Splashtop Enterpriseのリモートアクセス許可

Splashtopの詳細なアクセス許可と役割ベースの権限により、組織全体でリモートアクセスを利用する際に最高のセキュリティを確保しやすくなります。
Splashtop Enterpriseは、大規模な組織向けの強力なオールインワンリモートアクセスソリューションです。組織が持つ可能性のあるすべてのリモートアクセスニーズに対応します。
ITは、有人および無人のコンピュータとデバイスをリモートでサポート
従業員がオフィスのコンピュータにリモートアクセスしてリモートワークを行う
教育機関が学生のリモートアクセスをラボコンピュータにスケジュールし、管理します。
組織全体がリモートアクセスを利用して自宅や外出先で作業し、リモートサポートを提供しているため、どのユーザーがどのマシンにアクセスできるか、どのツールや機能が特定のユーザーに利用可能かを管理するのは大変に思えるかもしれません。
幸いなことに、Splashtop Enterpriseを使用すると、IT管理者はコンピュータのアクセス許可や役割ベースの機能許可を簡単に管理でき、すべてを集中管理コンソールを通じて行うことができます。
Splashtop Enterpriseで見つかるこれらのツールを詳しく見てみましょう：
個別のリモートアクセス許可
管��理コンソールは、IT管理者にすべてのユーザー、リモートアクセスされているワークステーション、およびリモートに使用されているデバイスを管理する能力を与えます。
高度に機密性の高いコンピュータにアクセスできるのは、適切なクリアランスを持つユーザーまたはユーザーのみであることを保証するために、管理者はリモートアクセスを許可された者にのみアクセス許可を割り当てることができます。
このツールを使用して、アクセス権をクリアされた人だけに制限することで、組織がセキュリティ侵害のリスクを最小限に抑えるのに役立ちます。
グループベースのアクセス許可
Splashtop管理コンソールのもう一つの素晴らしい機能は、グループ化機能です。管理者はユーザーとコンピュータの両方のグループを作成できます。その後、IT管理者はグループレベルでアクセス許可を設定できます。
この便利な機能により、ITマネージャーが組織全体のアクセス許可を割り当てるのがはるかに簡単になります。たとえば、マーケティングチームにマーケティング部門のコンピュータへのアクセスを簡単に与えることができたり、学校のITが特定のクラスに特定のラボコンピュータへのアクセスを与えることができます。
グループベースの管理者
IT管理者は、特定のグループベースの管理者を割り当てて、より小さなユーザーグループの権限のみを管理できるようにすることもできます。例えば、チームリーダーは自分のチームのユーザー、コンピュータ、権限を管理し、教師やITスタッフは自分のクラスの学生だけを管理できます。
詳細な役割ベースの権限
Splashtop Enterpriseは、リモートワークとITサポートの両方に対応した強力なインセッション機能を備えており、リモート切断する、リモート再起動、リモートストリーマーの再起動、2人のユーザーが1台のコンピュータに同時に接続するなどの機能があります。
しかし、すべてのユーザーがこれらの機能を使用できるようにしたくないかもしれません。セキュリティのために、ITチームだけがリモート切断するのような機能を使用することを望むかもしれません。
Splashtop管理コンソールでは、IT管理者が各ユーザーに管理者、グループ管理者、メンバーなどの役割を割り当てることができます。ユーザーを役割に割り当てることで、Splashtopのセッション中のリモートアクセス機能に対して役割ベースの権限を簡単に設定できます。
ボーナス – リモートアクセススケジューリング
学校のITは特にSplashtop Enterpriseのスケジューリング機能から恩恵を受けることができます。このツールを使用すると、特定の時間に基づいてアクセス許可を設定できます。
例えば、15台のマシンがあるコンピュータラボがあるとしましょう。午後1時には、15人のグラフィックデザインの学生が授業中にこれらのラボコンピュータにアクセスする必要があります。Splashtop Enterpriseを使用すると、リモートアクセス権限をスケジュールして、授業時間中にクラスの学生だけがラボコンピュータをリモートで操作できるようにすることができます。学生は、予定された時間枠を超�えてこれらのコンピュータにアクセスすることはできません。
組織はこの便利な機能を使用して、管理されたコンピュータがリモートでアクセスできる日/時間を設定することもできます。
Splashtop Enterpriseで始めましょう
Splashtopは、最高の価値を提供するエンタープライズクラスのリモートコンピュータアクセスソリューションおよびリモートサポートツールです。従業員や学生が自宅で作業できるようにしたり、ITがコンピュータを管理し、任意のコンピュータ、タブレット、モバイルデバイスにオンデマンドサポートを提供できるようにします。Splashtop Enterpriseには、SSO/SAML 統合、リモートコンピュータ管理機能、その他多くの便利な機能が含まれています。
今すぐお問い合わせいただき、価格を確認し、無料トライアルを開始してください！
オンプレミスのリモートアクセス/リモートサポートソリューションをお探しですか？Splashtop On-Premをご覧ください。