SplashtopがMSPsとリモートサポート、セキュリティ、変化するIT環境について話し合う
Splashtopとマネージドサービスプロバイダー（MSPs）は、優れたリモートサポートツールという共通の優先事項を持っています。
アメリカ合衆国では、約30,000のMSPsがSplashtop リモートサポートソフトウェアを使用してエンドポイントデバイスを管理・監視し、クライアントにリモートITおよびヘルプデスクサポートを提供しています。Splashtopは長年にわたり、リモートサポートのニーズに関する貴重なフィードバックを提供してくれる少数のMSPの専門知識に依存してきました。
MSPとの連携をさらに強化するために、一部のMSP顧客との関係を公式化し、MSP Advisory Councilを結成しました。このグループの目標は、MSPの課題、洞察、アイデアを把握し、この重要な市場により良いサービスを提供することです。
最近、MSP Advisory Councilのメンバーと、セキュリティ、クライアントの運用におけるVPNの役割、COVID-19パンデミックが彼らのビジネスに与えた影響など、さまざまなトピックについて話し合いました。私たちが話したAdvisory Councilのメンバーは次の通りです：
Craig Cohen, president, and CEO – HCSは、Appleシステムを使用するクライアントにITプロジェクト管理とサポ�ートを提供することを専門としています。
Ralph Joedicke, co-founder and CEO – goCloudOfficeは、100人以下の小規模企業と協力しており、法律事務所を専門とし、バイオテクノロジー、ソフトウェア、金融サービス企業も対象としています。
Evan Jones, CEO – Typical JonesITのクライアントは、サンフランシスコベイエリアの50〜250ユーザーのテックスタートアップ、SaaS企業、その他のベンチャー支援企業です。
Ramin Keyvan, president and CEO – Rhinoは、医師のオフィスや学校からソフトウェア開発者、自動車修理工場まで、幅広い業界のクライアントを持つフルサービスのITコンサルティング会社です。
Sarah Tenisi, CEO – TenisiTechは、ITサービスをナッツアンドボルトのサービスではなく戦略的なものと見なしており、クライアントは少なくとも50人ですが、最も多いのは100〜500人の従業員の範囲です。
スティーブン・ウォーカー、社長兼創設者 – Fast Breakのクライアントは、医療オフィス、CPA、弁護士、協会、非営利団体を含む2人から100人の規模です。
Splashtop MSPアドバイザリーカウンシルとのQ&A
MSP Advisory CouncilのメンバーとのSplashtopの会話のハイライトをいくつかご紹介します。
Splashtop: リモートサポートは、あなたが常にビジネスを行ってきた方法の大部分を占めています。しかし、COVID-19パンデミックの制限が、過去1年間にあなたやあなたのクライアントの運営に影響を与えましたか？
Craig Cohen: Covidの制限は多くのクライアントにとって大きな驚きでした。K-12のクライアントにとっては、「空が落ちてくる」ようなものでした。なぜなら、彼らは一度にリモート学習に切り替えなければならなかったからです。しかし、彼らにとっても、パンデミックはすでに計画されていたものを加速させただけでした。2年間の期間で実施しようとしていたことを、開始から終了まで4日で稼働させることができました。
Ramin Keyvan: パンデミックの閉鎖が始まってから最初の2週間、私たちのビジネスは静かになりました。ちょっと不気味でした。それからみんなが目を覚まし、まだ何かできることに気づきました。そして、物事は狂ったようになりました。クライアントが以前と同じことを100の異なる場所から行えるようにするソリューションを提供する必要がありました。
Ralph Joedicke: リモートワークは私たちにとって新しいものではありませんでした。なぜなら、goCloudOfficeのビジネスの背後にある全体の前提は、小規模ビジネスのための「クラウドの中のオフィス」であることだからです。しかし、パンデミックは多くのクライアントにとってパラダイムシフトを引き起こしました。リモートで働くことを余儀なくされて、クラウドで働く利点を理解しました。Covidが発生したとき、Splashtopのリモートアクセスが多くのクライアントを救いました。それは非常に価値があります。
