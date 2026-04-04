リモートサポートを使用するITサポートチームは、単に問題を迅速に解決するだけでは十分ではありません。彼らは、誰がデバイスにアクセスしたか、いつ、何をしたかを明確に示すために、詳細な記録を保存し、エクスポート可能な監査記録を作成する必要があります。適切なセッションログがないと、誰が何をしたかを追跡するのは非常に難しく、責任の明確化に支障をきたします。
多くのリモートサポートツールはセキュリティを謳っていますが、すべてがセッションログ、監査トレイル、監査の準備や内部コンプライアンス報告に必要な報告の深さを提供しているわけではありません。では、どのセッションログと監査機能が最も重要か、そしてSplashtopのようなリモートサポートソフトウェアがそれらの要件をどのようにサポートできるかを見てみましょう
リモートサポートにおけるセッションロギングと監査が重要な理由
リモートサポートがセキュアだからといって、必ずしも監査可能とは限りません。ITチームはセッション終了後も記録と証拠を必要とします。
ITチームがリモートサポートソフトウェアを使用すると、どこからでもエンドユーザーのデバイスにアクセスできます。これは特権のあるアクションであり、説明責任を確保するために監視が必要です。技術者が従業員のデバイス、顧客のシステム、サーバー、キオスクで作業している場合でも、インシデントのレビューやポリシーの施行のためにリモートセッションの記録を保持することが不可欠です。
これは、医療や金融のような規制された業界で最も一般的ですが、それだけにとどまりません。セッションログは、内部統制、ベンダーの監視、顧客の証明、その他の文書を必要とするITチームにとって重要です。
コンプライアンスチームがリモートサポートツールに期待すべきログ
セッションログの重要性を考えると、リモートサポートツールはどのような情報を記録すべきでしょうか？監査とコンプライアンスのために記録しなければならない重要な詳細がたくさんありますので、意思決定者は、それらすべてを追跡できるリモートサポートツールを選択するようにしてください。
1. セッションIDとアクセス詳細
誰が何をいつアクセスしたかは、どんな監査ログにおいても最も重要な詳細の一つです。この情報は責任のため、及び潜在的に危険にさらされたアカウントを特定するために不可欠ですので、最初に収集されるべきデータの一部であるべきです。
この情報には以下が含まれます：
技術者のアイデンティティ。
エンドユーザーの識別情報（該当する場合）。
アクセスされたデバイスまたはエンドポイント。
セッション開始時間、終了時間、および期��間。
セッションが有人か無人か。
許可またはアクセスの文脈、該当する場合。
2. セッション内アクティビティの追跡
セッション中に何が起こったかを追跡することも重要です。これにより、不審な活動を特定し、エージェントがリモートデバイス上で本来の業務のみを行っていることを確認し、メンテナンスやトラブルシューティング活動の記録を提供することができます。
この情報には以下が含まれます：
ファイル転送活動。
チャット記録履歴。
コマンドラインまたは管理者権限のアクション（可能であれば）。
再起動または再接続。
セッション録画の利用可能性。
メモやチケットにリンクされたセッションのコンテキスト。
3. レポート、保持、エクスポート
これらのログを保持、レビュー、およびエクスポートすることも重要です。データはアクセスできないと意味がないし、整理して集めるのに時間がかかることもあります。次のような明確な報告、保持、エクスポートルールがあるソリューションを探してください：
検索可能なログ。
監査や内部レビューのためのエクスポート可能な記録。
内部のポリシーと要件に合わせたログ保持期間。
調査支援、コンプライアンスレビュー、サービス文書をサポートするための報告。
PSA、ITSM、またはチケットのワークフローに接続セッションデータを戻す能力。
ログはデータを集めるだけではありま�せん。それは、証拠を収集、分析、整理する能力を必要とし、後でアクセスして使用できるようにし、組織全体でのコンプライアンスと可視性を保証します。
セッションログを効率的にするものとは
ログセッションは手動で時間のかかるプロセスであるべきではありません。効率的な自動ログは、技術者に追加の負担をかけずに重要な詳細を捉え、それを簡単に検索できる形式で整理する必要があります。
しかし、一部のソリューションではこれらの基準を満たさないログ機能を提供しています。例えば、最小限のメタデータを保存するツールがあり、それも短期間だけです。他にはエクスポートオプションが欠如していたり、セッションコンテキストがないため、監査には使えないものもあります。
本当に効率的なツールを求めているなら、ITエージェントやコンプライアンス担当者の摩擦を減らせるものが良いです。セッションデータのレビュー、保持、エクスポートが簡単にできるものが必要です。これにより、監査プロセスがより効率的かつ苦痛が少なくなります。
コンプライアンス報告のためのリモートサポートソフトウェアを評価する際に聞くべき重要な質問
では、リモートサポートソリューションに必要なコンプライアンス報告機能が備わっているかどうかを知るには、どうすればいいでしょうか？単にレポートを提供するだけでは不十分です。レポートがどのように機能するのか、どのような機能を含んでいるのか、そしてポリシー要件をどの程度満たしている�のかを知る必要があります。
リモートITサポートソフトウェアを評価する際には、必ず次の質問をしてください:
どのセッション詳細が自動的にログに記録されますか？
ファイル転送、チャットアクティビティ、コマンドラインアクションは記録されますか？
セッション録画は利用可能ですか？
ログはどれくらいの期間保持されますか？
ログを監査やコンプライアンス評価のためにエクスポートできますか？
ログは検索でき、後で簡単に確認できますか？
セッション記録をチケットやサポートワークフローに結びつけることはできますか？
そのツールは有人サポートと無人サポートの両方で同様に明確な監査の可視性をサポートしますか？
