メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Splashtop reviews of the week logo with IT technicians in background

Splashtop リモートアクセス Reviews of the Week – July 29, 2019

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

2019年7月29日の週における私たちのお気に入りのSplashtop顧客レビューをお読みください。これらの顧客がTeamViewer、GoToMyPC、LogMeInからSplashtopに切り替えた理由を見つけてください。

ここSplashtopでは、ビジネスプロフェッショナル、MSPs、IT、ヘルプデスクなどから、Splashtopを愛用する理由を聞いています。これらのコメントは、なぜ2,000万人以上の人々が今日、Splashtopの最高のリモートデスクトップソリューションを使用しているのかを示しています。

先週のトップレビューはこちら！

今週のレビュー

Splashtop リモートサポートレビュー

「LogMeInから切り替えて本当に良かったです。これまでで最高のビジネス決定でした。Splashtopは、小規模なビジネスの人々が高額なコンピュータサポートとリモート管理ソリューションに費やす大企業と同じ土俵に立つことを可能にしました。ありがとうSplashtop！あなたたちは違いを生み出しています。」

- Xay Phouangaphayvong 氏、Sol POS 創設者/最高サービス担当者

Splashtop リモートサポートの評価とレビューをもっと見る

Splashtop リモートアクセス レビュー

「Splashtopはとても使いやすいシステムです。GoToMyPCの以前の顧客であり、移行と使いやすさについて不安がありました。この変更を行うことは素晴らしい決断でした！これまでのところ、すべてに非常に満足しています。価格は驚異的で、更新時に他の会社で経験したようなプレミアムの急上昇がないことを願っています。それを変更しない限り、私のビジネスが続く限り顧客であり続けます！」

- Lisa M Rizzo、自営業の歯科管理コンサルタント

「本当に印象的です。サポート、製品の使いやすさ、設定。迅速な対応とトップティアの製品に感謝します。私は#1と評価しますし、TeamViewerとLogMeIn Proを使用してきました。」

- フランク・ウォリンスキー - WEDU-TV エンジニアリング担当副社長

See more Splashtop リモートアクセス Ratings & Reviews

Splashtopを試してみたいですか？

Splashtopがなぜ顧客に愛されているのか、自分で確認してください。詳細はこちら about which Splashtop solution is best for you.14日間の無料トライアルでいつでも無料で始められます。クレジットカードやコミットメントは必要ありません。

Computer and Mobile Device Icon

Splashtop リモートアクセス: は、ビジネスプロフェッショナルや小規模チームが自分のコンピュータにリモートアクセスしたい場合に最適です。詳細はこちら | 無料トライアル

Remote access two computers connecting icon

Splashtop リモートサポート: IT、ヘルプデスク、MSPsがユーザーのコンピュータに有人および無人のリモートアクセスを行い、リモートサポートを提供するためのものです。詳細はこちら | 無料トライアル

すべてのSplashtopソリューションを見る

今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する
無料トライアル

共有する
RSSフィード購読する

関連コンテンツ

Strobel Energy Group facility at night
IT&ヘルプデスクリモートサポート

Strobel Energy グループが LogMeIn Central を捨てて救われた方法

詳細はこちら
EPAD Business IT logo
MSPの

EPAD ITが250台のコンピュータをLogMeInからSplashtopに移行した方法

詳細はこちら
Media professionals remotely accessing radio stations with low latency and 4K resolution
リモートワーク

COVID-19の中でリモート放送ニュースルームを作成

詳細はこちら
Two individuals with headphones on giving a thumbs up in approval of Splashtop's software on a podcast
リモートワーク

メディアとエンターテインメント企業はSplashtopを大絶賛

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。