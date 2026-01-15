時々、「自動パッチ適用」が実際には約束通りに効果的または自動的にパッチを適用しないことがあります。多くの組織がパッチ適用を自動化していると主張していますが、それでもシステムを未修正のまま脆弱性が残り、侵害に繋がることがよくあります。
パッチ自動化は、各エンドポイントとアプリケーションが最新の状態に保たれることによって、サイバーセキュリティを向上させ、リスクを低減するはずです。それでも、多くの場合、切断するがあります: パッチ自動化ツールは常にリアルタイムの自動パッチを提供するわけではなく、完全なセキュリティよりも脅威保護の低下を招くことがあります。
それを踏まえて、実際の脅威を優先し、単に更新をスケジュールするのではなく、デバイスが必要な更新を受け取ることを保証する自動パッチ戦略の構築方法を検討してみましょう。
基本的な自動化とリスクベースのパッチ運用の違い
まず、多くの人が見逃している区別を明確にする必要があります。それは、基本的な自動化とリスクベースの自動化の違いです。
基本的な自動化は、更新を確認し、優先順位をほとんど考慮せずに設定するために、既定のスケジュールを使用します。これは技術的にはパッチ適用を自動化しますが、予定された設定に依存しているため、パッチが迅速に適�用されず、エンドポイントが無防備な状態になる隙間を残します。
一方、リスクベースのオートメーションは、新しいパッチを自動的に検出し、利用可能になるとすぐにエンドポイント全体に設定します。それは、エクスプロイトの可能性、深刻度、露出に基づいてパッチの優先順位を決定し、より迅速で知的な設定を可能にします。
パッチのスケジューリングは便利に見えるが、リスクを均等に軽減したり、迅速な保護を保証したりすることはありません。新しい脆弱性が特定されると、サイバー攻撃者は迅速にそれを悪用するため、企業は手遅れになる前にセキュリティ体制を更新する必要があります。スケジュールされたパッチ適用は、パッチのリリースから設定までに数時間かかることがあり、システムが脆弱な状態に置かれます。
攻撃者は通常、ネットワークに侵入しデバイスを侵害するために、サードパーティソフトウェアの遅れやセキュリティの隙間、視認性の盲点を悪用します。リアルタイムのリスクベースのパッチ自動化は、攻撃者がこれらの脆弱性を悪用する前に検出することができますが、基本的な自動化ソリューションにはこれらの機能が欠けていることがよくあります。
なぜ従来のパッチ戦略はリスクを減らさないのか
事実として、従来のパッチ戦略ではもはや十分ではありません。かつてはエンドポイントを最新の状態に保つのに効果的でしたが、現在ではリスクを軽減しない重要なギャップを残しています。
パッチサイクルを脅威の緊急性ではなく固定のスケジュールに結びつけると、パッチ適用が遅くなり、脆弱性への露出が長引きます。同様に、モバイルデバイス管理（MDM）やエンドポイントツールでチェックインの遅延が長い場合、パッチが当たらず長時間放置され、安全ではない状態になることがあります。
さらに、サードパーティのアプリやソフトウェアも適切に更新された状態を保つべきですが、多くの従来型ソリューションでは、これらの脆弱性に対する可視性やサードパーティアプリのパッチを適用する能力が欠けています。これにより、ITチームが気付かないうちに攻撃者が利用できる重大な脆弱性が残されます。
同様に、従来のパッチ戦略は、パッチが正しくインストールされていることを確認する手段を欠いています。その結果、パッチプロセスにエラーがある場合、ITチームはシステムが脆弱なままであることを知るすべがありません。
一般的な脆弱性と露出（CVE）を考慮する必要もあります。手動のCVEトリアージに依存して、優先すべき脆弱性を決定し、修正する従来のパッチ戦略は、成長する企業や分散したエンドポイントへの対応に苦労しています。これにより、パッチ設定が遅くなり、重要なシステムや脆弱性が未パッチのままになります。
リスクを軽減するパッチ戦略とは
さて、強力で現代的なパッチ戦略とはどのようなものでしょうか？適切なパッチ管理には、パッチの速度、カバレッジ、保護を向上させるためのいくつかの重要な要素が含まれています。
エンドポイントとアプリケーションの継続的な可視性 により、できるだけ早く脆弱性を特定して対処します。
CVEに基づく優先順位付けにより、最も重要なリスクに対処します。
リアルタイムのパッチ設定で、パッチが迅速かつ効果的に設定されることを保証します。
