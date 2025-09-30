Splashtop リモートサポートは、2023年のトップMSPソフトウェアのためのソフトウェア Advice’s FrontRunners Reportで高評価のソフトウェアソリューションに選ばれました。
このレポートは、検証済みのエンドユーザーレビューを評価し、小規模ビジネス向けの使いやすさと顧客満足度の評価に基づいてトップスコアの製品を位置付けます。(ここで方法論について詳しく知る)
Splashtop リモートサポートは、全体評価で驚異的な4.4 (5点満点中)を獲得しています。Splashtopは以下のカテゴリで4.5を獲得しました：
使いやすさ
カスタマーサポート
コストパフォーマンス
機能
Splashtop リモートサポートは、その強力な機能セット、コスト効率、そしてシームレスな統合能力により、MSPsがエンドポイントをリモートで監視、管理、サポートするための理想的なソリューションです。Splashtop リモートサポートの評価をソフトウェア Adviceで見ることができます。
ソフトウェアAdviceのレビュアーがSplashtopリモートサポートについて言ったこと
「私たちは会社のためにいくつかの製品を検討しましたが、Splashtopはリモートでのワークステーションをサポートするための主なニーズを処理しました。最大の利点の1つは、特にこのWFHの時期に従業員が自分のPCにリモートアクセスできることでした！私たちは、ITリモートサポートと社員のリモートアクセスを1つの製品に統合することで、かなりの金額を節約することができました。」- Ryan
「Splashtopのセットアップと使用の簡単さが気に入りました。クライアントのコンピュータにセットアップされると、リモートユニットにアクセスするのに数回クリックするだけです。接続は安全だと思います。価格の面で、他のリモートコントロールソフトウェアの中で素晴らしい代替品です。」 - Patrick
「すべての利点。私は会社をLogMeIn CentralからSplashtopに移行し、非常に満足しています。設定、展開、維持が非常に簡単です。コストは重要な要因であり、私の予算ガイドラインにうまく収まりました...リモートサポートツールの領域で非常に手頃な価格です。」 - Shawn
Try Splashtop リモートサポート for free!
Splashtop リモートサポート is the ideal リモートサポート solution for MSPs. そのコスト効率とスケーラビリティは、リモートサポートサービスを合理化し、クライアントの満足度を向上させたいと考える組織にとって魅力的です。
今すぐ無料トライアルで試してみてください！クレジットカードや契約は不要です。
免責事項:
FrontRunnersバッジはGartner, Inc.およびその関連会社の商標およびサービスマークであり、ここで承認を得て使用されています。全著作権所有。FrontRunnersは、個々のエンドユーザーのレビュー、評価、および文書化された方法論に基づくデータに対する主観的な意見を構成しており、ソフトウェア Adviceまたはその関連会社の見解を代表するものでも、推奨するものでもありません。