Classroom with students using tablets and a teacher assisting

教師と学生が教室でスマートフォンを使う方法

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
iOSとAndroidデバイスを持ち込んでください。リモートアクセス、画面共有、その他のツールを使用して教室をコントロールし、エンゲージメントを高めましょう。

多くの学校は、スマートフォンを教室から、少なくとも生徒の手から遠ざけようとしています。しかし、もし教師がこれらのデバイスを活用して、エンゲージメントを高め、生徒の学習を助けることができたらどうでしょうか？

Splashtopのフルスイートのリモートデスクトップツールを使用すれば、教師と学生は教室でスマートフォンを簡単に使えるソフトウェアで利用できます。

Mirroring360

Mirroring360を使用すると、インストラクターはハードウェアやケーブルを必要とせずに、モバイルデバイスの画面をクラスのコンピュータにワイヤレスでミラーリングできます。Mirroring360 Proを使用すると、教師は画面を最大40人の参加者に放送でき、参加者は簡単なウェブリンクで自分のデバイスでそれを見ることができます。

Splashtop Classroom

さらに高いレベルのインタラクティビティを実現するために、Splashtop Classroom は、教師がレッスン内容を学生のデバイスに共有できるコラボレーションソフトウェアを提供します。

教師は、教室のどこからでもiPadやAndroid デバイスを使ってMacやPCコンピュータを操作し、レッスン内容をコントロールおよび注釈を付けることができます。これにより、教師はデスクに縛られることなく、教室内を移動して学生と交流しながら、PCやMacに完全にアクセスできます。

教師は、コンピュータの画面を生徒のiPad、iPhone、Androidデバイス（ChromebookやChromeブラウザを搭載したWindowsまたはMacコンピュータに加えて）に共有できます。生徒は画面上で直接授業を見ることができます。さらに良いことに、教師は生徒に制御を与え、自分のデバイスから直接授業内容に注釈を付けることができます。

Splashtop リモートアクセス

Splashtop Remote Accessを使用すると、教師はスマートフォンを使ってコンピュータにリモートアクセスし、制御することができます。モバイルデバイスの画面から、リモートコンピュータの画面をリアルタイムで確認し、まるでその前に座っているかのように操作できます。

また、教育機関は学生に ラボコンピュータへのリモートアクセス をモバイルデバイス（タブレットやコンピュータも含む）から提供し、自宅での遠隔学習中に重要な学校のソフトウェアにアクセスできるようにすることができます。

高速、信頼性、セキュリティ

これらの素晴らしい機能はすべて、Splashtopの高速で信頼性が高く、安全な接続によってサポートされています。つまり、データは安全で、遅延のない素晴らしい接続を常に期待できます。

無料で試してみてください！

今日Splashtopを無料で試して、すでに3,000万人以上のユーザーがSplashtopを信頼している理由を確認してください。

また、Splashtop Classroom および Mirroring360 の詳細はこちら。

