多くの企業がリモートワークポリシーを恒久的に変更し、より柔軟性を持たせています。彼らが何をしているのか、そしてあなたの会社が同じことをする方法を紹介します。
COVID-19パンデミックは、多くの企業にオフィスを閉鎖し、迅速にリモートワークモデルを採用することを強いました。課題にもかかわらず、ビジネスリーダーや労働者は、在宅勤務が提供するいくつかの利点を発見しました。そのため、多くの企業はリモートワークポリシーを変更し、従業員にリモートで働く機会をより多く提供しています。
では、新しい常態はどのようになるのでしょうか？リモートワークは本当に未来なのでしょうか？企業は完全なリモートワークモデルに移行するのでしょうか？それとも何らかのハイブリッドモデルでしょうか？
世界の主要企業がどのようにリモートワークポリシーを永久に変更したかを見てみましょう：
フェイスブック
2020年5月21日、FacebookのCEO、Mark Zuckerbergは、今後5〜10年で会社の48,000人の従業員の半数がリモートで恒久的に働く可能性があると述べました。この決定は、従業員と経営陣に在宅勤務についての意見を調査し、リモートワークフォースを持つことのいくつかの利点を発見した後に行われました。
セールスフォース
Salesforceは最近、社長兼最高人事責任者のBrent Hyderが「9時から5時の勤務時間は終わった」と述べたことで注目を集めました。同社は、従業員が仕事と家庭生活のバランスをより良く取れるようにすることで、イノベー��ションの向上とビジネス成果の向上が見込めるという信念のもと、リモートワークポリシーを変更しました。役割に応じて、従業員はフルタイムでリモートワークをするか、オフィスで働くか、「フレックス」ワークを選択できるようになります。これは、週に数日だけオフィスにいることを意味します。
Microsoft
コンピューティングの巨人Microsoftは、従業員が週の約50%を在宅勤務できるようにしており、一部の従業員はフルタイムのリモートワークが承認されています。これは、従業員がリモートで働くこととオフィスで働くことの両方の利点を享受しながら、より柔軟性を持たせるハイブリッド職場を作るというMicrosoftの取り組みの一環です。
ジーメンス
このリストの他の企業とは異なり、Siemensはテクノロジー企業ではありません。むしろ、彼らは30万人以上の従業員を抱えるグローバルな電気工学企業です。それでも、同社はリモートワークの価値を認識しており、現在、約14万人の従業員が週に2〜3日自宅で働くことを許可しています。
囀る
Twitterは、在宅勤務の新しいポリシーを発表した最初の主要な米国企業でした。同社は、従業員が在宅勤務を恒久的に選択するか、オフィスで働くかを選択できるようにしています。この決定は、リモートワークのいくつかの利点を発見した後に行われました。
企業がリモートワークを受け入れている理由は？
上記の企業や多くの他の企業は、リモートワークの結果として、従業員と会社全体の両方にとってのポジティブな利益を享受したため、リモートワークポリシーを変更しました。従業員は仕事と生活をより良く管理でき、毎日の通勤に時間を浪費することがありません。従業員は在宅勤務が提供する柔軟性を愛しています。
リモートワークはオフィスの物理的な場所によって課される障壁を取り除くため、企業はより大きな従業員ネットワークにアクセスできます。分散型の労働力は、企業に多様なスキルセットを持つより多くの労働者へのアクセスを提供します。
あなたの会社はどのようにリモートワークを受け入れることができますか？
より多くの企業が新しいリモートワークポリシーを採用するにつれて、求職者はより柔軟な作業環境を提供する企業をターゲットにし始めています。ですから、従業員にオフィス外で働くことを許可することを考えているなら、成功するために何ができるでしょうか？
最も重要なことは、従業員がオフィスにいるかのように業務がスムーズに進行し続けることを確保することです。そのため、従業員がリモートで働いている間もオフィスで得られるすべてのリソースにアクセスできるようにする必要があります。
リモートアクセスを活用してリモートワーカーをオフィスコンピュータに接続する
リモートアクセスソフトウェアにより、従業員は自分の個人デバイスを使用して、まるで目の前に座っているかのように仕事用コンピュータにリモートでアクセス��し、制御することができます！つまり、オフィスのワークステーション上の任意のファイルにアクセスし、任意のアプリケーションを実行できます。
In fact, with a tool like Splashtop リモートアクセス, employees can 実行 applications such as Adobe Creative tools and 3D modeling programs such as AutoCAD while accessing work computers from any other computer, tablet, or mobile デバイス.これにより、Splashtopは、より多くのリモートワークの機会を提供する際に、企業が成功を収めるための理想的なツールとなります。
もっと知りたいですか？Splashtopがどのようにして数千の企業がリモートアクセスソフトウェアでリモートワークを受け入れるのを支援したかを確認し、自分でプラットフォームをテストするために無料で試してみてください！