Splashtopは、リモートアクセスとサポートを世界中でより簡単に利用できるようにする方法を常に模索しています。そのため、Splashtopの最新の拡張により、オーストラリアに主権クラウドインフラストラクチャを導入し、ユーザーがクラウドでデータを安全に管理できるようにしています。
データ主権とローカライズされたインフラストラクチャの需要が高まる中、顧客が地元の法律に準拠したデータの収集と管理を行う方法を提供することがこれまで以上に重要になっています。
主権クラウドとは何か、そしてそれがなぜ重要なのか
ソブリンクラウドは、すべてのデータとリソースが特定の地域内で保存および管理されるクラウドコンピューティング環境です。これにより、組織は地域の法的枠組み内で作業できるよう、すべての地域データ主権法および規制に準拠します。
クラウド技術が進化するにつれて、各国はそれに関する異なる法律や規制を採用しています。これらの法律は、データと個人情報が安全に保たれ、アクセスを許可された者のみがそれを制御できるように設計されていますが、法律の詳細は地域によって異なります。これは、主権クラウドインフラの成長を必要としています。「一律対応」はもはや通用しません。
オーストラリアでは、これは特に重要です。オーストラリアのプライバシー法や13のオーストラリアプライバシー原則（APPs）は、ほとんどの民間および政府組織に適用され、個人情報の取り扱いに関する厳しいガイドラインを設定しています。そのため、オーストラリアの顧客は、使用するクラウドソリューションがこれらの規制に準拠していることを知ることが重要です。
Splashtopのオーストラリアの主権クラウドインフラストラクチャ
これにより、Splashtopの主権クラウドインフラストラクチャにたどり着きました。オーストラリアに専用のユーザーデータベースを通じてインフラストラクチャを確立しました。Splashtopのオーストラリアのユーザーはこれを待っていました。これで、データ主権と地域のITコンプライアンスを必要とするお客様をより良くサポートできるようになりました。
今や、オーストラリア中のSplashtopの顧客は、自国で安全にデータが保存され処理されていることを安心して知ることができます。
では、オーストラリアのSplashtopのお客様にとってこれは具体的に何を意味するのでしょうか？主権クラウドインフラストラクチャは、複数の利点をもたらします。
ローカルデータレジデンシー: 主権クラウドはすべてのデータを単一の国に保持し、現地の法律や規制に従うのを容易にします。これにより、組織はデータの保存方法をよりコントロールでき、アクセスの管理も可能になります。
低遅延：可能な限り�最速の接続速度でも、データが世界の半分の距離にあるよりも近くに保存されている方が単に速いです。主権クラウドインフラストラクチャは通常、低遅延率を持ち、これにより企業は一日中より迅速かつ効率的に業務を行えます。
規制遵守: 主権クラウドインフラストラクチャの最大の利点の1つは、組織が規制遵守要件を満たすのを助ける方法です。クラウドインフラストラクチャがその国のために構築され、維持されているため、複数の地域規制を考慮することなく、すべての要件を満たしていることを簡単に確認できます。
セキュリティ: 主権クラウドインフラストラクチャは、各地域のセキュリティ規制を考慮して構築されており、通常、高度なデータセキュリティ機能を含んでいます。組織は、誰がデータにアクセスできるか、データがどこでどのように保存されているか、さらにはどのような冗長性やバックアップがあるかをよりコントロールでき、会社全体で強力なセキュリティを提供します。
その結果、オーストラリア全土のあらゆるタイプの組織が主権クラウドの利点を享受できます。政府機関は、機密データを安全に管理しながらアクセス可能にすることができます。教育機関は学生と教職員の情報を保護できます。医療機関は患者の記録を安全に保つことができます。規制された業界の企業は、すべてのコンプライアンス要件を満たすことを確実にするのに役立ちます。
最大限のコントロールのためのOn-Prem設定
一部の企業にとって、データを国内に保持するだけでは�不十分であり、すべてを一箇所に保つ必要があります。そのため、Splashtopはon-premises設定オプションも提供しており、組織がローカルインフラストラクチャ内でデータを制御および管理できるようにしています。
