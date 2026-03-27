新しいWindowsの更新が来ると、ITチームは課題に直面します。そこで、効率的かつ確実に、複数の分散したエンドポイントに更新を設定する方法とは？もちろん、彼らは更新をスケジュールすることができますが、デバイスがオフラインになったり、ユーザーが再起動を延期したり、更新が正しくインストールされなかったりすると、コンプライアンス報告のためのパッチ完了の証明が非常に複雑になります。
パッチの設定は迅速かつ検証可能である必要があります。つまり、できるだけ少ない手動ステップで短時間でアップデートを展開し、実際にインストールされているもの、再起動を待っているもの、対応が必要なものを確認し、手作業のスプレッドシートを使わずに結果を報告することを意味します。
それでは、ITチームはどのようにしてWindowsの更新を迅速かつ確実にリモート配置できるでしょうか？実際の導入がどのようなものか、そしてSplashtop AEMのようなツールがどのように役立つかを探ってみましょう。
大規模にリモートWindowsアップデートが失敗する5つの問題
Windows の更新を効率的に展開する前に、どこで問題が発生する可能性があるかを理解する必要があります。通常、パッチ設定が失敗するのは、「設定」と「証明」ステップの間でワークフローがどこかで途切れるためですが、それ�はかなり広い範囲にわたります。幸いにも、失敗の理由を調べ、それを解決する方法を見つけることができます。
一般的なアップデートの問題には以下があります：
1.リアルタイムの可視性なし
予定された更新と完全に設定された更新には大きな違いがあります。"ITチームは、どのデバイスが実際に更新されているのか、どのデバイスが更新予定のみなのかを一目で確認できる必要があります。これにより、脆弱なエンドポイントを特定し、防御可能な証拠でコンプライアンス報告をサポートできます。"
本質的に、ITエージェントはよくある質問「今、我々はさらされているのか、それともそうでないのか？」に迅速に答えられるべきです。適切な可視性がないと、彼らにできるのは推測に過ぎません。
2. フィードバックループの遅さ
エンドポイントがパッチサイクルを逃したり、オフラインになったり、遅れてチェックインした場合、どうなりますか？あまりにも頻繁に、それらのデバイスがただ待たされて露出したまま次のサイクルを待つか、ITチームがそれらを更新するために時間とエネルギーを費やして追いかけなければならないことになります。これらの遅いフィードバックループは、時間、エネルギー、お金を費やすだけでなく、サイバーセキュリティの脆弱性を引き起こす可能性があります。
3. 再起動が完了を妨げる
多くの場合、更新を完了させるにはデバイスの再起動が必要です。これには時間がかかり、デバイスの再起動中に従業員が待たされるため、ユーザーは再起動をよく延期します。これらの場合、��デバイスは「再起動待ち」の状態のままであり、パッチが完全にインストールされていなくても適切に更新されているように見えます。
4. ネットワーク外のエンドポイントが遅れる
リモートワークやハイブリッドワーク、さらにBYOD（Bring-Your-Own-Device）ポリシーの拡大により、ネットワーク外のエンドポイントが増加しています。ノートパソコンやその他のリモートデバイスは、VPNやLAN接続にそれほど依存せず、従業員がどこからでも働けるようにしています。しかし、ITチームはこれらのリモートエンドポイントを管理し、完全に最新の状態に保つことができなければなりません。オフネットワークであることが多い場合、これは困難です。
5. レポート作成が時間がかかりすぎる
レポートは監査、リーダーシップの更新、サイバー保険、ITコンプライアンスの実証に重要です。しかし、適切なログおよびレポートツールがなければ、レポートの準備には時間がかかり、難しくなる可能性があります。これにより、チームは手動でのエクスポートや一回限りの照合作業を行うことになり、必要な情報をすべて見つけるために貴重な時間を費やすことになります。
