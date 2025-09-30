2019年7月29日の週における私たちのお気に入りのSplashtop顧客レビューをお読みください。これらの顧客がTeamViewer、GoToMyPC、LogMeInからSplashtopに切り替えた理由を見つけてください。
ここSplashtopでは、ビジネスプロフェッショナル、MSPs、IT、ヘルプデスクなどから、Splashtopを愛用する理由を聞いています。これらのコメントは、なぜ2,000万人以上の人々が今日、Splashtopの最高のリモートデスクトップソリューションを使用しているのかを示しています。
先週のトップレビューはこちら！
今週のレビュー
Splashtop リモートサポートレビュー
「LogMeInから切り替えて本当に良かったです。これまでで最高のビジネス決定でした。Splashtopは、小規模なビジネスの人々が高額なコンピュータサポートとリモート管理ソリューションに費やす大企業と同じ土俵に立つことを可能にしました。ありがとうSplashtop！あなたたちは違いを生み出しています。」
- Xay Phouangaphayvong 氏、Sol POS 創設者/最高サービス担当者
Splashtop リモートサポートの評価とレビューをもっと見る
Splashtop リモートアクセス レビュー
「Splashtopはとても使いやすいシステムです。GoToMyPCの以前の顧客であり、移行と使いやすさについて不安がありました。この変更を行う�ことは素晴らしい決断でした！これまでのところ、すべてに非常に満足しています。価格は驚異的で、更新時に他の会社で経験したようなプレミアムの急上昇がないことを願っています。それを変更しない限り、私のビジネスが続く限り顧客であり続けます！」
- Lisa M Rizzo、自営業の歯科管理コンサルタント
「本当に印象的です。サポート、製品の使いやすさ、設定。迅速な対応とトップティアの製品に感謝します。私は#1と評価しますし、TeamViewerとLogMeIn Proを使用してきました。」
- フランク・ウォリンスキー - WEDU-TV エンジニアリング担当副社長
See more Splashtop リモートアクセス Ratings & Reviews
Splashtopを試してみたいですか？
Splashtopがなぜ顧客に愛されているのか、自分で確認してください。詳細はこちら about which Splashtop solution is best for you.14日間の無料トライアルでいつでも無料で始められます。クレジットカードやコミットメントは必要ありません。
Splashtop リモートアクセス: は、ビジネスプロフェッショナルや小規模チームが自分のコンピュータにリモートアクセスしたい場合に最適です。詳細はこちら | 無料トライアル
Splashtop リモートサポート: IT、ヘルプデスク、MSPsがユーザーのコンピュータに有人および無人のリモートアクセスを行い、リモートサポートを提供するためのものです。詳細はこちら | 無料トライアル