SplashtopのCTO兼共同創設者であるPhil Sheuが、IT ChroniclesでSplashtopのFreshserviceとの新しいリモートアクセスおよびコントロール統合について語りました。この統合により、FreshserviceユーザーはFreshserviceチケット内からクライアントのコンピュータへのリモートアクセスセッションを開始することができます。
このディスカッションは、Splashtopもスポンサーを務めるFreshworkの年次エキスポとカンファレンスであるRefresh 19で行われました。SplashtopはイベントでFreshserviceとの新しい統合を発表しました。
Splashtop Freshservice 統合について
統合を使用すると、Splashtop リモートサポートサービスを使って、Freshserviceチケット内からお客様のコンピュータにリモート接続できます。接続されると、リアルタイムで彼らのコンピュータを見て制御することができます。
WindowsとMacのリモートコンピュータアクセス機能をSplashtopリモートサポートで利用できます（ファイル転送、チャット、リモート再起動、技術者デスクトップの共有などを含む）。すべてのリモートセッションは完全に暗号化されています。接続が閉じ�られると、セッション情報は自動的にFreshserviceチケットに記録されます。
Splashtop リモートサポートの無料トライアルで始められます。その後、Freshworks Marketplaceから無料のSplashtopプラグインをダウンロードすれば準備完了です！（近日公開）FreshserviceとのSplashtop 統合の設定についての詳細はこちら、または今すぐトライアルを開始してください。トライアル後、Freshworks 統合はSplashtop リモートサポートエディションと連携します。
Other Splashtop リモートアクセス Solutions
Splashtopは、最高の価値を持つリモートアクセスとリモートサポートソリューションを提供します。どのデバイスからでもリモートで作業するためのツールを必要とするビジネスプロフェッショナルには、Splashtop リモートアクセスが最適です。ITとMSPは、管理されたコンピュータに無人でいつでもリモートアクセスしてサポートを提供したい場合、SRS Premiumで必要なすべてを見つけることができます。