では、どのようにしてこれらの問題に対処できますか？理想的なソリューションは、Splashtop AEMのようなパッチ管理ソリューションを使用して、継続的に設定、確認、および修復を行う必要があります。
なぜSplashtop AEMがWindowsアップデートをリモートで展開するための最適な選択なのか
Splashtop AEM には、堅牢でポリシーに基づいたパッチの設定と自動化が含まれており、ITチームがすべてのリモートデバイスに効率的に更新を設定することができます。
Splashtop AEMは次の機能を提供します：
1. エンドポイント間のリアルタイムパッチ可視性
可視性は、パッチ設定を遅らせる可能性がある最大のボトルネックの1つです。多くの組織は予定された更新に依存していますが、これによりオフラインデバイスでの更新の見逃し、インストールの失敗、パッチの確認の難しさが生じる可能性があります。
Splashtop AEMは、リアルタイムでエンドポイントとパッチの状態を可視化し、チームが何が更新されているか、何が保留になっているか、そしてどこに注意が必要かを迅速に確認するのを助けます。何らかの理由で更新できない場合、ITチームは例外を制御し管理することができます。
Splashtop AEMでは次のことができます：
どのデバイスがアップデートを欠いているかを確認してください。「割り当て済み」または「予定」かどうかに関係なく。
インストールが途中で止まっているものを識別し、再起動待ちや繰り返し失敗するものを確認して、それらに対処し、更新が正しくインストールされるようにします。
デバイスグループでフィルターして段階的なロールアウトを実行し、更新が適切に配信されていることを慎重に確認します。
2. より速い設定と修正ループ
ITチームがタイム・トゥー・クロージャーを短縮できれば、リスクの露出をより迅速に減��らし、艦隊全体でのパッチ完了をより一貫させることができます。この速度の鍵は、遅いパッチサイクルや報告の遅れを待つのではなく、パッチが遅れているデバイスに即座に対応できる能力にあります。
Splashtop AEMはポリシーベースのパッチ配布と迅速な是正ワークフローをサポートしており、チームがアップデートを展開し、例外をすばやく見つけ、何が失敗したのかを数日待たずにギャップを埋めることができます。これにより、パッチが迅速に設定され、問題や遅延がすぐに発見されることになり、日が経ってからではありません。
Splashtop AEM は IT チームに次のことを可能にします：
アップデートをプッシュし、ギャップを閉じるために、遅いチェックインサイクルを待つことなくラグや遅延を削減します。
失敗を修復し、全体の設定を再度実行するのではなく、ターゲットを絞ったアクションを使用して中断を減らし、効率を向上させます。
リモートおよびハイブリッドフリート全体で更新の遅れを減らすことで、慢性的に遅れているデバイスを減らします。
3. 手作業を減らす自動化
オートメーションにより、パッチ適用は一貫性があり、効率的で信頼性があります。それは手作業を減らし、安定したペースでタスクを実行し、最小限の入力で例外を処理し、便利で反復可能なパッチプロセスを実現します。
Splashtop AEMのパッチ自動化は、組織のポリシーに従うように設定でき、便利な時間に設定をして、テスト用のリングにパッチを設定し、失敗をなくすことができるので、ITチームは効率的に分散した環境全体で更新を実施できます。これにより、パッチ適用が迅速で信頼性が高く、繰り返し行えるようになり、ITエージェントが他のタスクに集中できるようになります。
Splashtop AEMは次の機能を提供します：
保守ウィンドウに合わせた予定されたパッチ適用により、業務への影響を軽減します。
ポリシー駆動型のワークフローにより、展開が月ごとに一貫して繰り返し行われます。
コンソール間の切り替えを減らし、人的エラーを減らし効率を向上させるために、一時的なスクリプトを少なくします。
4. 監査において有効な証明と報告
エンドポイントにパッチを適用したら、それを証明する必要もあります。監査人やセキュリティリーダーは、カバレッジ、既存の例外、およびそれらの扱い方を確認したがっています。そのため、堅牢なログ記録と報告は、監査をスムーズに通過するために不可欠です。