ポリシーベースの施行は、遅延と人的ミスを減らし、各脆弱性が会社のポリシーに従って対処されるようにします。
パッチが正しくインストールされていることを確認し、監査や ITコンプライアンス のための記録を維持するための確認および報告 。
パッチ管理をこれらの要素とともに使用することで、総合的で迅速なパッチの設定が確保され、最も重要な脆弱性が優先的に迅速に対処され、各パッチが正しくインストールされます。毎日増加するサイバー脅威に直面するビジネスにとって、効果的なパッチ管理は、サイバーセキュリティを維持するか、壊滅的なデータ侵害を受けるかの分かれ目となります。
Splashtop AEMがリスクベースのパッチ自動化を可能にする方法
現代の脅威は、高度な自動化されたパッチ管理および脅威検出ツールを必要とします。幸いなことに、このようなソリューションがあります：Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management)。
Splashtop AEMは、ITチームがリアルタイムの自動パッチ適用とAI支援によるCVEインサイトに加え、デバイス、オペレーティングシステム、サードパーティ製アプリを常に保護するための監視と迅速な修復アクションで露出を減らすのを助けます。
Splashtop AEM には以下が含�まれます:
リアルタイムパッチングは、利用可能な更新を検出し、遅延チェックインに頼ることなく、パッチポリシーに基づいて迅速にデプロイします。
CVEの洞察を利用して、タイムリーな修正のための高リスクで利用可能な脆弱性を特定します。
サードパーティアプリケーションのパッチ適用でアプリを最新に保ち、ブラウザやコラボレーションツールなどの一般的な攻撃ベクトルから防御します。
ポリシーベースの自動化により、パッチポリシーを施行し、深刻度とリスクに基づいて更新の優先順位を決定します。
クロスプラットフォームサポートにより、ITチームはWindows、macOS、その他のデバイスを単一のコンソールから管理できます。
統合ダッシュボードが、すべてのエンドポイントのリスクポーズとパッチ状態をリアルタイムで表示し、完全な可視性と制御を提供します。
Splashtop AEMを使用すると、ITチームは分散したエンドポイントを現代の脅威から保護できます。それは、各エンドポイントが保護されたままであることを保証するために必要な可視性、セキュリティ、および制御を組織に提供し、エンドポイント全体でのより良い保護を可能にします。
ステップバイステップ: リスクを軽減するパッチ戦略の構築方法
では、企業はどのようにしてパッチ戦略を改善し、すべてのエンドポイント、アプリケーション、オペレーティングシステムが最新の状態に保たれるようにリスクを最小限に抑えることができるのでしょうか？これらの手順に従うことで、分散環境においても包括的で最新のセキュリティと迅速なパッチ適用を提供することができます。
完全なエンドポイントの可視性を確立する: Splashtop AEMを使用して、すべてのデバイスとアプリケーションのインベントリを自動的に管理し、パッチスコープから外れるエンドポイントやソフトウェアをなくします。
最もリスクの高い脆弱性を明らかにする: CVEの洞察を活用して、悪用可能で重大な影響を及ぼす脆弱性を特定し、即座に対応が必要なものを見つけ出しましょう。
スケジュールではなくリスクで優先順位を: 重大性、悪用可能性、およびビジネスへの影響に基づいてパッチ適用ルールを定義し、重要な更新が最初に対処されるようにします。
ポリシーによる自動適用: 手動の介入なしで継続的にパッチを設定と適用するために、Splashtop AEM ポリシーを設定します。
リアルタイムでパッチを適用: OSやサードパーティの更新を利用可能になったらすぐに設定し、ゼロデイや重大な欠陥への露出を削減します。
確認と修正の報告: リアルタイムダッシュボードとレポートを使用してパッチの成功を確認し、監査準備済みの記録を維持します。
継続的に適応: 新たな脅威が出現し環境が変わるにつれて、ポリシーを徐々に洗練させてください。
リスクを増大させる一般的なオートメーションミス
自動化ソリューションを設定する際には、その効果を最大限に引き出し、全てのエンドポイントに効率的にパッチを適用することを確実にしたいものです。しかしながら、いくつかの一般的な間違いはリスクを軽減するどころか、むしろ増大させる可能性があります。
例えば、優先順位をつけないと、自動パッチソフトウェアが低優先の脅威に対してマイナーパッチの設定に全時間を費やし、より重要な更新を後回しにしてしまうかもしれません。同様に、設定サイクルに依存していると、新しい重要なパッチがリリースされても、サイクルが繰り返されるまで展開されない場合があります。どちらの場合でも、これにより重要なパッチが遅れ、エンドポイントが露出したままになる可能性があります。
