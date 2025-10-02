リモートデスクトップ接続により、従業員とITチームがどこからでも、どんなデバイスでも作業することが容易になりました。通常はリモートワークに使用されますが、LAN経由でリモートデスクトップに接続する機能は、特に高速性、セキュリティ、信頼性が求められるローカライズされたネットワーク環境において、企業にとっても有益であることが証明されています。
では、LANリモートデスクトップはどのように機能し、その利点は何ですか？そして、Splashtopはそれをどのように実現しているのでしょうか？探ってみましょう…
LAN上でのリモートデスクトップ接続 - 概要
まず、LAN経由のリモートデスクトップとは何か、そしてそれがどのように機能するかを理解する必要があります。
LANベースのリモートデスクトップ接続は、他のリモートアクセスツールと同様に機能し、ユーザーが別のデバイスから1つのデバイスにアクセスできるようにします。これにより、従業員は必要に応じて任意のデバイスからファイル、プログラム、プロジェクト、その他のツールに安全にアクセスできます。
The factor that makes LAN リモートデスクトップ connections different is that the connection works using a local area network (LAN), rather than from a remote location over the Internet. これはどこからでも作業できるわけではないため、リモートアクセスの範囲は限られていますが、ユーザーが組織全体のリモートデバイスに簡単にアクセスできる安全な方法でもあり、効率とコラボレーションの容易さを向上させます。
LANベースのリモートデスクトップとインターネットベースの接続の違いは？
この質問が浮かびます：インターネットとLANのリモートデスクトップアクセスの主な違いは何ですか？当然、異なるタイプのネットワークは接続の作成方法に影響を与えますが、違いはそれを超えています。
インターネットとLANのリモートデスクトップアクセスの違いには以下があります：
Scope: LANを介したリモートデスクトップへの接続はローカルネットワークに制限されており、インターネットベースのリモートアクセスよりも範囲が小さいです。
スピード: 適切なリモートアクセスソリューションを使用すると、リモートデバイスへの接続と管理が迅速かつシームレスになります。しかし、接続がどれだけ速くても、データが接続を通過する際にはまだ多少の遅延があります。LAN接続は通常、インターネット接続よりも低遅延で高帯域幅を持ち、より高速です。もちろん、速度の正確な違いはインターネット接続の強さと速度によって異なります。
セキュリティ: サイバーセキュリティはリモートアクセスにおける最大の懸念事項の一つです。LANベースのリモートアクセスはローカルネットワークで動作するため、一般的�により安全です。それを踏まえて、ユーザーは依然として、実績のあるセキュアリモートアクセスツールの使用、強力なパスワードの設定、フィッシング詐欺を防ぐ方法を知ることを含む予防策を講じるべきです。
使用法: インターネットおよびLANベースのリモートアクセスは、同様の機能と能力を提供しますが、非常に異なる状況で使用されます。インターネットベースのリモートアクセスは主にリモートワークとITサポートに使用され、LANベースのリモートアクセスはオフィスやネットワーク全体のワークステーションにアクセスするために頻繁に使用されます。これには、同僚が単一のデバイスでコラボレーションする必要がある場合、従業員が専門的なツールに接続する必要がある場合、またはユーザーがプロジェクターをワークステーションに接続する必要がある場合などが含まれます。
LANを介したリモートデスクトップの使用の利点
違いを考慮すると、LAN上でリモートデスクトップを使用する利点は何ですか？LANベースのリモート接続には、複数の用途と利点があります。
セキュリティの向上：LANベースのリモートアクセスは、すべての接続とトラフィックがビジネスのローカルネットワーク内に含まれているため、比較的安全です。
遅延の削減: LAN上のリモートデスクトップはローカルネットワーク上で動作するため、通常、インターネットベースのリモートアクセス��よりも遅延が低く、帯域幅が高くなります。
