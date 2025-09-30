2019年8月5日の週の Splashtop のトップカスタマーレビューをチェック。2,000万人が Splashtop を使用する理由のいくつかを見つけてください。
Splashtopは、最高の価値を提供するリモートアクセスソリューションを提供します。リモートで作業するためのリモートデスクトップツールが必要な場合でも、クライアントにリモートサポートを提供するためのソリューションが必要な場合でも、私たちにはあなたにぴったりのソリューションがあります。でも、私たちの言葉を鵜呑みにしないでください。なぜお客様がSplashtopをこんなに愛しているのか、彼らの声を聞いてみてください。
先週のトップレビューはこちら！
週のレビュー
Splashtop リモートアクセス レビュー
「これは、私の小さなビジネスにとって完璧な低コストでリモート従業員を管理するために必要なすべての機能を備えています。ユーザーを接続するためのリンクを共有する機能は素晴らしく、非常に使いやすいです。接続性は素晴らしいです。」
- メタJ
「素晴らしいリモート体験。LogMeInから慣れ親しんだすべての機能を、わずかなコストで！」
- リチャード・メルトン
See more Splashtop リモートアクセス Ratings & Reviews
Splashtop リモートサポートレ��ビュー
「私はこのアプリを常に使用しています。これにより、会社のデータセンターに接続し続けることができ、サポートする従業員のサポートも行えます。」
- カルメン・クレンショー
Splashtop リモートサポートの評価とレビューをもっと見る
Splashtopを試してみたいですか？
Splashtopがなぜ顧客に愛されているのか、自分で確認してください。詳細はこちら about which Splashtop solution is best for you.14日間の無料トライアルでいつでも無料で始められます。クレジットカードやコミットメントは必要ありません。
Splashtop リモートアクセス: は、ビジネスプロフェッショナルや小規模チームが自分のコンピュータにリモートアクセスしたい場合に最適です。詳細はこちら | 無料トライアル
Splashtop リモートサポート: for IT, Help Desks, and MSPs who want attended and unattended リモートアクセス to their users’ computers to provide リモートサポート. 詳細はこちら | 無料トライアル
Splashtop SOS：IT、サポート、およびヘルプデスクチーム向けの、ユーザーのデバイスにオンデマンドでリモートサポートを提供するための有人の迅速なサポートソリューション。詳細はこちら | 無料トライアル