Splashtopはオーストラリアでの主権クラウドインフラストラクチャを拡大し、データの居住性とセキュリティコンプライアンスを強化します。
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新しいローカライズされたサービスは、オーストラリアの顧客にデータ主権、強化されたパフォーマンス、柔軟な設定オプションを提供します。
SYDNEY, June 18, 2025 – Splashtop、リモートアクセス、サポート、エンドポイント管理ソリューションのグローバルプロバイダーは、本日、データ主権、地域のコンプライアンス、および高性能なリモートアクセスに対する需要の増加をサポートするために、オーストラリア拠点のインフラストラクチャを専用のユーザーデータベースを通じて確立したことを発表しました。この戦略的投資により、オーストラリアの組織はデータがオーストラリアの管轄下でローカルに保存および処理されることを知り、Splashtopサービスを自信を持って利用できます。
Splashtopのオーストラリアの主権クラウドは、政府、教育、企業の顧客が2023年のプライバシー法の下での新しいデータ主権要件を含む国家データ保護基準を満たすのを助けます。また、Essential Eight Maturity Model、Information Security Manual (ISM) などの主要なフレームワークへのコンプライアンスを簡素化し、Information Security Registered Assessors Program (IRAP) の評価に対する準備を可能にします。専用インフラストラクチャは、接続パフォーマン��スを向上させ、コンプライアンスの取り組みをサポートし、Splashtopの柔軟で安全なソリューションを世界中に提供するという継続的なコミットメントを強調します。
Splashtopは、地域のクラウドインフラに加えて、より厳しいデータガバナンスポリシーやエアギャップ環境を持つ組織向けにオンプレミス設定オプションを提供しています。
「より多くの国がデジタル主権を強化するための措置を講じる中で、私たちはお客様に選択とコントロールを提供するインフラに投資しています」とSplashtopのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べています。「このローカライズされたインフラはデータの居住性をサポートし、コンプライアンスを簡素化し、オーストラリアのお客様により大きな安心感を提供します。」
「主権クラウドからオンプレミスまで、Splashtopは技術的および地理的に顧客のニーズに応えることにコミットしています」と、Splashtopの地域副社長であるLeonard Wongは述べています。「オーストラリアのインフラが稼働したことで、地域の調達とコンプライアンス要件をよりよく満たすことができ、新しい顧客をサポートするための扉が開かれました。」
この新しい地域インフラは、アメリカ、カナダ、日本、欧州連合、そして現在オーストラリアにおける既存の設定を含む、Splashtopの成長するグローバルな足跡を強化します。この展開は、地域の規制や顧客の期待に沿った安全で高性能かつコンプライアンスに準拠したソリューションを提供するというSplashtopの広範な使命を反映しています。
Splashtopのクラウドおよびオンプレミスソリューションの詳細はこちら、www.splashtop.comをご覧ください。
Splashtopについて
Splashtopは、リモートワーク、サポート、管理ソリューションのトップ評価を受けているグローバルプロバイダーで、どこからでも働ける世界でのセキュリティとパフォーマンスを簡素化します。顧客の成功を最優先に、Splashtopの技術は小規模および中規模のビジネスや企業にとって、設定、使用、管理が簡単で、高度なセキュリティ機能、高スループット、幅広いデバイスサポート、24/5のカスタマーサポートを提供します。3000万人以上のユーザーに選ばれた親しみやすいソリューションであるSplashtopは、ユーザーが自分の条件で成長し、拡大できるようにする柔軟なプランを提供するパートナーです。Splashtopは、 Microsoft Intelligent Security Association ( MISA) の メンバー であり、Microsoftと協力して、今日のIT環境の進化する課題に対処するために顧客を支援しています。www.splashtop.comを訪問し、LinkedInでフォローして詳細はこちら。