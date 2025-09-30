メインコンテンツへスキップ
Splashtop
Splashtop team presenting remote support tools at SpiceWorld 2019 event

SplashtopがSpiceWorld 2019に参加 – レビュー

Splashtop Team
所要時間 3分
更新済み
Splashtopは、先週開催されたSpiceworksの年次会議、SpiceWorld 2019のスポンサーでした。ITとサービスデスクのプロから聞いたことをご紹介します！

Splashtopは先週（2019年9月）にオースティン、TXで開催されたSpiceWorld 2019のスポンサーでした。私たちは数百人のITおよびサービスデスク/ヘルプデスクの専門家と会いました。多くの人が内部ユーザーとデバイスの管理とサポートを担当しています。他の人々は、クライアントにサポートを提供するMSPから来ました。彼らは、技術、教育、マネージドサービスを含む業界で働いています。

彼らのビジネスと直面している課題について多くを学びました。SpiceWorldで、参加者にリモートサポートソリューションの利点を教育しました。多くの方がすでにSplashtopユーザーで、絶賛の声をいただきました！

SpiceWorldの参加者から学んだことと、彼らがSplashtopを続けることや初めて試すことに最も興奮していた理由をご紹介します。

SpiceWorldとは何ですか？

SpiceWorldはSpiceworksが主催する年次会議です。Spiceworksは、2000万人のユーザーを特徴とする広範なITコミュニティで知られています。年次SpiceWorld会議は、ITコミュニティが集まり、業界の専門家とのセッションに参加し、ITプロフェッショナルに革新的なソリューションを提供する企業と会う機会を提供します。

SplashtopブースでのSpiceWorld参加者の声

参加者にITチーム、使用しているツール、直面している障害について尋ねました。ここに多くのITチームとMSPが直面していた問題があります：

  • ほとんどの人がリモートサポートツールに多くのお金を払いすぎていると言いました。そして、多くの人が価格の上昇により毎年それらのツールにもっと支払わなければならないと不満を述べました。

  • 多くの人が限られたリソース（時間、スタッフ、予算を含む）で全てのエンドポイントをサポートすることが難しいと感じました。

  • MSPは、高いリモートサポートコストが新しい顧客を追加し、スケールするのを難しくしていると述べました。

  • ほとんどのITプロフェッショナルとMSPは、ユーザーを適切にサポートするために、無人および有人（クイックサポート）リモートサポートツールの両方が必要だと言いました。多くの人が必要なすべてを得るために複数の製品を購入していました。

SpiceWorld参加者がSplashtopを愛した理由

私たちは、SpiceWorldの参加者にITリモートアクセスソリューションとリモートサポートを紹介しました。彼らの感想はこちらです：

  • TeamViewer、LogMeIn、GoToAssistなどの他のサポートツールを使用している人々は、Splashtopが現在使用している製品よりも50％から80％安いことを気に入っていました。

  • 彼らはまた、Splashtopが価格の引き上げの歴史がないことを気に入っています。実際、Splashtopを購入すると、更新費用が固定されます。

  • すでにSplashtopを使用している人々は、低コストが需要を満たすのを容易にし、さらには新しいエンドポイントや顧客を追加してビジネスを成長させることができると述べています。

  • 彼らは、リモートサポートが無人および有人のリモートアクセスを1つのソリューションで可能にすることを気に入っています。無人の場合、リモートコンピュータにエージェントをインストールし、いつでも接続できます。有人（オンデマンド）サポートの場合、簡単なセッションコードで任意のデバイスに即座に接続できます。事前のインストールは必要ありません。

詳細はこちら Splashtopについて

なぜ私たちが出会ったSpiceHeadsがSplashtopを愛していたのかは簡単にわかります。IT、ヘルプデスク、MSPs向けのソリューションの詳細はこちらをご覧いただき、無料トライアルで今日から始めましょう！

