メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Phil Sheu, the CTO and co-founder of Splashtop, who was featured in IT Chronicles

Splashtop リモートデスクトップ 統合 with Freshservice - IT Chronicles Feature

Splashtop Team
所要時間 1分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

SplashtopのCTO兼共同創設者であるPhil Sheuが、IT ChroniclesでSplashtopのFreshserviceとの新しいリモートアクセスおよびコントロール統合について語りました。この統合により、FreshserviceユーザーはFreshserviceチケット内からクライアントのコンピュータへのリモートアクセスセッションを開始することができます。

このディスカッションは、Splashtopもスポンサーを務めるFreshworkの年次エキスポとカンファレンスであるRefresh 19で行われました。SplashtopはイベントでFreshserviceとの新しい統合を発表しました。

Using Remote control to support your Customers
Using Remote control to support your Customers

Splashtop Freshservice 統合について

統合を使用すると、Splashtop リモートサポートサービスを使って、Freshserviceチケット内からお客様のコンピュータにリモート接続できます。接続されると、リアルタイムで彼らのコンピュータを見て制御することができます。

WindowsとMacのリモートコンピュータアクセス機能をSplashtopリモートサポートで利用できます（ファイル転送、チャット、リモート再起動、技術者デスクトップの共有などを含む）。すべてのリモートセッションは完全に暗号化されています。接続が閉じられると、セッション情報は自動的にFreshserviceチケットに記録されます。

Splashtop リモートサポートの無料トライアルで始められます。その後、Freshworks Marketplaceから無料のSplashtopプラグインをダウンロードすれば準備完了です！（近日公開）FreshserviceとのSplashtop 統合の設定についての詳細はこちら、または今すぐトライアルを開始してください。トライアル後、Freshworks 統合はSplashtop リモートサポートエディションと連携します。

無料トライアル

Other Splashtop リモートアクセス Solutions

Splashtopは、最高の価値を持つリモートアクセスとリモートサポートソリューションを提供します。どのデバイスからでもリモートで作業するためのツールを必要とするビジネスプロフェッショナルには、Splashtop リモートアクセスが最適です。ITとMSPは、管理されたコンピュータに無人でいつでもリモートアクセスしてサポートを提供したい場合、SRS Premiumで必要なすべてを見つけることができます。

すべてのSplashtopリモートアクセス製品を見る.

今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する
無料トライアル

共有する
RSSフィード購読する

関連コンテンツ

A construction worker on an IoT tablet.
IT&ヘルプデスクリモートサポート

IoTデバイスのリモートアクセスとサポート

詳細はこちら
A female IT professional using Splashtop for remote administration.
IT&ヘルプデスクリモートサポート

リモート管理: IT 管理の簡素化

詳細はこちら
An office desk with a computer, keyboard, and other items.
IT&ヘルプデスクリモートサポート

IT災害復旧: ビジネスを守るための戦略

詳細はこちら
Two people looking at a laptop screen while working together.
IT&ヘルプデスクリモートサポート

一般的なIT運用の課題とその克服方法

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。