Steven Walker: 私たちの会社の約半分にとって、パンデミックの制限は大した問題ではありませんでした。なぜなら、すでにリモートワークの準備ができていたからです。残りの半分は全く準備ができていませんでした。医療請求のようなことを古い方法で行っ�ている会社は、より多くの課題を抱えていましたが、すべて解決しました。
Sarah Tenisi: クラウドで始めた若いクライアントにとって、パンデミックによるシャットダウンは大した問題ではありませんでした。多くの非営利クライアントはデスクトップコンピュータを専用に使用していたため、在宅勤務を可能にするために急いで大量のラップトップを注文する必要がありました。しかし、実際には、これは彼らがいずれ行うであろう移行を強制的に行わせたのです。そして、適切な技術ツールが整っていれば、すべてのクライアントはビジネスを継続することができました。
Evan Jones: 私たちにとって、サポートの提供方法はパンデミック前と比べてあまり変わりません。Covidの最大の違いは、クライアントが在宅勤務で自分のコンピュータやサーバーを使用するため、エンドポイントデバイスのセキュリティをより気にしていることです。
Splashtop: 最近、高名な侵害やその他のITセキュリティ問題について多くのニュースが報じられています。クライアントの最大のセキュリティの懸念は何ですか？そして、どのようにしてより安全に運営するのを助けていますか？
Craig Cohen: 時々、クライアントは大きなセキュリティ侵害が見出しに出た後に私たちに連絡してきます。しかし、主にMSPとして、セキュリティ面で何をすべきかを積極的に指摘するのは私たち次第です。
Sarah Tenisi: ITは非常に信頼されている分野であるため、クライアントとの関係を築くことができれば—関係を確立するのに1年かかることもありますが—通常、彼らは私たちに手綱�を渡し、セキュリティを担当する権限を与えてくれます。それは、私たちが彼らのビジネスのセキュリティ部門になることを意味します。
Evan Jones: ランサムウェアはセキュリティのホットトピックです。なぜなら、それが最も大きな打撃を与えるからです。ランサムウェアに襲われると、すべての電球が点灯し、セキュリティに本気になります。しかし、まだ十分なクライアントが私たちに十分なセキュリティの質問をしていません。
Steven Walker: 在宅勤務の人々のセキュリティをサポートするのは難しいです。特に、仕事に使う同じコンピュータが子供の学業や他の家庭内の人々と共有される場合は特に。人々がメールに2段階認証を設定していない場合、フィッシングに対して無防備になり、ランサムウェアや詐欺につながる可能性があります。
Ramin Keyvan: 昔は、私たちの大きなメッセージはデータのバックアップでした。今ではランサムウェアのようなものが大きく、企業はネットワークセキュリティの問題に関心を持たなければなりません。多くの企業にとって、それは扱うには大きすぎるトピックです。彼らは私たちに言います、「私はビジネスを実行しなければならない。」
Splashtop: セキュリティ専門家や企業のITプロの間で、現在のセキュリティモデルはゼロトラストとして知られています。つまり、セキュリティの実践やプロトコルが機能していると信頼するのではなく、常にすべてを確認し、再承認し、チェックします。言い換えれば：信頼せず、確認せよ。あなたのクライアントはゼロトラストを知っていますか？
Ramin Keyvan: コンピュータを注意を払わずに使用する時代は終わりました。ゼロトラストアプローチを採用することが重要です。しかし、私たちのクライアントのほとんどはその用語に慣れていません。私たちはそれを彼らに説明しなければなりません、複数の会話を通じて。彼らにオンラインで読んだことを信じてはいけないと納得させなければなりません。本当に心理的な切断するがあります。私たちの反応は、はい、それは面倒で不便ですが、注意を払わないとビジネスを失う可能性があるということです。
Evan Jones: 私たちのクライアントは通常、ゼロトラストの概念に精通していません。通常、これは「以前のやり方の反対」として説明します。つまり、企業のLANに接続されているデバイスが許可されていると仮定するのではなく、アクセスを継続的に再承認し、デバイスとユーザーを再認証します。