Splashtop AEMはパッチ活動のログを維持し、例外を追跡し、パッチの状態と保留中の再起動状態を表示することで、チームが完了を確認し、フォローアップアクションを文書化できるようにします。これにより、データを探すことなく監査の証拠を簡単に提供できます。
Splashtop AEM には以下が含まれます：
パッチ状態の報告は内部で共有しやすく、セキュリティ監査やリーダーシップの更新に役立ちます。
完了の証拠、適用される場合には再起動完了を含む、確認とクロージャのため。
関係者に対する明確な見解、IT、セキュリティ、コンプライアンスのリーダーシップを含みます。
Splashtop AEMを使用して複数のコンピュータにWindowsアップデートを設定する方法 (ステップバイステップ)
分散されたエンドポイントにWindowsアップデートを設定する必要があるITエージェントであれば、その作業は困難に思えるかもしれません。幸いにも、Splashtop AEM を使用すれば、分散したエンドポイント全体にわたってスケーリングする再現可能なプロセスを使って、手動のステップを減らしてパッチをテストし、展開することが可能です。
ステップ1: パイロットおよび本番用のデバイスグループを作成
最初のステップは、段階的な設定のためにデバイスグループを作成することです。これは、すべてを一度に更新しようとするのではなく、リングで更新を展開することによってリスクを制御し、トラブルシューティングを管理しやすくすることを目的としています。
良いパイロットグループは、エンドポイントの約5〜10％にのみ対応するべきですが、部門、ハードウェアの種類、リモートおよびオンサイトのデバイス、および問題が発生しそうなデバイスをいくつか含めるべきです。これは、更新されるエンドポイントの良いサンプルをカバーしているので、特定の部署やデバイスに関する問題を早期に特定できます。
例外のためのグループも含めるべきです。たとえば、ラボの機器や特殊なアプリがインストールされたデバイス、厳しい稼働時間要件があるものなどです。これらの例外は、大規模な設定に含めずに除外することができ�、それぞれのタイミングで適切に対応することができます。
ステップ2: アップデートの頻度と再起動ルールを設定する
更新のスケジュールとルールを設定することは、それらを効率的に自動化し、内部の締め切りまでに設定されることを保証します。Splashtop AEMでは、更新プログラムを設定するポリシーを作成し、規制を遵守しながらパッチを自動化することができます。
Splashtop AEMでは、次の操作を制御できます：
アクティブ時間やメンテナンスウィンドウに合わせてスケジュールを設定し、妨げを回避しつつ、夜間や週末、または特定の部署のウィンドウ内で安全にアップデートを展開します。
再起動のプロンプトと再起動の期限により、ユーザーに明確な再起動の指示が与えられ、ITはポリシーやデバイスグループにわたるスケジュールされたアクションを用いて再起動の完了を強制できます。
展開フェーズを整列するため、リングベースの設定を通じて、最初にパイロットフェーズと観察期間を行い、その後段階的な本稼働の波に進みます。
ステップ3: パイロットを実行し、その後、徐々に拡大する
アップデートを設定する際に、一度にすべてをプッシュしたくありません。代わりに、パイロットグループから始めて、発生する可能性のある問題、互換性のない部分、その他の問題を監視してください。これは、より大規模な導入前に対処すべき問題を特定するのに役立ちます。
もし問題が発生した場合は、次の設定までにそれらを修正することができます。これは失敗し�たインストールを再試行するような単純なものですが、より深いトラブルシューティングのために問題のあるエンドポイントを隔離する必要があるかもしれません。重要なことは、より大規模な設定に拡張する前に問題を修正することです。
パイロットグループが問題なく（もしくは最小限の困難で）設定されたら、次のグループに進むことができます。
ステップ4: コンプライアンスを確認し、レポートをエクスポートする
パッチの設定が完了したら、完了を証明する必要があります。Splashtop AEMは、パッチ適用状況を示し、例外を強調し、ギャップを埋めるために取られたアクションを文書化することで、監査対応のレポートを提供します。