On-premises 設定 options remove data from the cloud, providing businesses with full control.これは、すべてがプライベートネットワーク内に留まり、ITチームによってローカルで管理されることを意味します。クラウドは柔軟性やアクセシビリティなど多くの利点を提供しますが、多くのビジネスは、制御とカスタマイズオプションの向上のためにオンプレミスオプションを好みます。
幸いなことに、Splashtopユーザーには選択肢があります。グローバルクラウドの範囲とアクセス性、主権クラウドの低遅延と規制遵守、またはオンプレミス設定のセキュリティとコントロールを好むかどうかに関わらず、Splashtopはあなたのニーズに応えます。
地域のコンプライアンスに対する世界的な需要に応える
オーストラリアは主権クラウドインフラストラクチャを持つ唯一の国ではなく、最後でもありません。これは、世界中のSplashtopユーザーが自分に最適なツールと方法でデータにアクセスし管理できるようにするためのグローバル戦略の最新のステップです。
Splashtopはすでに複数の地域でクラウドインフラを運営しており、GDPRを含む、ユーザーの異なるデータ規制と管理ニーズに対応しています。すべての地域に「ワンサイズフィットオール」ソリューションはないため、Splashtopは世界中のデータ主��権要件をサポートするために懸命に取り組んでおり、主権オプションを含んでいます。
主権クラウドの需要が高まり、地域ごとにますます異なるコンプライアンスニーズが生じる中、Splashtopは必要なツールとコントロールを提供するためにそこにいます。
オーストラリアの企業や機関にとっての重要性
主権クラウドインフラストラクチャは、組織や業界全体に広範な影響を与える可能性があります。オーストラリアのSplashtopユーザーにとって、データを主権クラウドに保持することには多くの利点があります。
政府機関は、重要な情報が国内に留まることを保証し、政府データを侵害や攻撃者から保護し、法律や規制に準拠するのを助けることができます。
大学や学校は、学生や教職員の情報を保護し、カリキュラムを管理し、キャンパスやリモートの学生向けにカスタマイズ可能な設定オプションを持つことができます。
金融機関は、堅牢なデータセキュリティ機能、エンドツーエンドの暗号化、およびアクセス制御を利用して、地域の規制に準拠しながら運用の柔軟性を維持できます。
ヘルスケアプロバイダーは、強化されたデータセキュリティを使用して、地域の法律に準拠し、患者データを安全に保ち、法的リスクを軽減することができます。
総じて、主権クラウドインフラストラクチャは、安全で信頼でき、各地域の規制と要件を満たすように構築されたリモートアクセスを提供します��。サイバー脅威が増え続ける中、仕事、プロジェクト、データにアクセスするための信頼性が高く安全なプラットフォームを持つことがますます重要になっており、Splashtopはこのニーズに正面から応えています。
最後の考え
Splashtopは、セキュアで信頼性の高いリモートアクセスにコミットしており、世界中の組織にセキュアなオプションを提供することを意味します。オーストラリアの企業に主権クラウドインフラストラクチャを提供することは、どこでもユーザーのセキュアな接続性、信頼、コンプライアンスを確保するためのもう一つのステップです。
オーストラリアにいるなら、今がSplashtopの安全でコンプライアントなリモートアクセスソフトウェアがあなたのビジネスにもたらすものを確認する絶好の機会です。Splashtopは、どこにいても従業員が任意のデバイスから仕事用コンピュータ、プロジェクト、ツールにアクセスできるようにしながら、データセキュリティを維持します。Splashtopはサイバーセキュリティを考慮して構築されており、幅広い業界および政府の基準に準拠しています。現在、主権クラウドインフラストラクチャにより、データはクラウドにあってもオーストラリアで安全に保たれます。
準備はできましたか？今日から無料トライアルを開始するか、Splashtopに連絡してソリューションの詳細を確認してください。