Ralph Joedicke: 私たちの小規模ビジネスクライアントはゼロトラストの概念を知りません。そして、適切なゼロトラストの実践は高価であり、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。私たちは、クライアントに多くの費用をかけずにセキュリティを向上させるために、監視技術と手法を使用しています。厳格なゼロトラストアプローチとパフォーマンスのバランスを見つける必要があります。何もしないよりは、できることをする方が良いです。
Craig Cohen: ゼロトラストの採用は、トリクルダウン経済のようなものです。より大きな予算を持つ大企業や、絶対に安全な運用を必要とする企業は、ゼロトラストを望んでいます。最終的には��、大企業がビジネスを行うための要件としてセキュリティコンプライアンスを強制する際に、より大きなクライアントの知恵が小さなクライアントに波及するでしょう。しかし、今のところ小さな企業は何を知らないのかを知りません。
Sarah Tenisi: 私たちのクライアントはゼロトラストが何であるかを知りません。ITの人々の問題は、しばしば専門用語を脇に置く方法を知らないことです。クライアントとゼロトラストの原則について話しますが、その用語を使う代わりに、結果、欠点、成果について話します。
Splashtop: 業界全体、特にリモートサポートプロバイダーは、あなたとあなたのクライアントにとってセキュリティをより簡単で効果的にするために何ができるでしょうか？
Ramin Keyvan: 人々がメールやウェブリンクをクリックするのを止める方法があればいいのにと思います。クリックする前に一息ついて、またはまず私たちに電話してください。実際の情報が提示され、マーケティングの言葉で失われないことが重要です。すべてのプロバイダーが、Splashtopが持つSOC 2コンプライアンスなどのセキュリティのために検証および認証されたバックエンドシステムを持っていることが重要です。そして、Splashtopが2段階認証を持ち、6ヶ月ごとにパスワードの変更を強制するのが気に入っています。
Evan Jones: リモートサポートや他のベンダーがセキュリティのために何をしているかを正確に公開してくれるとありがたいです。そうすれば、穴を突いて修正を手伝うことができます。もちろん、100%安全なものはありませんが、企業が経�験した侵害を開示し、修正することが重要です。オープンなコミュニケーションと即時の対応が重要です。透明性を持つこと。隠蔽によるセキュリティは機能しません。
Sarah Tenisi: 私たちが何をしているか教えます。クライアントに多要素認証を導入するよう何年も懇願し、彼らが私たちの懇願を無視してフィッシング詐欺やランサムウェアの被害に遭った後、今では「多要素認証を行い、セキュリティを最新の状態に保つか、私たちはあなたに合わない」と言っています。
Craig Cohen: 規制遵守は、医療や製薬業界の企業を含む多くのクライアントにとって大きな問題です。リモートサポートプロバイダーは、HIPAA、SOC 2、ISO、GDPR などの主要なセキュリティおよびデータプライバシーコンプライアンススキームをすべてサポートしていることを確認する必要があります。
Splashtop: 昔、つまり10年か20年前、VPN（仮想プライベートネットワーク）は、企業の従業員がリモートで働くことを可能にするための頼りになる方法でした。現在、多くの企業はリモートワークにVPNが必要だとまだ考えています。あなたのクライアントの間でのVPN使用の状況はどうですか、そして現代のVPN技術についてどう思いますか？
Ralph Joedicke: 通常の設定としてVPNを推奨していません。これは、米国の従業員が海外で旅行または働くときなど、非常に特定の状況でのみ必要です。金融サービス業界のクライアントの1人がメキシコに移転しました。業界規制を満たすために、彼女は米国ベースのIPアドレスから作業していることを示す必要がありました—これにはVPN�の設定が必要でした。しかし、それ以外に、小規模ビジネスがVPNを持つ正当なビジネス理由はありません。
Ramin Keyvan: クライアントが在宅勤務時にVPNが必要かどうかよく質問されます。私たちの回答は、「VPNに対するビジネスまたはコンプライアンスの要件がありますか？」です。住宅ローン業界のクライアントの一人は、ファイアウォール対応のVPNを持っていましたが、リモートアクセスのためにSplashtopに切り替え、使いやすさを実感しました。また、彼らにトレーニングを行うのも簡単です。VPNの設定と使用に必要な複数のステップについて話し合う必要がありません。
