これらの2本指ジェスチャーを使用して、ツールバーをナビゲートおよび制御できます

Two Finger Gestures Guide

これらの他の指のジェスチャーもあります。

Gestures Guide

画面の上部にあるツールバーには複数のツールがあります。これらはiPadバージョンで利用可能なコントロールです。

Classroom iOS Toolbar

以下は、Androidバージョンのツールバーで利用可能なコントロールです。

Classroom Android Toolbar

画面の右下隅には、小さなメニューがあり、追加のメニュー項目にアクセスしたり、キーボードや注釈ツールバーを開閉したりできます。

Classroom Small Toolbar

When you click the first button top open the additional items on the bottom toolbar, the items will differ slightly depending on whether you are using an iPad or Android デバイス.

Classroom Bottom Tools

このメニューの項目には、セッションを切断するためのX、?標準的な指のジェスチャーのリマインダー、画面録画用のREC（iPadのみ）、画面の向きをロックするためのロック/サークル、複数のコンピュータモニターを使用する場合の画面切り替え用の1->2、仮想トラックパッドとマウス設定、画面上の矢印コントロール（iPad）およびサウンド/ミュート（Android）。

学生に画面制御を与える方法

セッションマネージャーで、学生の名前の横にある「コントロール」ドットをクリックします。これにより、選択された学生が制御し、注釈を付ける能力を得ます。コントロールドットと学生の名前は、彼らが制御を持っていることを示すためにオレンジ色でハイライトされます。コントロールを取り戻すには、再度ドットをクリックします。

Splashtop session manager interface displaying a QR code

iPadまたはAndroidタブレットからセッションを実行している場合は、画面の右側にある参加者リストを開くために人のアイコンをクリックします。You can similarly 選択する a participant and give control there.

このビデオでSplashtop Classroomの実例を見てください。

Splashtop Classroom for 1:1 Education Overview
Splashtop Classroom for 1:1 Education Overview

Splashtop Classroomで教室をインタラクティブにしましょう。

この記事では、Splashtop Classroomを使用してコンピュータ画面を共有し、注釈を付ける方法を見てきました。

Splashtop Classroom works with Windows and Mac computers and you can control and annotate from an iPad or Android デバイス (Android phone or tablet).

Splashtop Classroomの詳細はこちらと無料トライアルを取得

次のチュートリアル投稿に進む: Splashtop Classroom - 学生向けの使い方