これには、デバイス全体のカバレッジの確認と、まだフォローアップが必要なアクセス不能またはオフラインのデバイスの明確なリストが含まれます。これは、再起動が保留中であるか、またはゼロ付近であることを確認します（パッチインストールの完了には再起動が必要なことが多いため）、完了率、例外、および是正措置に関するノートをキャプチャして、明確な監査追跡を提供します。
共通の設定の落とし穴と、それを回避するためにSplashtop AEMがどのように役立つか
エンドポイント全体にパッチを設定する際に、注意すべき一般的なミスがいくつかあります。これらの落とし穴を意識しておくことで、それらを認識し回避するのに役立ち、より効率的な設定を保証します。
1. インストール済みだが再起動されていない
パッチはインストールされたデバイスが再起動するまで完全にインストールされたことにはなりません。しかし、従業員は仕事の妨げになるのを避けるために、これらの再起動をしばしば遅らせます。その結果、パッチは「インストール済み」と表示されますが、実際にはアクティブになっていません。組織は、クリアなプロンプト、スケジューリングツール、合理的な延期を活用して、デプロイを確認し、未処理の再起動を追跡しなければならず、誰の作業も中断しないようにデバイスを再起動させる必要があります。
2. コンプライアンスから外れるリモートエンドポイント
リモートエンドポイントは、特に使用頻度が少ない場合、管理が難しいことがあります。接続が断続的で、チェックインが不安定で、VPNにほとんど接続されていない移動デバイスでは、コンプライアンスから外れることが簡単です。ITチームは、特に高リスクの場合、デバイスを迅速にコンプライアンスに戻すために、ターゲットを絞った修正が可能なパッチ管理ソフトウェアが必要です。
3. パイロットが現実的でなかったために失敗が広がった
リングベースのデプロイを使用している場合でも、大きな問題を見落とす間違いを犯す可能性があります。パイロットリングが更新しやすい基本デバイスのみに焦点を当てると、ドライバ、ディスクスペース、アプリの競合などの問題を見逃すことがあります。
パイロットリングには、さまざまなハードウェア、役割、リモートデバイス、エッジケース、一般的に使用されるデバイスが含まれている必要があります。この多様性により、各エンドポイントタイプに最も正��確なテストを受けられるようになり、問題が広まる前に特定するのが容易になります。
リモートWindowsアップデート設定チェックリスト
Windowsデバイスに更新を設定する時、それは時間のかかる苦労である必要はありません。以下のチェックリストに従って、効率的に更新を設定し、正確に確認し、迅速に修正されるようにしてください。
パイロットおよび本番環境のデバイスグループを構築し、例外を含む設定を効率的に管理します。
リズム、メンテナンスウィンドウ、および再起動ルールを設定して、更新の速度を制御し、締め切りを満たします。
代表的なサンプルでパイロット設定を実行する。
インストールを確認し、再起動完了を検証して本当の終わりを迎えましょう。
失敗をすぐに修正し、展開後まで待たないでください。
波のように拡大する, 次のリングに移動するタイミングを知るためのしきい値を使用します。
エクスポートコンプライアンス報告、対象範囲、例外、およびアクションに関する情報を含む。
簡単にできるWindowsアップデート
適切なツールさえあれば、Windowsの更新をリモートで設定するのは難しくありません。リモート更新には、設定、確認、および修正が必要ですが、迅速な完了、問題の減少、信頼できる報告につながります。
Splashtop AEMを使用すると、運用管理を維持し、��コンプライアンス報告をサポートするために必要な可視性、自動化、修正ワークフロー、報告機能を備えた集中コンソールからエンドポイントにパッチを配信できます。サイクルごとにエンドポイントの最後の部分を追いかける代わりに、ギャップをより速く埋める標準化された再現可能なプロセスを確立できます。
パッチラグを減らし、例外バックログを縮小し、実際にパッチされたものについての明確な報告書を作成する準備はできていますか？Splashtop AEMの無料トライアルを今日から始めましょう。