メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Chase Rubin tech entrepreneur & Splashtop user, smiling & endorsing the service

Splashtop リモートデスクトップ Review: Chase Rubin

Trevor Jackins
所要時間 2分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

Splashtopは、コンピュータへのリモートアクセスが必要な企業や個人にとって貴重なサービスです。Splashtopは、ヘルプデスクやIT担当者に最適です。また、オフィスを離れているときにデスクトップマシンの資料にアクセスする必要がある家庭やビジネスのコンピュータ所有者にとっても便利な製品です。Splashtopはどのデバイスでも動作し、誰でもいつでもリモートアクセスを可能にします。

Chase Rubin、テック起業家でありSplashtopユーザーが、サービスについての考えを提供します。彼は、どの企業でもSplashtopのサービスを活用できる理由を挙げています。Chase Rubinは、Splashtopを他の企業と比較しています。

どのSplashtop製品を使用していますか？

私は[Splashtop リモートアクセス] リモートデスクトップを使用しています。これにより、外出先でも仕事用コンピュータの情報にアクセスできます。データにアクセスする必要があるときに、自宅のデスクトップをタブレットで開くことができます。特にクライアントとの会議に役立ちます。クライアントと直接情報を共有し、サービスに関する質問に答えることができます。Splashtopは私のビジネスをよりスムーズに実行させてくれると信じています。

Splashtop をどのように使用していますか？

私はSplashtopを使って、デスクを離れている間にオフィスのコンピュータからデータを呼び出します。こうすることで、常に自分のデータや顧客のプロジェクトにアクセスできます。顧客は、私がタスクを柔軟に完了できることに感謝しています。もし私のビジネスにITやヘルプデスクのコンポーネントがあれば、ITとサポートチームのためのリモートアクセス機能も利用するでしょう。スタートアップが成長してこれらのサービスが必要になった場合、私は競合他社よりもSplashtopを選ぶでしょう。

なぜSplashtopが好きですか？

Splashtopはリモートアクセスのターンキーソリューションを提供します。Splashtopのようなサービスを使わずに行うことも可能ですが、使いやすさのおかげで、自分でこの種のアクセスを設定する際の難しい学習曲線を排除します。Splashtopを使用することで、ビジネスがより機敏になり、ビジネスがもたらす困難に対処する準備が整ったと信じています。

Splashtopが競合やこれまで使用した他の製品に勝る点は何ですか？

Splashtopを使用する前に別のリモートデスクトップサービスを試しましたが、Splashtopが競争に勝ることに感激しています。Splashtopは競合他社よりも迅速で遅延が少ないです。Splashtopの最大の利点は、そのセットアップの簡単さと使いやすさにあります。インターフェースは直感的で、ビジネスオーナーが製品の使用を学ぶために貴重な時間を費やす必要がありません。

Splashtopを試してみたいですか？今すぐ無料トライアルを開始し、高品質のリモートアクセスソリューションが何を可能にするかを体験してください。クレジットカードやコミットメントは不要です。

今すぐ始めましょう！
Splashtop リモートアクセスの無料トライアルを開始する
無料トライアル

共有する
RSSフィード購読する

関連コンテンツ

Strobel Energy Group facility at night
IT&ヘルプデスクリモートサポート

Strobel Energy グループが LogMeIn Central を捨てて救われた方法

詳細はこちら
EPAD Business IT logo
MSPの

EPAD ITが250台のコンピュータをLogMeInからSplashtopに移行した方法

詳細はこちら
Media professionals remotely accessing radio stations with low latency and 4K resolution
リモートワーク

COVID-19の中でリモート放送ニュースルームを作成

詳細はこちら
Two individuals with headphones on giving a thumbs up in approval of Splashtop's software on a podcast
リモートワーク

メディアとエンターテインメント企業はSplashtopを大絶賛

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。