ソリューションはITサポートチーム向けに作られていますか、それとも単なるad hocリモートアクセスのためですか？
ソフトウェアは、技術者、エンドポイント、および部門全体で拡張でき、レポート作成をより困難にすることはないでしょうか？
Splashtopが効率的なセッションログと監査をサポートする方法
幸い、リモートサポートツールは、迅速なサポートと詳細なセッションの可視性およびレポートを組み合わせています。Splashtopを使えば、ITチームは簡単にリモートデバイスに接続し、どこからでもサポートを提供し、各セッションの明瞭な記録を保持できます。これにより、Splashtopは、技術者が最高のサポートを提供しながら監査に備えたい�と考えるチームにとって強力な選択肢となります。
1. 基本的なメタデータを超える詳細なセッションログ
Splashtopのセッションログは、基本的な接続タイムスタンプを超えています。セッションの開始と終了時間、デバイスの詳細、ユーザーID、チャット活動、ファイル転送、コマンドライン操作などの豊富なセッションコンテキストを含めることができます。これにより、より強力な説明責任が確保され、調査が容易になり、内部レビューや監査準備のための文書化が明確になります。
2. セッション録画とレビュー可能性
Splashtopにはセッション録画が含まれており、チームがリモートサポートアクティビティのレビュー可能な記録を保持し、監視と文書化に役立ちます。管理者は録画を利用して、機密性の高いやり取りを見直したり、監査準備を支援したり、トレーニングや品質保証を改善したり、より明確なセッションの証拠により紛争を解決することができます。
3. エクスポート可能なログとレポート作成をサポートする保持
セッションログは、必要に応じて保持されてアクセスできる場合にのみ、報告や監査レビューに役立ちます。Splashtopはログを定義された期間保持し、監査およびコンプライアンス報告のワークフローのためにログエクスポートをサポートします。
4. ドキュメントを改善するサポートワークフロー統合
Splashtopの統合は、セッションの詳細をより広範なサポート運用に流入させるのに役立ちます。ITSMおよびPSAワークフローに接続すると、セッション情報を基盤となるサポートイベントに結びつけ��ることができ、チームはより明確なドキュメントと一貫性のあるサービス記録を維持するのに役立ちます。
サポート速度とコンプライアンスの可視性が必要なチームに最適なSplashtop
ITチームは、リモートサポートとセッション可視性のために、アクセスとドキュメント用の別々のツールを組み合わせる代わりに、単一のプラットフォームを使用することで恩恵を受けることが多いです。Splashtopを使えば、ITチーム、MSPs、サポート組織は、有人および無人サポートセッションを開始し、詳細なログと監査向けのセッション記録を維持することができます。
Splashtopを使用すると、ITエージェントはどこからでもリモートサポートセッションを開始し、シングルインターフェースを通じて、手を使ったトラブルシューティング、メンテナンス、サポートを提供できます。同時に、Splashtopはセッションの活動と主要なセッションの詳細を記録し、チームが説明責任や監査レビューに必要なドキュメントに簡単にアクセスできるようにします。
リモートサポートセッションを超えた広範な可視性を求めるチーム向けに、Splashtop AEM には、リアルタイムパッチ適用、インベントリ可視性、自動修復ワークフローといった追加のエンドポイント管理機能が含まれています。それにより、組織は分散環境全体で、より強固なドキュメンテーションと運用の可視性を維持するのに役立ちます。
詳細なセッションログが特に重要になる時
セッションログは、「必要なときにあれば便利」というものではなく、多くの組織にとって不可欠です。業界や部門によっては、詳細なログ記録に対するより緊急のニーズがあるかもしれません。これには以下が含まれます：
1. 社内ITおよびヘルプデスクチーム
社内IT部門やヘルプデスクチームを持つ企業にとって、リモートサポートは、いつでもどこでも、どのデバイスでも従業員を支援するための強力なツールです。セッションログは、効果的なデバイスサポートと特権アクセス管理を保証するために重要です。そのため、誰がいつ何をなぜアクセスしたのかを知ることができます。さらに、Splashtopの詳細なセッションログは、リモートセッション後のインシデントのフォローアップや内部責任の維持に役立ちます。
2. MSPとアウトソーシングされたサポートプロバイダー
MSPsや他の外部委託サポートプロバイダーは、透明性と監視を維持するために詳細なログが必要です。Splashtopのリモートサポートと監査ログを使用することで、クライアントデバイスの作業証明を提供し、技術者の活動を追跡しながら、提供するサービスの明確なドキュメントを維持することができます。
3. 規制対象または監査意識の高い組織
金融、法律、医療、教育などの業界の組織は、監査レビュー、内部統制、アカウンタビリティのために、過去のサポート記録へのアクセスが必要な場合があります。そのような環境では、明確な保持期間、エクスポート可能なログ、および確認可能なセッション記録を備えたリモートサポートソリューションを選ぶことが重要です。
今すぐSplashtopを始めましょう
リモートサポートソフトウェアがセキュアで高速であることだけでは十分ではありません（もちろんそれも重要です）。また、技術者の活動を明確に示す、アクセス可能でレビュー可能な記録を持つコンプライアンス報告を提供する必要があります。
組織は、監査証跡、セッション録画、保持、エクスポート可能性、そしてワークフローへの適合性などの重要な要素に基づいてリモートサポートツールを評価すべきです。それにより、リモートサポートと監査を簡単にするために必要なアクセスの容易さ、ログ記録、および報告を提供するソリューションが見つかることが確実になります。
Splashtopを使用すると、ITチームは、有人および無人リモートサポートを通じてユーザーをサポートし、アカウンタビリティと監査レビューのために詳細なセッション記録を維持することができます。それにより、組織はサポート効率と文書の可視性を改善できます。
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