LANを介したリモートデスクトップ接続の使用方法
LANを介してリモートデスクトップ接続を設定したい場合、いくつかのステップを踏む必要があります。詳細はデバイス、オペレーティングシステム、使用するLANリモートデスクトップソリューションによって異なりますが、一般的には次の3つの重要なステップに従います:
コンピュータの設定からリモートアクセスを許可します。
リモート接続を許可するようにファイアウォール設定を変更します。
デバイスが同じローカルエリアネットワークに接続されていることを確認してください。これには、リモートデスクトップクライアントに静的IPアドレスを入力する必要があるかもしれません。
あるいは、Splashtopを使用して、ローカルネットワークおよびインターネット上で直接接続を有効にし、オフィス内外のユーザーにオプションを提供できます。これらは既定で有効になっているので、Splashtopをセットアップしたら（クイックダウンロードとログインだけで済みます）、ローカルネットワークを介して接続できます。
Splashtopは、ローカルネットワーク上のデバイスに接続しているかどうかを自動的に検出できます。これにより、社内ネットワーク内で瞬時に接続を維持し、インターネット帯域幅を節約し、パフォーマンスを向上させます。
LAN経由のリモートデスクトップ接続の制限
そうは言っても、LAN接続を介したリモートデスクトップには制限があります。リモートデスクトップソリューションを探している意思決定者は、ビジネスに最適なものを決定する際にこれらを慎重に考慮する必要があります。
最初で最大の制限は範囲です。インターネットベースのリモートアクセスは、従業員がどこからでもリモートデバイスにアクセスできるようにしますが、LANベースのアクセスはローカルネットワークに限定されるため、リモートワークには役立ちません。
LAN上のリモートデスクトップ接続もスケールが難しいです。ローカルネットワークは同時接続数に限りがあるため、成長する企業はネットワークを超えてしまうかもしれません。
最後に、LANベースのリモートデスクトップアクセスは非常に安全である傾向がありますが、ポートフォワーディングが必要なことが多く、セキュリティリスクを引き起こす可能性があります。
Splashtopでシームレスなリモートデスクトップ接続を始めましょう
ローカルリモートアクセスの速度とセキュリティを望むが、インターネットベースのリモートアクセスの範囲とスケーラビリティも欲しい場合はどうしますか？両方の利点を提供するソリューションはありますか？
実際には、Splashtopがあります。
Splashtopは、従業員やITチー�ムがどこからでも必要なデバイスにアクセスできるように設計されたリモートアクセスとサポートソリューションです。自宅で作業していて仕事用コンピュータに接続する必要がある場合でも、リモートワーカーをサポートするITエージェントである場合でも、Splashtopを使用すると、どのデバイスからでも簡単に接続できます。
Splashtopはどこからでもシームレスなリモートアクセスを可能にする一方で、ネットワーク内リモートアクセスのオプションもあります。ローカルネットワーク上のデバイスにアクセスしたい場合、Splashtopはそのネットワークを使用してLAN接続と同じ速度とセキュリティを提供します。
Splashtop Connectorを使用して、インターネットアクセスのない閉じたネットワーク上のデバイスにアクセスできます。これには、Internet of Things (IoT)デバイス、POSシステム、キオスクなどが含まれます。これは、VPNやリモートアクセスエージェントを必要とせずにローカルデバイスに安全にアクセスするための強力で効率的な方法です。
さらに、Splashtopにはオンプレミスオプションがあり、すべてがローカルネットワーク上でホストされます。これは、クラウドを必要とせずにセキュアリモートアクセス、コントロール、サポートを提供する優れたオプションです。従業員は、ローカルでルーティング可能なネットワークを介してデバイスに接続するか、Splashtop On-Premゲートウェイを使用してクロスネットワークアクセスを行うことができます。
オフィスで働いているかリモートで働いてい�るかに関係なく、ローカルネットワークまたはクラウドを介して接続する必要がある場合、Splashtopはどこからでも効率的かつ簡単に作業するために必要なツールを提供します。無料トライアルで自分自身で体験してください: