リモートワークとハイブリッドワークは、業務と職場文化の重要な側面となり、従業員がどこからでも効率的に働けるようにし、組織がより広範な地域にわたって労働力を拡大するのを助けています。しかし、リモートワークの増加に伴い、リモート社員が直面するサイバー脅威が増加しており、リモートチームにとってセキュリティを第一に考えた文化が必要となっています。
ビジネスは、リモートワークの利便性とセキュリティニーズのバランスをとる必要があります。モビリティとアクセスのしやすさがサイバーセキュリティ （またはその逆）を犠牲にすることを意味すべきではありません。これは、社員がどこからでも働くことを可能にしながら、不正侵入者を阻止するためのセキュアなリモートアクセスソフトウェア を利用することを意味します。
それを踏まえて、リモートチームが直面するリスクと課題、リモートチームのためのセキュリティ文化をどのように構築できるか、そしてSplashtopがセキュアなリモートワークを可能にするために何ができるかを確認しましょう。
リモートチームにおけるセキュリティリスクの理解: 課題と脅威
まず、リモートチームにおけるサイバーセキュリティの重��要性を確立する必要があります。強力なセキュリティの必要性は、業種や規模を問わずすべての企業に共通しており、特に業界や政府のセキュリティ規制に準拠しなければならない場合、自社の機密データ、顧客情報、ネットワーク、ユーザー、そしてデバイスを保護する必要があります。
リモートチームは以下のようなセキュリティの課題に直面しています：
フィッシング: フィッシング詐欺は最も一般的なサイバー攻撃の1つで、推定で全データ侵害の22-36%を占めています。オフィス勤務者とリモート従業員の両方がフィッシングを防ぐ方法を訓練されるべきであり、被害を受けた場合にどうするかの教育が必要です。同様に、リモート従業員のアカウントが侵害された場合に備えて組織はコンティンジェンシープランを持つべきです。
非セキュアなネットワーク: 外出中の従業員はしばしば公共のWi-Fiネットワークに依存していますが、これらはセキュリティが甘く攻撃に弱いことがあります。強力なセキュリティ機能によって、従業員は安全を損なうことなく接続することができます。
マルウェア: BYODとリモート環境では、従業員が仕事と個人用途で同じデバイスを使用することがよくあります。こうした場合、従業員の個人デバイスがマルウェアに感染していると、その仕事用アカウントと資格情報がリスクにさらされることになります。
人為的なミス: ときには、従業員が些細なミスをしても大きな影響を及ぼすことがあります。それは、パスワードを再利用したり、ハッカーが悪用できるような弱い、推測しやすいパスワードを使用したりするような単純な事柄かもしれません。他の時には、敏感な情報を誤って露呈させたり、ウイルスが含まれているファイルをダウンロードしたりするかもしれません。原因に関係なく、これらのミスは重大な結果を招く可能性がありますので、従業員にこれらのミスを避けるためのトレーニングを行い、それを防ぐためのセキュリティ対策を講じることが重要です。
安全なリモートワーク文化を築くための5つの重要な戦略
強力でセキュアなリモートワーク文化を築くには、全員にノートパソコンを配布して在宅勤務を許可するだけでは不十分です。セキュアで効率的、かつ意欲的なリモートワークフォースをサポートするためには、次の重要な戦略に従うことができます：
1. 明確なリモートワークの期待とポリシーを設定する
まず第一に、従業員はリモートワークポリシーを理解し、データとデバイスが安全に保たれるよう必要なセキュリティツールとベストプラクティスを使用するべきです。
これには、社員の出勤時間の期待を設定すること（ワークライフバランスを保ちながら）、利用可能なツールと技術、BYODポリシーなどが含まれます。明確な期待を設定することで、全員がリモートワークを開始する際に同じ理解を持つことができます。
2. 安全なリモートアクセスソリューションを選�択
セキュアリモートアクセスのための適切なソフトウェアを持つことは非常に重要です。社員がどこからでも仕事用のデバイスやソフトウェア、専門的なツールにアクセスできるようにしながら、侵入者や不正ユーザーを防ぐプラットフォームを見つける必要があります。
例えばSplashtopは、セキュリティを考慮して設計され、多要素認証、リモート接続 の通知、ログ、エンドツーエンドの暗号化 などのセキュリティ機能を幅広く備えています。これにより、SplashtopはGDPR、ISO/IEC 27001、SOC 2を含む多くの産業および政府のセキュリティ規制に準拠しています。
3. コミュニケーションとコラボレーションの促進
リモートワークの最大の課題の一つは、社員の孤立です。コミュニケーションとリモートコラボレーション のツールがなければ、社員は同僚との接続を保ち、作業を続けるのに苦労することがあります。したがって、意思決定における透明性、バーチャルチームビルディング活動、プロジェクトの共同作業を可能にするツールなど、コミュニケーションを促進することが重要です。
4. 社員を認識し、報酬を与える
似たような意味で、リモートで働いていると従業員が無視されたり孤立したりしていると感じることがあります。皆の貢献を認識し、成功を称えることは従業員の満足度を高め、成果の達成感を提供し、移動中でもモラルを高く維持し、不満の増加を防ぎます。
5. リモートサポートに投資する
リモート従業員も社内労働者と同様にITサポートが必要であり、ITエージェントもどこからでも働けるべきです。リモートサポート機能を有効にすることにより、ITチームがどこからでも、どんなデバイスからでもエンドユーザーをサポートし支援できるため、安全で効率的なリモートワーク環境を確保できます。
その結果、ITエージェントは実際に訪問せずに従業員に迅速に支援を提供でき、他の全員と同じようにリモートで仕事ができるようになります。
リモートチームが効果的にセキュリティ侵害に対処する方法
最悪の事態が起こり、セキュリティ侵害によってデータやネットワークが危険にさらされた場合、何をしますか？傷害を軽減し、迅速な回復を確保するための戦略を持つことが役立ちます。
即時対応プロトコルを実施し、侵害の封じ込めを行うことで、侵害が被害を拡大させる時間を与えることなく、即座に対応します。これは、攻撃者が持つ時間を最小限にし、影響を受ける範囲を縮小し、影響を最小限に抑えます。
定期的なセキュリティトレーニングは、全従業員がサイバーセキュリティのベストプラクティスを学ぶだけでなく、データ侵害時の対応方法を知り、迅速に対応できるようになります。
インシデント対応計画の確立は、侵害に対する具体的な対応方法を指示するのに役立ち、すべての人が自分の責任を理解し、迅速にデータを保護し、被害を軽減し、修復を開始できるようにします。
定期的�にバックアップを作成する ことで、侵害やその他の災害が発生した場合に重要で機密性の高いデータを回復することができます。
Splashtopでリモートワーク環境を安全に: 無料トライアルを始めよう！
セキュアなリモートワークには正しいツールが必要で、リモートアクセスやサポートソリューションを含めて、ITコンプライアンス要件を満たし、従業員が安全性を損なうことなくどこからでも働けるようにします。幸いなことに、Splashtopはそれ以上を提供します。
Splashtopは、ユーザーがどのデバイスからでもどこからでもワークデバイスに接続できるようにすることで、アカウントとデータを安全に保つ高度なセキュリティ機能を備えた安全なリモートワークを実現しています。これにより、リモートワーカーはどこにいてもプロジェクト、ツール、プログラムにフルアクセスでき、作業を継続したり、プロジェクトに共同で取り組んだり、途切れることなくコミュニケーションを取ったりすることができます。
これはITチームにも関係し、Splashtopのリモートサポートツールにより、ITエージェントが移動中でも遠隔地のエンドユーザーのデバイスにアクセスできるようにします。これにより、リモートサポートとトラブルシューティングが可能になり、リモートデバイスが目の前にあるかのように従業員を必要に応じて支援することができます。
Splashtopはさまざまなセキュリティ規制に対応するよう設計されており、どこからでもセキュアなリモートアクセスを提供します。すべてのセッションはTLSと256ビットAES暗号化 で保護されています。
本当に安全なリモートワークの準備はできましたか？今日からSplashtopの無料トライアルを始めて、その簡単さを体験してください。