すべての技術にはリスクがありますが、同時に、どんなリスクも軽減できるものです。リスク軽減には、可視性、制御、および反復可能なプロセスに基づいた運用の規律が必要です。うまく行われると、組織はリスクへの露出を減らし、リスクに迅速に対応し、より情報に基づいた運用上の意思決定をすることができます。
しかし、リモートおよびハイブリッドワークの成長やBring-Your-Own-Device (BYOD) ポリシーにより、保護が難しい分散エンドポイントの数が増加しています。より速いエクスプロイトサイクルの脅威が増し、ツールスプロールの混乱が加わると、リスク軽減はこれまで以上に困難になります。
ありがたいことに、複雑さを増やすことなく、実用的なアプローチでリスクを軽減し、リスクを減らすことはまだ可能です。それを念頭に置き、現代のリスク軽減の課題、ほとんどのプログラムが失敗する理由、そしてSplashtop AEMのようなツールがどのように役立つかを探っていきましょう。
現代のIT環境におけるリスク軽減の意味
まず、現代のリスク軽減がどのようなものか理解する必要があります。今日のビジネス環境では、リスク緩和は、可視性の向上、コントロールの強化、システムとエンドポイント全体での繰り返し可能なアクションの適用により、運用上およびセキュリティ上のリスクの発生確率と影響を減少させることに焦点を合わせています。
リスク軽減は、単にリスクを特定するだけでなく、その先があります。火事が危険であることは簡単に見えますが、それを消すことは全く別の話です。リスクが特定されると、ITとセキュリティチームは脅威に対処し、セキュリティを確保するためのツールと戦略を実施しなければなりません。
今日のリモートとエンドポイントが多い環境では、従来のリスク軽減コントロールや戦略は以前ほど効果的ではないかもしれません。現代のリスク軽減には、今日の脅威と作業環境に対応した新しいツールが必要です。そのため、企業は効果的に脅威に対処し、リスクを低く保つことができます。
ITチームが直面する最も一般的なリスク軽減のギャップ
従来のリスク軽減戦略の一般的な欠点に対処する前に、それらが何であるかを理解する必要があります。古いリスク軽減技術はその時代にはうまく機能していましたが、技術の進歩により、その信頼性が低下し、いくつかの見落としにつながっています。
一般的なリスク軽減のギャップには次のようなものがあります:
限定的な視認性により、エンドポイント、ソフトウェア、および設定のドリフトが見えないため、ITおよびセキュリティチームが脆弱性や潜在的な問題を特定できません。
パッチの遅延とリメディエーションサイクルが長引くことで、脆弱性が長時間放置される結果になります。
時点監査への過度の依存は�、単一の瞬間を捉えるだけで、継続的でリアルタイムの可視性を提供しないため、攻撃者がこれらのスナップショットの間を見つからずに移動することを許します。
手動プロセスはスケールしないため、複数の分散エンドポイントの管理が難しくなります。
断片化されたツール はセキュリティおよびITオペレーション全体で存在し、会社のセキュリティを全体的に把握することを妨げ、ITエージェントが適切に保護および管理することを困難にします。
なぜ従来のリスク軽減策は機能しなくなるのか
これらのリスク軽減のギャップを考えると、従来の戦略がもはや通用しない理由は明らかです。古い時代遅れのアプローチでは、現代のリスク軽減が必要とする可視性、ポリシーの施行、スピードを提供できず、重要なサイバーセキュリティ脆弱性を残してしまいます。
1. 継続的な可視性のないリスクの特定
一時点のスキャンと資産インベントリは、完了した瞬間に陳腐化し、あなたのセキュリティ姿勢の包括的で継続的なビューを捉えることができず、重要となる前に実行されてしまう可能性があります。脅威をリアルタイムで特定して直ちに対応できるようにするためには、継続的な可視性が不可欠です。
継続的な可視性があると、リスクを見逃してしまうこと、以前存在していたことを知ること、そしてそれがまだ存在しているかどうかを知ることの違いになります。単一の瞬間のスナップショットを取得しているだけでは、全��体像を把握することはできません。
2. 実施やフィードバックループのないポリシー
セキュリティポリシーだけではリスクを軽減するには十分ではありません。セキュリティポリシーを実行し、適用できる必要があり、それらが意図したとおりに機能していることを確認する必要があります。