Craig Cohen: VPNはBYOD（自分のデバイスを持ち込む）に関する懸念事項であり、今では多くの人が在宅勤務をしているため、これが一般的になっています。パスワードプロトコルが設定されていても、ユーザーが企業のVPNで使用する自分のデバイスに何かをダウンロードしたり、個人化したりするのを止めることはできません。ただし、大企業向けには、以前よりも強力なアプリごとのサービスベースのVPNがあります。
Steven Walker: クライアントが利用しているローカルデータベースアプリケーションによって、VPNが必要かどうかが決まります。VPNでリモートデバイスを使用する場合、2段階認証を使用し、パスワードを保存しないことで安全性が向上します。会社のVPNにアクセスするためには、強力なアンチウイルスエンドポイントもBYOD デバイスに必要です。
Evan Jones: 多くのクライアントが「VPNを持つべきですか？」と尋ねます。彼らはそれが何であるかを本当に理解していませ�んが、在宅勤務をサポートするために必要かもしれないと聞いています。VPNは私たちの最大の悩みの種の一つです。それらはバグが多く問題があり、簡単に切断するし、クライアントのシステムのセキュリティを監視するのが難しくなります—VPNを使用する必要がないビジネスの方がはるかに満足しています。
Sarah Tenisi: クラウドで利用できないレガシーアプリケーションに依存している場合、VPNをまだ必要とするクライアントもいます。
Splashtop: さて、私たちのビジネスに直接関する質問で締めくくりましょう。なぜSplashtopをリモートサポート機能のために選んだのですか？そして、今日どのように私たちの製品を使用していますか？
Ramin Keyvan: Splashtopを初めて知ったのは、Splashtopのサンノゼのオフィスの向かいにオフィススペースを持つクライアントを通じてでした。「それはちょっとクールだな」と思ったのを覚えています。それから数年後、MSPの同僚であり親しい友人が、Splashtopを使っているかどうか尋ねてきました。彼らに連絡を取り、試してみたところ、今ではすべてのクライアントにSplashtop リモートサポートを使用しています。彼らは大手リモートアクセスプロバイダーが行うすべてを行い、しかもコストの一部で提供しています。さらに、彼らははるかに優れた技術サポートを持っています。うまくいくものを見つけたら、それを続けましょう。
Evan Jones: Splashtopのリモートサポートを改善するために提案できることはあまりありません。また、会社が新機能の提案を聞くことに非常にオープンであることも気に入って�います。
Sarah Tenisi: 私たちはNinjaOne（リモート監視および管理）システムの一部としてSplashtopを使い始めました。しかし、SplashtopがRMMが必要だと思っていた多くのことを今では行っていると聞いたので、Splashtopをスタンドアロン製品として試用ライセンスを開始する予定です。
Craig Cohen: Splashtopは、私たちが使用していたRMMや他のリモートサポートツールを置き換えました。SplashtopがITの人々と積極的に関わる方法が本当に気に入っています。彼らは「私たちが得意なことを知っています。改善できることを教えてください」と言い、その後改善します。彼らは私たちが製品をどのように使用しているかを気にかけています。サポートは彼らの文化の一部です。
Steven Walker: 私たちは最初、クライアントとなったカイロプラクティックオフィスを通じてSplashtopに出会いました。彼らはSplashtopを使用して、医師が治療室のテレビにログインし、すでに表示されている患者の記録を見ることができるようにしていました。そのプロセスは、各患者に数分の時間を節約しました。今では私たちは大のSplashtopファンです。Splashtop リモートサポートは最高のツールです！
Splashtop: 皆さん、お時間をいただきありがとうございます。これは本当に興味深い会話でした。そして、Splashtop MSP Advisory Councilの一員としての皆さんの努力に感謝します。