メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Splashtop Business Access featured as App of the Day on DownloadAstro

Splashtop Business – リモートデスクトップアプリ - Named “App Of the Day”

Splashtop Team
所要時間 3分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

主要なソフトウェアブログであるApp Of The Dayが、2019年9月5日の「App of the Day」としてSplashtop Businessを選びました。Splashtop Business Appは、モバイルデバイスからコンピュータへのリモートアクセスを提供します。

Splashtop Business Appは、モバイルデバイスからコンピュータにリモートアクセスしてコントロールするための最速で最も簡単な方法を提供します。インターネット接続さえあれば、世界中のどこからでもいつでもリモートコンピュータに接続できます。

接続すると、まるでコンピュータの前に座っているかのように感じるでしょう。Splashtop Business Appのインターフェースは、iPhoneやAndroidスマートフォンからでも簡単にコンピュータをリモートコントロールできるようにします。

それに加えて、外出先でコンピュータにアクセスし、リモートで作業する必要があるビジネスプロフェッショナルにとって、最高の価値のあるソリューションです。

これらの理由から、Splashtop Businessは「App Of The Day」に選ばれました！App Of The Dayは、月間1,000万人以上の訪問者を引き付ける技術系ウェブサイトDownloadAstroのブログセクションです。

今日のアプリ – Splashtop Business

The Splashtop Business App is the クライアント app for both Splashtop リモートアクセス and Splashtop リモートサポート.Splashtop Business Appは、ローカルコンピュータ、タブレット、またはスマートフォンにインストールされます。その後、リモートコンピュータにアクセスしたいときは、デバイスでアプリを開き、リモートにアクセスしたいコンピュータを選択するだけです。

Kevin Zheng、Splashtopの開発者の一人との完全な投稿とインタビューを読むことができます。ここに私たちのお気に入りの抜粋をいくつか紹介します：

モバイルアプリの開発で最も挑戦的だった側面は何ですか？

Splashtop Businessは、Splashtopの受賞歴のあるリモートアクセスおよびリモートサポート製品のクライアントアプリであり、Windows、Mac、Android、さらにはiOSへのリモート接続をHD品質でサポートします。このモバイルアプリを開発する上での課題は、リモート体験の流動性を超低遅延で確保し、かつ堅牢性を持たせることです。私たちは、AndroidのNDKとSDKを最大限に活用して、このような機能を構築しています。

このアプリを開発する際に、どのようなユーザーのニーズを考慮しましたか？

PC時代のレガシーインターネットとモバイルインターネットの組み合わせにより、ユーザーがモバイルデバイスから作業用PCにアクセスしたり、リモートで作業用PCをサポートしたりすることへの強い需要が常にありました。

あなたのアプリが市場の類似アプリよりも優れていると思う点は何ですか？

私たちは常に、使いやすさ、HD品質、低遅延、堅牢性をアプリの最優先事項としています。改善の余地はまだありますが、私たちはますます良くなっており、アプリの平均評価は4.2以上で、最近のアップデートではPlay Storeで平均4.6を獲得しています。

アプリの新しいユーザーがこのページを読んでいると仮定して、何をしてほしいですか？

Play Storeのレビューやサポートチケットなど、顧客からのフィードバックを常に楽しみにしています。それらのおかげで、私たちが何を正しく行ったか、何を間違えたかがわかります。特に新しいユーザーから、このアプリがどれだけ使いやすいか、どこを改善できるかを知りたいです。

Splashtopについて リモートアクセス

Splashtop リモートアクセスは、移動中に働くプロフェッショナルに最適なソリューションです。Remote Accessを使用すれば、無制限のWindows、Mac、iOS、Android、ChromebookデバイスからWindowsおよびMacコンピュータにリモートアクセスできます。 HD品質とサウンドで高速な接続が可能で、リモートコンピュータの画面をリアルタイムで確認できます。どんなファイルやアプリも開いて、タブレットやスマートフォンからでも簡単にコンピュータを操作できます。すべてのリモートデスクトップ接続は安全で暗号化されています。

今日無料で試してみてください！

今すぐ始めましょう！
Splashtop リモートアクセスの無料トライアルを開始する
無料トライアル

About Splashtop リモートサポート

Splashtop リモートサポートは、ITおよびMSPsが任意のデバイスからいつでもクライアントのコンピュータにリモートアクセスしてリモートサポートを提供するためのものです。Splashtop Business Appを使用して、コンピュータ、タブレット、またはスマートフォンデバイスからアクセスします。

接続後、ファイル転送、チャット、リモート再起動などの便利な機能を使って日常のITタスクを簡単に実行できます。

14日間の無料トライアルで無料でお試しください！

今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する
無料トライアル

Splashtopの他のリモートアクセス、リモートサポート、コラボレーションソリューションをチェックしてください。

共有する
RSSフィード購読する

関連コンテンツ

2024
お知らせ

2024年の振り返り：リモートアクセス、エンドポイント管理＆サポートの更新

詳細はこちら
A smiling person working on a computer.
お知らせ

Splashtopの最新情報: 2025年上半期の主要な製品強化

詳細はこちら
A laptop with the screen displaying analytics charts
Meet the Team

Splashtopでのデータ駆動型イノベーション: CROの成功へのロードマップ

詳細はこちら
A person working at their desktop with a laptop and two monitors.
セキュリティ

2023年製品総括: リモートアクセスの進化と革新

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。