これには、フィッシングを防ぐ方法について従業員を訓練・テストすること、パッチ管理ソリューションでエンドポイント全体にパッチポリシーを強化すること、継続的な可視性を提供し、自動的に修復を行い、実際にポリシーが施行されていることを確認できるエンドポイント管理ソリューションを使用することが含まれます。そのようにすることで、継続的なセキュリティを強化し、一貫したサイバーセキュリティを維持するのに役立ちます。
3. 手動修復では追いつかない
脅威と脆弱性を手動で修復することは、ますます成長する企業やリモートワーク環境に追いつくために、単にスケーリングできない時間のかかるプロセスです。各デバイスを一度に一つずつ管理しようとすると、複数の遅延が生じ、結果が不安定になり、特にリモートエンドポイントが関与している場合は人的ミスが発生しやすくなります。
実践における効果的なリスク軽減の姿とは
従来のリスク軽減戦略が非効率的である場合、効率的なリスク軽減とはどのようなものかを尋ねる必要があります。適切で現代的なリスク軽減戦略は、一貫した脅威の識別��と管理をいくつかの方法で提供し、次のことをすべきです。
エンドポイントとソフトウェア全体で継続的な可視性を維持し、リアルタイムで脅威や脆弱性を特定し、迅速な修正を可能にします。
リスクを優先順位付けは、重大性だけでなく、利用可能性や露出度を基にして、より正確で効率的な脅威管理を実現します。
リカバリーの自動化 が可能な限り行われることで、手作業なしで効率を簡素化し、改善します。
成果を検証し、セキュリティを確保して監査の準備を整えるリアルタイムのステータスとレポートを提供します。
継続して繰り返す。四半期ごとではなく、一貫した脅威の検出と軽減を維持し、露出ウィンドウを減少させるためです。
エンドポイント管理がリスク軽減をサポートする方法
分散およびリモート環境全体のリスクを軽減する最も効率的な方法の1つは、優れたエンドポイント管理ソリューションを使用することです。エンドポイント管理により、ITチームと管理者はどこからでもリモートデバイスを監視、サポート、保護することができ、セキュリティの強制や脅威の検出を容易に行えます。
エンドポイント管理には以下が含まれます。
1. リスク軽減の基盤としての可視性
可視性は、リスクを特定して軽減するための最も重要な要素です。結局、見えないものからは守れません。エンドポイントとソフトウェアの可視化は、盲点を減�らし、ITチームが脅威を迅速に特定し、問題になる前にリスクに積極的に対処できるようにします。
2. リスク低減メカニズムとしてのオートメーション
リスクや脆弱性、その他の問題に手動で対処することは、時間がかかるプロセスであり、人為的なミスが発生する可能性も常にあります。一方で、自動化は、効果的に脅威を特定して対処し、エンドポイント全体にパッチアップデートを展開し、デバイスの潜在的な問題を監視することで、露出ウィンドウを短縮します。これにより、迅速で一貫した軽減プロセスが提供され、デバイスを安全に保ちながら、ITチームをより重要なタスクに集中させることができます。
3. 仮定に対する管理と検証
問題を修正したら、それが確実に解決されたことを確認する必要があります。ソリューションに可視性と確認が欠けているときは、適切に解決されていると仮定するしかなく、それは最善であっても信頼性に欠けます。エンドポイント管理ソリューションは、ITチームが仕事の完了を確認できる強力なコントロールと検証機能を提供し、ITコンプライアンスを証明する監査用の明確な記録を完備しています。
Splashtop AEM がリスク軽減戦略にどのように適合するか
エンドポイント管理はリスク軽減のための強力なツールであり、Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）は、大小様々なビジネスに対して堅牢で使いやすい機能を提供します。Splashtop AEMを使用すると、ITチームは1つのダッシュボード�からリモートデバイスを管理でき、すべてのエンドポイントに関する明確なインサイトを得ることができ、リアルタイムのOSおよびサードパーティのパッチ適用、エンドポイントリスク露出の継続的な可視性が得られます。
1. Splashtop AEM を使用してエンドポイントのリスク露出を低減する
Splashtop AEMは、エンドポイントへの可視性と自動化ツールを提供し、管理をより効率的にします。これには、デバイスを最新の状態に保つためのリアルタイムのパッチ管理、CVEデータに基づく脅威の検出と認識、および各エンドポイントへのコンテキストに基づくインサイトが含まれます。これらの機能は、ITチームの負担を軽減しながら、リアルタイムでのパッチ適用と脆弱性の露出に対する継続的な認識を提供し、エンドポイント全体のリスクを軽減します。