サードパーティソフトウェアを無視することはリスクを増大させる可能性があります。そうしたアプリケーションは攻撃者が悪用できる新たな脆弱性をもたらすからです。優れた自動パッチ戦略には、完全かつ一貫したカバレッジを保証するために、サードパーティアプリケーションを含める必要があります。
多くの企業は、IT遵守とセキュリティを同じ目標と考えています。しかし、セキュリティコンプライアンス規制はすべての企業にとっての基本的要件を表していますが、個々の企業にはそれぞれ特定のセキュリティニーズがあります。コンプライアンス要件の達成に留まっているだけでは、最低限のことしかしておらず、ビジネスに最も影響を与えうるサイバーセキュリティ対策を怠っていることになります。
最後に、多くの組織が自動化は確認なしに機能すると仮定するか、悪いことに、それを確認するための可視性を欠いていることがあります。アップデートが正しくインストールされない可能性が常にあるため、各パッチが正しくインストールされることを確認するには、可視性が重要です。
幸いなことに、これらの問題はすべてSplashtop AEMで対処できます。Splashtop AEMを使用すると、ポリシーや脅威レベルに基づいてパッチルールと優先順位を設定し、オペレーティングシステムやサードパーティアプリの更新を自動化し、コンプライアンスとセキュリティを維持し、各更新を可視化することができます。これは、エンドポイント全体で包括的でリアルタイムかつ信頼性の高いセキュリティを確保するのに役立ちます。
リスクベースのパッチ自動化で最も利益を得るのは誰か
リスクベースのパッチ自動化を実装することで、多くの企業やチームに役立ちます。
リモートおよびハイブリッド環境を管理するITチームは、リモートエンドポイントを自動的にパッチし、更新することができます。
IntuneやMDMツールを利用している組織は、遅延したパッチサイクルの際に、重要なアップデートを即時に設定することでセキュリティリスクを軽減できます。
セキュリティ意識の高いチームは、脆弱性に迅速に対処し、強力なサイバーセキュリティ体制を維持することで、攻撃のリスクを軽減できます。
修復の証明が必要なコンプライアンス重視の組織は、パッチのステー��タスを追跡し、コンプライアンスを示すことができます。
複数のクライアントに対してパッチとリスクを管理するマネージドサービスプロバイダー（MSP）は、それぞれを手動で管理することなく、クライアント全体でパッチを自動的に更新できます。
もちろん、これらの例は包括的ではありません。これらはいくつかの主要なユースケースですが、複数のエンドポイントを維持し保護する必要があるどの組織も、Splashtop AEMのような自動パッチソリューションの提供するパッチ作業のしやすさとセキュリティの恩恵を受けることができます。
自動化は時間を節約するだけでなく、リスクを減らすべきです
自動化は迅速で効率的なパッチ管理のための強力なツールですが、時間を節約する以上の役割を果たすべきです。適切な自動化はリスクを軽減しセキュリティを向上させるべきですが、それを実現するには脅威の優先順位付けとリアルタイムの修復が組み込まれている必要があります。
Splashtop AEMを使用すると、ポリシーベースのルールに基づいて、分散されたエンドポイント全体にパッチを自動的に検出、テスト、優先順位付け、および設定できます。これにより、ITチームの負担を軽減し、すべてのエンドポイントへの可視性と明確な監査記録を提供しながら、職場環境全体でITコンプライアンスとサイバーセキュリティを向上させます。
Splashtop AEMは、ITチームにエンドポイントを監視し、問題に積極的に対処し、作業負荷を軽減するためのツールと技術を提供します。これには以下が含まれます：
OS、��サードパーティ、カスタムアプリの自動パッチ適用。
AIによるCVEベースの脆弱性インサイト。
ネットワーク全体で適用可能なカスタマイズ可能なポリシーフレームワーク。
すべてのエンドポイントにおけるハードウェアとソフトウェアのインベントリ追跡および管理。
アラートと修復によって、問題が発生する前に自動的に解決します。
タスクマネージャーやデバイスマネージャーのようなツールにユーザーを中断させずにアクセスするためのバックグラウンドアクション。
Splashtop AEMはネットワーク全体のエンドポイントとアプリケーションに対して、モダンでリスクベースのパッチ戦略を可能にします。無料トライアルで今日試して、リスク削減の本当の違いを体感してください。