Splashtop reviews of the week logo with IT technicians in background

Splashtop リモートアクセス Reviews of the Week - August 5, 2019

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
2019年8月5日の週の Splashtop のトップカスタマーレビューをチェック。2,000万人が Splashtop を使用する理由のいくつかを見つけてください。

Splashtopは、最高の価値を提供するリモートアクセスソリューションを提供します。リモートで作業するためのリモートデスクトップツールが必要な場合でも、クライアントにリモートサポートを提供するためのソリューションが必要な場合でも、私たちにはあなたにぴったりのソリューションがあります。でも、私たちの言葉を鵜呑みにしないでください。なぜお客様がSplashtopをこんなに愛しているのか、彼らの声を聞いてみてください。

先週のトップレビューはこちら！

週のレビュー

Splashtop リモートアクセス レビュー

「これは、私の小さなビジネスにとって完璧な低コストでリモート従業員を管理するために必要なすべての機能を備えています。ユーザーを接続するためのリンクを共有する機能は素晴らしく、非常に使いやすいです。接続性は素晴らしいです。」

- メタJ

「素晴らしいリモート体験。LogMeInから慣れ親しんだすべての機能を、わずかなコストで！」

- リチャード・メルトン

Splashtop リモートサポートレビュー

「私はこのアプリを常に使用しています。これにより、会社のデータセンターに接続し続けることができ、サポートする従業員のサポートも行えます。」

- カルメン・クレンショー