2. ツールの混乱を増やさずに修復を自動化する
リスク軽減と脅威の修復には、複雑な手動のワークフローや複数の異なるツールを含めるべきではありません。Splashtop AEMは、ITチームが脅威を効率的に検出し、修復を自動化し、脆弱性に対処するためのパッチを設定できるよう、必要なすべてを一か所で提供します。
3. Intuneまたはマニュアルプロセスを使用するチームのリスク軽減を支援
Microsoft OSおよびアプリのパッチをMicrosoft Intuneで行っている場合でも、手動でエンドポイントにパッチを当てている場合でも、Splashtop AEMが役立ちます。Splashtop AEMは、Intuneの盲点をカバーし、チームがすべてのアプリケーションとエンドポイントを手動でパッチする必要をなくし、オペレーティングシステムおよび�サードパーティアプリケーションの自動パッチ管理を提供します。これは完全なパッチカバレッジを提供し、効率を向上させ、既存のプロセスをシームレスに補完します。
リスク軽減対策が効果を発揮しているかどうかの測定
リスク緩和戦略を変更したときに、その変更がうまくいっているかどうかをどうやって確信できますか？改善を追跡し、特定するために監視できる要素や指標はいくつかあります。
脆弱性の修正にかかる時間の短縮: 脆弱性を解決するのにどれくらいの時間がかかりますか？リスク軽減の取り組みが意図したとおりに機能している場合、潜在的な脅威により迅速かつ手間をかけずに対応できます。
未知もしくは未管理のエンドポイントが少ない: 未知、未管理、もしくは未保護のエンドポイントは重大なセキュリティリスクをもたらします。適切なエンドポイント管理により、未知のエンドポイントが既知となり、以前は管理されていなかったデバイスが保護されることで、これらのデバイスの数を減らすことができます。
改善されたパッチ準拠可視性: パッチ準拠の可視性は二つの目的を果たします。エンドポイントとアプリケーションがすべて適切にパッチが適用されていることをITチームが確認できるようにし、コンプライアンス監査のための明確な記録を作成します。もしあなたのエンドポイントがどれだけ安全であり、�監査を効率的に通過できるかをより簡単に判別できるならば、リスク軽減がうまくいっている証拠です。
新たに公開されたリスクへの迅速な対応: あなたのチームは新しいリスクにどのくらい速く対応できますか？適切なリスク緩和戦略を持つことで、新たな脅威に素早く対応できるようになります。したがって、応答時間が改善している場合、あなたの戦略は機能していることになります。
リスク軽減を日常のITオペレーションに取り入れる
効果的なリスク軽減は、継続的な可視性、脅威の検出、パッチ管理を必要とする継続的なプロセスです。エピソード的なチェックイン、一時的なスキャン、および定期的に予定された更新サイクルではもはやネットワークとデバイスを保護するためには不十分であるため、リスク軽減戦略は現代の脅威に対応するために進化しなければなりません。
可視性、自動化、制御は、適切なリスク緩和に不可欠であり、一貫して継続的な保護を提供できる持続可能な運用実践の基盤を形成します。しかし、リスク軽減は日々のITワークフローに組み込まれて初めて成功します。
分散型環境や限られた可視性がリスク緩和戦略を妨げている場合、Splashtop AEMがお役に立てます。Splashtop AEMを使用すると、リモートデバイス、BYODエンドポイントなどを簡単に監視および管理でき、すべてを1か所で行えます。これには、CVEベースのインサイトとパッチ自動化を使用したリアルタイムの脅威検出が含まれており、リスクが発生した瞬間に迅速に対処できます。
Splashtop AEMは、ITチームが��エンドポイントを監視し、問題を事前に対処し、ワークロードを軽減するために必要なツールとテクノロジーを提供します。これには以下が含まれます：
OS、サードパーティ、カスタムアプリの自動パッチ適用。
AIによるCVEベースの脆弱性インサイト。
ネットワーク全体で強制できるカスタマイズ可能なポリシーフレームワーク。
すべてのエンドポイントにわたるハードウェアとソフトウェアのインベントリトラッキングと管理。
アラートと修復により、問題が発生する前に自動的に解決します。
タスクマネージャーやデバイスマネージャーのようなツールにユーザーを中断させずにアクセスするためのバックグラウンドアクション。
エンドポイント管理とリスク緩和がどれだけ簡単か見てみませんか？今日からSplashtop AEMの無料トライアルを始めましょう。